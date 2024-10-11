Руководство по смешанному обучению: принципы, методы и модели

Модель Вовлеченность сотрудника Вовлеченность тренера или наставника Особенности модели

Гибкая модель Сам составляет график обучения, проходит темы в удобном ему темпе. Выступает как составитель программы и консультант по запросу обучающегося.. Сотрудник должен обладать хорошим уровнем самоконтроля

Самостоятельное смешивание (Self Blend ) Сам определяет, какие курсы ему нужны, а к наставнику обращается за помощью, если тема непонятна или нужно отработать навык на практике. Консультирует по запросу. Модель используют, когда помимо обязательных курсов персонал может проходить темы по своему желанию.

Модель личного водителя Следует указаниям наставника. Активно участвует в образовательном процессе. Ведет всю практику очно, и по каждой теме решает, нужно ли дистанционное занятие. В электронном занятии могут быть материалы для закрепления или дополнительный контент к основной теме. Но онлайн-урок редко полноценно заменяет очный.

Перевернутый класс Сначала изучает новый материал по онлайн-курсу, а потом отрабатывает изученное на очном занятии, задает вопросы наставнику и обсуждает пройденный материал на групповых занятиях. Проводит практические занятия и консультирует. Количество дистанционных и очных уроков примерно одинаковое.

Лицом к лицу Проходит весь курс под руководством наставника Проводит и очные, и дистанционные занятия. Максимально включен в обучение сотрудника. Модель хорошо работает, когда нужно обучить сотрудника сложным навыкам под присмотром опытного эксперта.

Онлайн-драйвер Сам изучает уроки дистанционно. Следит за успеваемостью обучающегося, проверяет домашние задания и тесты и помогает, когда замечает ошибки. От обучающегося требуется высокий уровень самоконтроля.