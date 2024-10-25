Как геймификация меняет онлайн-обучение для сотрудников

Корпоративные курсы в игровом формате помогают доступнее объяснить материал, стимулируют проходить все уроки и в целом мотивирует сотрудников учиться больше. В то же время, если необдуманно включать в уроки элементы игры, можно не только не достичь цели, но и оттолкнуть подчиненных от учебы.
Рассказываем, про геймификацию онлайн-курсов:
что это такое;
зачем игровые механики нужны в корпоративном обучении;
как внедрить геймифицированные онлайн-занятия.
Что такое геймификация и как ее используют в корпоративном обучении
Геймификация — это использование игровых механик в неигровых процессах. Например, в бизнесе, быту, спорте. Многие фитнес-браслеты включают игровые элементы: пройти определенное количество шагов, чтобы на часах появился заполненный круг. Или чтобы заполнить до конца чек-лист с привычками.
Но чаще всего игру используют в обучении, причем не обязательно детском. Взрослые тоже с удовольствием играют, в том числе сотрудники серьезных организаций. Только цели и характер игры для разных возрастных категорий будут разными.
В компаниях игру включают в оффлайн-процессы. Например, руководитель дает баллы за активное участие в корпоративной жизни, а эти баллы сотрудник может обменять на мерч, бесплатные обеды или консультации с бизнес-тренером.
Геймификацию онлайн применяют для организации рабочих процессов. Есть даже целые платформы, которые помогают бизнесу наладить в игровом формате корпоративные процессы. Например, наладить коммуникацию через внутреннюю социальную сеть компании, проводить увлекательный онбординг сотрудников, устраивать мозговые штурмы.
Но чаще всего геймификацию применяют в корпоративном обучении. И есть сервисы, которые нацелены на то, чтобы помочь сделать увлекательным образовательный процесс. Например, это инструменты для разработки тестов, интерактивных заданий, курсов в формате видеоигры, онлайн-квеста.
В создании геймифицированных курсов есть сложности, которые надо учитывать:
Нужно больше времени и денег, чем на разработку обычного курса-презентации;
Курс технически приходится обновлять чаще, чем урок в стандартном формате. Это связано с активным развитием технологий. Интерактивные занятия должны находиться на современной технологической платформе. Если она не обновляется, такие упражнения станут недоступны или будут работать некорректно;
Курс надо регулярно пересматривать. Игра — это цикличный и измеряемый инструмент, и постоянно нужно следить за метриками. Через геймификацию можно управлять эффективностью, а для этого надо вносить изменения в цикл и вести аналитику, как модификация механик повлияла на результат.
Эти особенности могут стать проблемой. Но их не будет, если правильно построить геймификацию онлайн-курса и выбрать платформу.
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Почему стоит внедрить геймификацию в онлайн-обучение сотрудников
Методисты включают игровые механики в образовательные программы чтобы достичь следующих целей.
Повысить мотивацию и вовлеченность. Можно дать подчиненным многостраничные текстовые файлы, заставить прочитать и сдать экзамен. Возможно, под страхом увольнения многие даже сделают это. Но вряд ли они поймут, зачем им нужны эти знания и забудут материал, как только получат зачет. А если регулярно давать контент в таком формате, скоро все работники станут воспринимать обучение как ненужную рутину и начнут бойкотировать его.
Курсы, оформленные красиво, с хорошей визуальной подачей уже повышают вовлеченность. А когда уроки делают игровыми, мотивация вырастает в разы.
Развить навыки через игровые сценарии. В классическом формате практику проходят в тех же условиях, в которых персонал работает. Например, наставник учит работать на том же конвейере, где новый коллега будет трудиться после стажировки.
Это нужно делать. Но можно так же научить бригаду работать в команде. И не сажать их за машину, которую они и так видят каждый день. Например, провести занятие, где вся команда собирает оригами. Каждый должен сделать свой сгиб и передать следующему. Какая бумажная игрушка получится — зависит от слаженности команды и чувства личной ответственности за результат. Подобная практика помогает отвлечься от рутинной работы, а развивает soft skills не хуже отработки на конвейере. Полученные навыки персонал потом переносит в работу, иногда даже бессознательно.
Укрепить соревновательный дух. Здоровая конкуренция помогает команде развиваться. Каждый участник соревнования стремится к тому, чтобы обойти соперника, а значит, совершенствует собственные навыки. В повседневной офисной жизни непросто создать среду, где коллеги будут конкурировать друг с другом без негативного отношения друг к другу. Проще это сделать через игровые механики, которые переводят конкуренцию в метафору. Сотрудники учатся соревноваться в игровом мире, а полученные навыки переносят в реальную жизнь.
Персонализировать обучение. Игровые механики позволяют настроить индивидуальный темп прохождения уроков, ввести личные обращения к участнику, сделать курс с виртуальным наставником. Все это помогает сделать образовательную программу не стандартизированной подо всех. Сотрудник чувствует себя не сторонним наблюдателем, а активным персонажем. У него больше мотивации делать что-то для себя и он вовлекается в учебу.
Облегчить восприятие информации и быстрее применить знания. Геймификация онлайн-курса дает больше возможностей преподнести контент. Помимо стандартного текста, видео- и аудио, материал можно подать, например, через диалог с виртуальным клиентом или экспертом. Или сделать мини-квест, где методом проб и ошибок игрок пытается достичь цели и через обратную связь понимает, что он делает неправильно, и таким образом учится сразу использовать знания на практике.
Повысить эффективность обучения. Одна из главных целей геймификации в онлайн-образовании — помочь перенести навыки, полученные в курсе, в практический опыт. В отличие от теоретического занятия, где обучающийся пассивно читает текст или смотрит лекции, игровой формат помогает освоить практику быстрее. А значит, уровень эффективности уроков становятся в разы выше.
Создать позитивную учебную культуру. Геймифицированные уроки интересно проходить. Когда компания предлагает красиво оформленный и увлекательный обучающий материал, который еще дает и видимый положительный результат для сотрудника, персонал будет стремиться к тому, чтобы проходить новые образовательные программы и повышать квалификацию.
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Практические рекомендации по внедрению геймификации
Бывает так, что компания внедряет геймификацию в онлайн-обучение, а она не дает нужного эффекта. Профессиональные показатели остаются на месте, затраты на разработку курса не окупаются, разницы в метриках между классическим форматом образовательной программы и игровой нет.
Причин этому может быть много. Но чтобы геймификация дала максимальный эффект, нужно грамотно подойти к внедрению игровых механик. А именно, не упускать при разработке следующее.
1. Анализ аудитории.
В зависимости от того, кто будет проходить уроки, надо строить образовательную программу. Геймификация, как и онлайн-обучение в любом другом формате, будет работать эффективнее, если понимать цели и интересы обучающихся.
Для этого методист проводит исследование, где выясняет, насколько сотрудники готовы к игровым форматам. А если готовы, на какую культуру ориентироваться.
Например, стоит ли делать курс в духе вселенной «Звездных войн» или фанатов футбола, или ограничиться нейтральными интерактивами, не привязанными к какому-то увлечению.
2. Постановка цели — зачем нужна геймификация.
Одна из самых распространенных ошибок, которые делают компании — вводить игру ради игры.
Кажется, что нестандартная подача отвлекает сотрудника от рутины. И что он априори будет учиться просто из-за баллов и возможностей обменять эти баллы на приятный бонус.
На деле, баллы дают временный эффект. Они работают на увеличение так называемой внешней мотивации, когда человеку кажется значимость действия, которую он выполняет. Такая стимуляция быстро надоедает.
Игровые механики должны работать на повышение внутренней мотивации, когда сотрудник получает удовольствие от того, что он делает. Когда понимает, зачем этому учиться и к какому результату он идет.
Поэтому цели нужно направлять на внутреннюю мотивацию, думать о том, что учеба даст работнику. И в этом помогает исследование, которое методист провел на предыдущем этапе. Он опирается на заинтересованность сотрудника, что тот хочет получить от курса. И соединяет эти цели с целями компании.
Также нужно помнить о правилах постановки цели. Если ее нельзя измерить, то невозможно будет и оценить, дает ли что-то модификация уроков.
Например:
❌ цель «Ввести геймификацию, чтобы сотрудникам было интересно» — довольно расплывчатая. Все по-разному могут понимать «интерес». К тому же, эту цель никак не измерить
✅ цель «Повысить вовлеченность персонала в обучение» — понятная и измеримая. Если механики сработают, процент сотрудников, которые проходят курсы и изучают их до конца, увеличится.
3. Анализ, нельзя ли достичь этих целей с помощью других инструментов.
Геймификацию нужно вводить далеко не всегда. Не нужно воспринимать ее как волшебную таблетку.
Это всего лишь один из множества инструментов, которые помогают достичь целей. А значит, надо проанализировать возможности других способов, которые могут оказаться дешевле и эффективнее игрового формата.
Например, стоит цель обучить сотрудника управлять погрузчиком, у него есть возможность приезжать на место работы, а у компании есть ресурсы, чтобы выделить наставника. Возможно, обычное практическое занятие поможет быстрее освоить управление.
Онлайн-курс нужен будет, если надо обучать сразу много механиков работе на новом оборудовании. В этом случае проще сделать онлайн-уроки с интерактивной моделью, где механики сами знакомятся с управлением — кнопками, рычагами. А практические занятия становятся короче. Работники приезжают на место подготовленные, остается только применить знания.
4. Подбор метрик.
Еще до того, как продумывать первые уроки, нужно понять, с помощью каких метрик можно отследить эффективность обучения. И до запуска уроков снять эти метрики.
После прохождения курса снова измеряют те же параметры и смотрят динамику. Такая аналитика и становится ключевым показателем, как сработала геймификация онлайн-обучения.
5. Объяснение целей обучения персоналу.
Сотрудники, которые не принимают геймификацию, могут просто не понимать, зачем им это нужно. Иногда достаточно пояснить, как работают те или иные задания: как они помогут развить навык игрока и как подействовал бы другой формат. Не нужно подробно рассказывать о том, как действует каждая игровая механика. Но важно, чтобы обучающиеся понимали, зачем им этот курс и почему они не просто читают тексты, а проходят квест.
6. Выбор, проходить ли геймифицированный онлайн-курс или обычный.
Чтобы игра сработала, важно, чтобы участник участвовал добровольно. Если он будет воспринимать учебу как принуждение, образовательная программа не даст нужного результата. Эффективнее сработает классический формат обучения.
7. Понятные правила.
Нужно, чтобы игроку в любой момент было интуитивно понятно, куда он должен кликнуть, какое действие совершить.
Для это важно давать текстовые подсказки, прописывать правила, которые учитывают разные возможные действия со стороны пользователя.
8. Сбор обратной связи от подчиненных.
Важно отслеживать, как геймифицированный онлайн-курс повлиял на навыки с их точки зрения. Анализируют, как сотрудник оценивает опыт с эмоциональной и профессиональной точки зрения. Эти данные помогают понять, нужна ли геймификация, что скорректировать в уроках, получилось ли добиться поставленных целей.
Обратную связь также собирают спустя несколько месяцев после прохождения сотрудником уроков. Она помогает понять, закрепились ли полученные на курсе навыки.
Если есть проблемы, образовательную программу корректируют. Например, больше времени уделяют практике. Или пересматривают контент так, чтобы обучающиеся яснее понимали, как обучение помогает им в работе.
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iSpring Learn и iSpring Suite для геймификации обучения сотрудников
iSpring Learn — это LMS для корпоративного обучения. iSpring Suite — конструктор интерактивных курсов. С помощью каждого из этих инструментов можно сделать геймифицированную онлайн-программу.
Возможности iSpring Learn:
платформа стабильно работает и поддерживает интерактивные курсы в формате SCORM. Если возникают проблемы, специалисты техподдержки работают круглосуточно;
подробная аналитика. Платформа собирает 16 типов отчетности, в том числе, можно анализировать эффективность отдельных заданий, курса, отслеживать успеваемость сотрудника и команды;
есть прогресс-бар и возможность ограничивать время прохождения заданий и курсов. Это механики, которые дополняют геймификацию онлайн-обучения и помогают сделать его динамичнее;
комментирование и чаты. Можно организовывать обсуждение уроков и сразу оценивать, насколько эффективно работает контент. Или делать диалоги как составную часть урока — например, просить в уроке обсудить с другими игроками какой-то вопрос. Так, инструмент становится дополнительной механикой;
встроенная система бейджей и рейтингов. Не нужно привлекать специалистов, чтобы сделать базовые механики геймификации онлайн-курсов. Надо только продумать систему: сколько баллов должен получать игрок, какое звание и награду ему присвоить;
интеграции. В iSpring Learn есть готовая интеграция с магазином подарков. Можно настроить обмен полученных баллов на корпоративные сувениры или другие призы.
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Возможности конструктора курсов iSpring Suite:
нет ограничений в дизайне. iSpring Suite — это надстройка для PowerPoint, которая помогает сделать элементы презентации интерактивными. Можно нарисовать слайды как угодно и настроить порядок появления элементов. Например, сделать чат с виртуальным наставником: учащийся выбирает вопрос из предложенных, а наставник подробно отвечает;
квест с альтернативными концовками. Можно настроить появление слайдов в определенном порядке в зависимости от действий игрока. Например, от выбранного ответа или от того, в какую дверь он решил войти;
готовые механики для интерактивной подачи контента и тестов. К примеру, интерактивная карта, путешествуя по которой обучающийся кликает на области и получает информацию. Или настроить диалоговый тренажер, где нужно пообщаться со злобным эльфом или просто въедливым клиентом;
библиотека персонажей. В конструкторе можно собрать персонажей из десятков разных элементов — людей всевозможных национальностей и профессий;
запись скринкастов. Не выходя из конструктора можно смонтировать видео с интерактивным холстом. В ролик добавляется неограниченное количество слоев, а аудио записывается в этой же программе.
Резюме
Геймификация онлайн-обучения — это использование игровых механик в образовательной программе компании.
Статистика подтверждает, что игровые механики повышают мотивацию к обучению.
Геймификацию используют, чтобы увеличить вовлеченность сотрудников в обучение, развить практические навыки, укреплять соревновательный дух, персонализировать уроки, упростить подачу сложного материала, повысить эффективность онлайн-курса,
Чтобы геймификация онлайн-образования сработала и окупилась, важно проанализировать интересы обучающихся, правильно поставить цели и понять, какие метрики помогут оценить ее эффективность. Также необходимо собирать обратную связь от персонала и корректировать обучающий контент исходя из откликов и динамики метрик.
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