Как геймификация меняет онлайн-обучение для сотрудников

Бывает так, что компания внедряет геймификацию в онлайн-обучение, а она не дает нужного эффекта. Профессиональные показатели остаются на месте, затраты на разработку курса не окупаются, разницы в метриках между классическим форматом образовательной программы и игровой нет.

Причин этому может быть много. Но чтобы геймификация дала максимальный эффект, нужно грамотно подойти к внедрению игровых механик. А именно, не упускать при разработке следующее.

1. Анализ аудитории.

В зависимости от того, кто будет проходить уроки, надо строить образовательную программу. Геймификация, как и онлайн-обучение в любом другом формате, будет работать эффективнее, если понимать цели и интересы обучающихся.

Для этого методист проводит исследование, где выясняет, насколько сотрудники готовы к игровым форматам. А если готовы, на какую культуру ориентироваться.

Например, стоит ли делать курс в духе вселенной «Звездных войн» или фанатов футбола, или ограничиться нейтральными интерактивами, не привязанными к какому-то увлечению.

Корпоративное исследование показало, что почти все сотрудники очень любят футбол. Компания разработала геймификацию процессов в формате Чемпионата мира. Источник: workandplay.ru

2. Постановка цели — зачем нужна геймификация.

Одна из самых распространенных ошибок, которые делают компании — вводить игру ради игры.

Кажется, что нестандартная подача отвлекает сотрудника от рутины. И что он априори будет учиться просто из-за баллов и возможностей обменять эти баллы на приятный бонус.

На деле, баллы дают временный эффект. Они работают на увеличение так называемой внешней мотивации, когда человеку кажется значимость действия, которую он выполняет. Такая стимуляция быстро надоедает.

Игровые механики должны работать на повышение внутренней мотивации, когда сотрудник получает удовольствие от того, что он делает. Когда понимает, зачем этому учиться и к какому результату он идет.

Поэтому цели нужно направлять на внутреннюю мотивацию, думать о том, что учеба даст работнику. И в этом помогает исследование, которое методист провел на предыдущем этапе. Он опирается на заинтересованность сотрудника, что тот хочет получить от курса. И соединяет эти цели с целями компании.

Также нужно помнить о правилах постановки цели. Если ее нельзя измерить, то невозможно будет и оценить, дает ли что-то модификация уроков.

Например:

❌ цель «Ввести геймификацию, чтобы сотрудникам было интересно» — довольно расплывчатая. Все по-разному могут понимать «интерес». К тому же, эту цель никак не измерить

✅ цель «Повысить вовлеченность персонала в обучение» — понятная и измеримая. Если механики сработают, процент сотрудников, которые проходят курсы и изучают их до конца, увеличится.

3. Анализ, нельзя ли достичь этих целей с помощью других инструментов.

Геймификацию нужно вводить далеко не всегда. Не нужно воспринимать ее как волшебную таблетку.

Это всего лишь один из множества инструментов, которые помогают достичь целей. А значит, надо проанализировать возможности других способов, которые могут оказаться дешевле и эффективнее игрового формата.

Например, стоит цель обучить сотрудника управлять погрузчиком, у него есть возможность приезжать на место работы, а у компании есть ресурсы, чтобы выделить наставника. Возможно, обычное практическое занятие поможет быстрее освоить управление.

Онлайн-курс нужен будет, если надо обучать сразу много механиков работе на новом оборудовании. В этом случае проще сделать онлайн-уроки с интерактивной моделью, где механики сами знакомятся с управлением — кнопками, рычагами. А практические занятия становятся короче. Работники приезжают на место подготовленные, остается только применить знания.

Онлайн-курс по управлению электротележкой. Обучающийся изучает, как работает механизм, кликая на детали. Источник: ispring.ru

4. Подбор метрик.

Еще до того, как продумывать первые уроки, нужно понять, с помощью каких метрик можно отследить эффективность обучения. И до запуска уроков снять эти метрики.

После прохождения курса снова измеряют те же параметры и смотрят динамику. Такая аналитика и становится ключевым показателем, как сработала геймификация онлайн-обучения.

Отчет по прохождению курсов согласно траектории обучения на платформе iSpring Learn. По нему можно анализировать, например, доходимость. Если она низкая, через игровые механики повышать этот показатель. Источник: ispring.ru

5. Объяснение целей обучения персоналу.

Сотрудники, которые не принимают геймификацию, могут просто не понимать, зачем им это нужно. Иногда достаточно пояснить, как работают те или иные задания: как они помогут развить навык игрока и как подействовал бы другой формат. Не нужно подробно рассказывать о том, как действует каждая игровая механика. Но важно, чтобы обучающиеся понимали, зачем им этот курс и почему они не просто читают тексты, а проходят квест.

6. Выбор, проходить ли геймифицированный онлайн-курс или обычный.

Чтобы игра сработала, важно, чтобы участник участвовал добровольно. Если он будет воспринимать учебу как принуждение, образовательная программа не даст нужного результата. Эффективнее сработает классический формат обучения.

7. Понятные правила.

Нужно, чтобы игроку в любой момент было интуитивно понятно, куда он должен кликнуть, какое действие совершить.

Для это важно давать текстовые подсказки, прописывать правила, которые учитывают разные возможные действия со стороны пользователя.

Яркие оранжевые маркеры ясно говорят о том, что на них нужно кликнуть. Источник: ispring.ru

8. Сбор обратной связи от подчиненных.

Важно отслеживать, как геймифицированный онлайн-курс повлиял на навыки с их точки зрения. Анализируют, как сотрудник оценивает опыт с эмоциональной и профессиональной точки зрения. Эти данные помогают понять, нужна ли геймификация, что скорректировать в уроках, получилось ли добиться поставленных целей.

Обратную связь также собирают спустя несколько месяцев после прохождения сотрудником уроков. Она помогает понять, закрепились ли полученные на курсе навыки.

Если есть проблемы, образовательную программу корректируют. Например, больше времени уделяют практике. Или пересматривают контент так, чтобы обучающиеся яснее понимали, как обучение помогает им в работе.

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