Как сохранить ключевых сотрудников и улучшить бизнес-результаты — большая онлайн-конференция HRlink

29 октября в 11:00 МСК состоится HRlink Day — ежегодная бесплатная конференция для всех, кто работает с персоналом.

Эксперты HRlink, Ventra, «эВ-групп» и «Антал Таланты» разберут задачи, с которыми бизнес, команды КДП и HR сталкиваются прямо сейчас: от найма и удержания сотрудников до автоматизации кадровых процессов в компаниях со сложной структурой.

Участники получат доступ к эксклюзивной аналитике рынка труда, кейсам HR-автоматизации и разбору инструментов, которые можно сразу применить на практике.

Конференция будет полезна директорам по персоналу, руководителям отделов кадров, ИТ-директорам, менеджерам по автоматизации, рекрутерам, сотрудникам ОТиЗ, специалистам по компенсациям и льготам и командам внутренних коммуникаций.

Программа

Тренды и аналитика

«Быстрее для бизнеса, проще для сотрудника». Елизавета Шмырева, директор по развитию новых продуктов HRlink, и Глеб Кривенок, коммерческий директор HRlink, расскажут, с какие запросы на HR-автоматизацию будут актуальны в 2027 году, какие продуктовые изменения готовит HRlink и как ИИ-инструменты упрощают работу кадровых специалистов, бухгалтеров и HR-команды.

«Производительность, эффективный найм и новая экономика человеческого капитала». Юрий Ефросинин, директор Ventra HR Services, представит эксклюзивную аналитику рынка труда и тренды, которые стоит учесть в стратегии управления персоналом на 2026–2027 годы.

Опыт компаний

«МФЦ в кармане». Татьяна Васильева, начальник управления методологии и кадрового администрирования инжиниринговой группы «эВ-групп», расскажет, как выстроить цифровую среду для сотрудников в холдинге с 14 000+ работников.

«Путь к КЭДО». Анна Чивилева, директор по персоналу и административной деятельности рекрутинговой компании «Антал Таланты», поделится опытом внедрения КЭДО в двух компаниях и расскажет, как сменить вендора за 2 недели.

Решения для компаний со сложной структурой

«Бумага, типовой КЭДО или HRlink: что выдержит ваш масштаб». Дмитрий Соловьев, руководитель команды экспертов по развитию ИТ-решений HRlink, разберет, какая система справится с нагрузкой групп компаний, филиальных сетей, региональных офисов, компаний с множеством юрлиц и несколькими базами «1С». Спикер расскажет о неочевидных ошибках при выборе системы и поделится чек-листом для поиска вендора.

Что еще получат участники

Гайд «Как привлечь и удержать молодых сотрудников»: 7 факторов, по которым молодые соискатели выбирают работодателя. Придет сразу после регистрации.

Возможность выиграть подарочную карту на маркетплейс номиналом 4 000 рублей. Чтобы участвовать в розыгрыше, приходите с коллегой: при регистрации он должен указать вашу почту.

Подарки от HRlink за самый интересный вопрос спикерам.

Успейте зарегистрироваться, чтобы сразу получить гайд и участвовать в розыгрыше.

29 октября, 11:00 МСК, онлайн, бесплатно.

Зарегистрируйтесь прямо сейчас и заберите гайд «Как привлечь и удержать молодых сотрудников» Зарегистрироваться

Реклама: ООО «Инновации в управлении кадрами», ИНН 7801683312, erid: 2W5zFHw3iRX