Руководство по смешанному обучению: принципы, методы и модели

Но когда требуется отработка практических навыков или у персонала возникает много вопросов по теме и все равно приходится проводить очные занятия и семинары. Оптимальный вариант в таком случае — вводить смешанное обучение.
Что такое смешанное обучение
Blended learning — это формат, который объединяет очные встречи и дистанционные занятия, самостоятельное изучение материала и уроки с наставником. В онлайн формате сотрудник сам проходит уроки и, если требуется, созванивается с наставником или участвует в вебинарах.
Принципы смешанного обучения
Чтобы курс был эффективнее, разработчики образовательной программы должны придерживаться определенных принципов.
Комбинация очных и дистанционных занятий. Технология смешанного обучения помогает гибко подходить к разработке образовательной программы и нивелирует недостатки исключительно очного или дистанционного формата. Если сотруднику требуется практика — методист вводит личные встречи. А если большинство занятий нужно проводить очно, электронный формат помогает закрепить материал дома, а с наставником сосредоточиться на практике.
Последовательность. Сотрудник должен сначала изучить теорию, прояснить все, что ему непонятно, и только потом приступать к практике.
Наглядность. Когда обучающийся занимается на практическом уроке, он видит, что и как делает наставник. Наглядность должна быть и в электронных уроках, где текст сопровождается видео, схемами, иллюстрациями. Хорошо работают интерактивные уроки и задания, где нужно не пассивно воспринимать информацию, а взаимодействовать с контентом.
Практика. В Blended learning у разработчиков курса есть возможность решать задачи через самые разные методы и включать очные практические уроки. Без практики программа будет чисто теоретической, и тогда ее стоит делать в электронном формате вместо смешанного.
Индивидуальный темп. Сотрудник проходит электронные уроки в удобном ему режиме и изучает тот материал, который остался для него непонятным. Или может пройти один материал несколько раз.
Самостоятельность. Обучающийся несет ответственность за свои результаты, а наставник или тренер лишь помогает ему освоить материал. Но сотрудник должен понимать, что за развитие знаний, умений и навыков отвечает только он. Он планирует время на самостоятельное обучение, готовит вопросы наставнику, осознает, что он не понял какой-то материал.
Обратная связь. Обучающийся должен знать, что в любой момент он может обратиться к эксперту — наставнику, куратору, руководителю, чтобы ему разъяснили непонятные моменты. И он может задавать вопросы не только по материалу, но также запрашивать дополнительную информацию, а еще получать поддержку по организационным моментам.
Непрерывность. Сотрудники должны получать контент по теме, не делая длительных пауз. Этого можно достичь через график, когда обучающийся регулярно посещает очные занятия, и электронные уроки может смотреть с любого устройства в любое время.
Читайте по теме: Микрообучение: почему популярно онлайн-обучение и как создать микрокурс.
Методы смешанного обучения
Так как Blended learning включает два формата обучения, методов передачи информации в смешанном способе очень много. Вот несколько основных.
Использование цифровых ресурсов. Онлайн-уроки составляют через конструкторы курсов. И чтобы поддержать принцип наглядности, включают в занятия видеоматериалы, интерактивы, задания, тесты.
Интерактивные задания, симуляторы, тренажеры. Обучение проходит эффективнее, если сотрудник не пассивно воспринимает его, а взаимодействует с уроком. Например, отрабатывает возражения виртуального клиента.
Наставничество. Сотрудника ведет опытный коллега или приглашенный эксперт, который помогает освоить теоретический материал и практику. К наставнику можно обратиться по любому вопросу, который касается изучаемой темы. А если он не знает ответа, перенаправляет к профильному специалисту.
Семинары и лекции. Классические методы остаются несмотря на развитие информационных технологий. Занятия, которые ведет эксперт, составляют основу очного обучения и так же переносятся в смешанный формат. Но чтобы соблюдать принцип вовлеченности, нужно организовывать занятия так, чтобы персоналу было интересно учиться. Лектор должен рассказывать интересно, использовать современные образовательные инструменты и понимать интересы и цели аудитории.
Индивидуальные и групповые практические занятия. Практика — один из принципов Blended learning, и занятия один на один с наставником, а также очные и онлайн-уроки в группе обязательно включают в образовательную программу. Работники на таких занятиях оттачивают навыки, задают наставнику вопросы и получают обратную связь о своих умениях.
Peer Review или рецензирование. Сотрудник выполняет небольшой проект или задание и получает обратную связь не от наставника или тренера, а от коллег.
Геймификация. Игровые механики помогают вовлечь персонал в обучение, повысить доходимость и решить многие другие задачи корпоративной образовательной программы.
Модели смешанного обучения
Есть несколько моделей Blended learning. Они отличаются степенью вовлеченности преподавателя, соотношением дистанционных и очных уроков.
Модель
Вовлеченность сотрудника
Вовлеченность тренера или наставника
Особенности модели
Гибкая модель
Сам составляет график обучения, проходит темы в удобном ему темпе.
Выступает как составитель программы и консультант по запросу обучающегося..
Сотрудник должен обладать хорошим уровнем самоконтроля
Самостоятельное смешивание (Self Blend )
Сам определяет, какие курсы ему нужны, а к наставнику обращается за помощью, если тема непонятна или нужно отработать навык на практике.
Консультирует по запросу.
Модель используют, когда помимо обязательных курсов персонал может проходить темы по своему желанию.
Модель личного водителя
Следует указаниям наставника.
Активно участвует в образовательном процессе. Ведет всю практику очно, и по каждой теме решает, нужно ли дистанционное занятие.
В электронном занятии могут быть материалы для закрепления или дополнительный контент к основной теме. Но онлайн-урок редко полноценно заменяет очный.
Перевернутый класс
Сначала изучает новый материал по онлайн-курсу, а потом отрабатывает изученное на очном занятии, задает вопросы наставнику и обсуждает пройденный материал на групповых занятиях.
Проводит практические занятия и консультирует.
Количество дистанционных и очных уроков примерно одинаковое.
Лицом к лицу
Проходит весь курс под руководством наставника
Проводит и очные, и дистанционные занятия. Максимально включен в обучение сотрудника.
Модель хорошо работает, когда нужно обучить сотрудника сложным навыкам под присмотром опытного эксперта.
Онлайн-драйвер
Сам изучает уроки дистанционно.
Следит за успеваемостью обучающегося, проверяет домашние задания и тесты и помогает, когда замечает ошибки.
От обучающегося требуется высокий уровень самоконтроля.
Лабораторная модель
Учится сам, а к тренеру обращается только чтобы прояснить сложные темы.
Консультирует по запросу.
Основную часть образовательной программы составляют онлайн-уроки.
LMS iSpring Learn — простая для сотрудников, мощная для бизнеса
Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти
Инструменты для реализации смешанного обучения
Чтобы реализовать образовательную программу Blended learning и сделать ее интересной, нужно использовать инструменты: систему дистанционного обучения, инструменты для видеоконференций, интерактивные приложения.
Система дистанционного обучения или Learning Management System, LMS — это платформа, где разработчики курсов выкладывают уроки, а сотрудники проходят их. Система собирает статистику, а кураторы, наставники, руководители могут отслеживать прогресс обучающегося или групп.
Чтобы выбрать LMS, нужно обращать внимание на следующие параметры:
Удобство использования. Интерфейс платформы должен быть понятным, причем не только обучающимся, но и администраторам.
Количество участников. Часто от того, сколько человек должны подключаться к платформе, зависит тариф LMS.
Доступы. Системой дистанционного обучения удобно пользоваться, когда можно настроить, какому администратору к каким функциям можно дать доступ. Например, преподавателям нужно смотреть только метрики, а кураторам стоит давать возможность к настройкам всех функций, чтобы они могли оперативно решать технические проблемы студентов.
Возможность распределять участников по группам и ролям. Тогда можно настроить автоматическое приглашение на определенные образовательные программы сотрудникам с определенной ролью. Например, регистрировать новичка в системе, назначать роль «Стажер». И LMS автоматически выстроит трек развития такого работника.
Также можно создавать групповые приглашения, если нужно, чтобы сразу несколько подчиненных прошли курс или посетили вебинар. Это экономит время, не нужно высылать информацию каждому.
Дизайн. Важно, чтобы контент было приятно и удобно читать. Лучше, чтобы на платформе можно было настраивать параметры шрифта, цвет фона и оформления, управлять картинками. Например, добавлять логотип компании в интерфейс. Когда сотрудникам удобно читать контент, они охотнее проходят уроки. А если курс оформлен в корпоративном стиле — подсознательно формируется лояльность к организации.
Функции, которые поддерживает платформа. Например, можно ли делать автоматические рассылки с приглашением пройти уроки и персональные напоминания, что нужно сдать итоговый тест. Или можно делать импорт пользователей из таблицы. Но важно смотреть, насколько те или иные функции нужны компании. Потому что бизнес может переплатить за то, что на LMS много дополнений, но по факту они не нужны.
Интеграция с сервисами. Если необходимых функций нет, но в целом платформа устраивает, стоит посмотреть, с какими приложениями можно объединить LMS. Лучше, если есть готовые интеграции, тогда даже не требуется помощь IT-специалиста. Либо должна быть интеграция по API. Это значит, что можно объединить платформу с любыми другими приложениями.
Инструменты аналитики и отчетов. Чем больше метрик можно отслеживать внутри LMS, тем более гибко можно проводить аналитику. Часто СДО ограничиваются тем, что можно анализировать прогресс исключительно отдельно по каждому человеку. Но гораздо удобнее, если аналитику можно вести и по группам, а еще проверять контент. Например, отслеживать, какие задания вызывают затруднения.
Читайте также: 5 платформ для онлайн-обучения персонала в бизнесе.
Инструменты для проведения видеоконференций. В большинстве моделей смешанного обучения наставник активно участвует в образовательном процессе. Он проводит вебинары, индивидуальные встречи, групповые онлайн-семинары. Поэтому планируя программу, нужно подобрать приложение для видеоконференций.
Его подбирают по параметрам:
Количество участников. В зависимости от количества слушателей меняется нагрузка на вебинарную комнату, поэтому число участников влияет на стоимость приложения.
Если планируется, что в компании будут проводить только индивидуальные онлайн-встречи или групповые занятия на 10 человек, не стоит переплачивать и покупать приложение по тарифу на сотню участников. И наоборот, если потенциально нужно проводить конференции на несколько тысяч человек, надо посмотреть возможности приложения. Иначе в будущем могут возникнуть технические проблемы, когда платформа будет перегружена или окажется, что нужно ее менять, переучивать техническую команду и спикеров.
Виртуальная доска. Для уроков, где слушатели активно вовлекаются в процесс, не лишним будет виртуальная доска. На ней может писать не только преподаватель, но и слушатели. То есть, можно давать задания и в прямом эфире их контролировать.
Метрики. Если образовательные программы включают много групповых онлайн-занятий, стоит выбирать приложения для видеоконференций, где есть собственная аналитическая система. Отчеты в таких системах показывают, сколько человек пришло на занятие, сколько осталось до конца, какой процент активно задавал вопросы, выполнял задания. Подобные метрики помогают совершенствовать образовательную программу и использовать этот контент, например, чтобы поощрять сотрудников за активность.
Интерактивные приложения. Одни из базовых принципов технологии смешанного обучения — это наглядность и вовлеченность. Придерживаться их можно с помощью интерактивных приложений. Это платформы или сервисы, где можно разрабатывать задания на основе цифровых механик и встраивать их в урок через HTML-код. Другой вариант — использовать конструкторы со встроенными интерактивами.
Приложения выбирают по параметрам:
Типы заданий. Чем больше разнообразных заданий предлагает платформа, тем больше у разработчиков курса возможностей сделать увлекательный контент.
Дизайн. Если интерактивные упражнения нужно встраивать со сторонней платформы, нужно проверить, можно ли менять дизайн заданий. А если нет — убедиться, что упражнение будет органично вписываться в дизайн всего курса. Иначе есть риск, что даже интересный по содержанию тест будет визуально выбиваться из контента и портить общее впечатление об обучении.
Система аналитики. Когда интерактивное задание встраивают в урок с помощью кода, не получится отследить его эффективность, потому что всю статистику собирает платформа, где создавали задание, а не LMS. Но далеко не все платформы показывают эту статистику. Лучше выбирать сервис, который предлагает базовый набор метрик: сколько человек прошло задание, когда это было, какие результаты получили. Чем больше метрик, тем больше возможностей для анализа заданий.
iSpring Suite и iSpring Learn — инструменты для технологии смешанного обучения
iSpring Suite и iSpring Learn — инструменты, которые помогают придерживаться принципов и реализовать методы смешанного обучения в части, которая касается онлайн-уроков и встреч.
iSpring Suite — это конструктор курсов, надстройка для Power Point, которая помогает собрать качественный интерактивный контент. Конструктор помогает придерживаться принципов Blended learning.
Его возможности:
Встроенные интерактивные механики. В iSpring Suite есть готовые шаблоны для создания интерактивного контента, заданий и тестов. Можно менять дизайн каждого задания. А так как задания встроены в урок, статистику по каждому заданию будет собирать не сторонняя платформа, а LMS.
Настраиваемый дизайн. Можно загрузить любые шрифты, загрузить свои иллюстрации, а элементы расположить как угодно. Так, в конструкторе можно делать уроки в корпоративном стиле или по дизайнерскому проекту.
Встроенный видеоредактор. Лектор записывает и монтирует видео, не выходя из конструктора. Не нужно устанавливать дополнительные приложения и учиться работать с ними. Так же в iSpring Suite можно записывать скринкасты.
Адаптивный плеер. Слайды автоматически подстраиваются под размер экрана. Достаточно сверстать одну версию урока, например, для десктопа. Программа адаптирует шрифты и расположение элементов под планшет и смартфон.
Перевод текста в живую речь. Если нужна аудиоверсия уроков, нет необходимости приглашать диктора. Программа автоматически озвучит курс по тексту. Можно менять тембр и темп речи, и она не звучит как механическая. А еще текст можно перевести на 42 языка, так же не приглашая переводчика.
iSpring Learn — это платформа для онлайн-обучения, на которой можно запустить корпоративный курс. Особенности платформы:
Простой интерфейс. Интуитивно понятный дизайн для администраторов и для учеников.
Большой выбор тарифов. Тариф зависит от количества пользователей и набора доступных функций. Но даже в стартовом бесплатном тарифе есть все необходимые базовые настройки для полноценного курса.
Разделение на группы и роли. Каждому участнику можно дать роли в соответствии с тем, какие доступы нужны сотруднику. А также всех обучающихся можно разделить на группы и приглашать сразу десятки подчиненных.
Автоназначение курсов, трек обучения. На платформе можно один раз настроить трек обучения, и система автоматически будет приглашать сотрудников, которым при регистрации дадут определенную роль.
Детальная статистика. Можно анализировать прогресс каждого сотрудника по отдельности, групп специалистов, например, из отдела или филиала. А также оценивать эффективность контента — смотреть, какие уроки проходят чаще, в каких заданиях делают ошибки, какие уроки вызывают больше всего вопросов. На основе этих данных можно проверять эффективность курса и вовремя его корректировать.
Готовые интеграции. Платформа объединена с несколькими десятками приложений. Например, с приложениями видеосвязи — «МТС Линк», Zoom, Microsoft Teams. А также E-commerce: «Тильда», «1-C Битрикс», и другими программами, которыми привыкли пользоваться сотрудники компании. Их можно объединить с iSpring Learn и не привыкать к новым сервисам. А если нужного сервиса нет, объединить платформу помогут специалисты технической поддержки.
Возможность проходить курсы с любого устройства. Есть приложение для смартфонов, и сотрудник может учиться в любое удобное ему время. Курс можно загрузить на смартфон и просматривать без подключения к интернету. Когда появится стабильное соединение, результаты прохождения автоматически подгрузятся в систему.
Много дополнительных инструментов. На платформе есть готовая система оценки персонала по методу «360 градусов», шаблоны пульс-опросников, инструменты полевого обучения и другие сервисы управления корпоративным обучением.
Читайте по теме: Как организовать смешанное обучение в iSpring Learn: 3 сценария.
Резюме
Смешанный формат обучения это — это технология, в которой очные занятия сочетаются с дистанционными, а наставник или тренер обязательно принимает участие в освоении работником материала.
Чтобы образовательная программа по системе Blended learning была эффективной, нужно придерживаться принципов формата. А именно, сочетать живые встречи и цифровые уроки в соответствии с задачами обучения, давать материал последовательно, делать наглядный контент. А также обязательно включать практику, давать возможность сотруднику проходить дистанционную часть в индивидуальном темпе.
Важно организовать обучение так, чтобы работник изучал тему непрерывно, то есть без длительных пауз.
Главные методы смешанного формата: цифровые ресурсы, наставничество, традиционные семинары и лекции, но с использованием современных подходов к обучению, групповые и индивидуальные занятия, геймифицированные курсы и интерактивы.
Есть несколько моделей смешанного обучения. Они отличаются друг от друга тем, насколько преподаватель участвует в образовательном процессе. Он может вести все или часть уроков или быть только консультантом.
Чтобы сделать эффективной дистанционную часть обучения, нужно ответственно подойти к выбору инструментов: LMS, инструменты для проведения видеоконференций, интерактивные приложения.
LMS iSpring Learn — простая для сотрудников, мощная для бизнеса
Обучайте сотрудников онлайн, следите за результатами и помогайте бизнесу расти
Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: LjN8JxJyH
Начать дискуссию