Обучение продавцов в ритейле — уроки от лидеров отрасли

А еще очень часто в ритейле бывает довольно большая текучка кадров, и онбординг нового персонала может стать очень дорогим. Снизить затраты помогает правильно организованный учебный процесс.

Когда магазин начинает быстро расти, становится сетевым, у ритейлера возникает острая необходимость проводить обучение продавцов. Сотрудники должны оказывать услуги на высоком уровне вне зависимости, в каком регионе находится торговая точка.

Подходы к обучению в ритейле

Есть несколько форматов обучения розничной торговле — онлайн, оффлайн и смешанный. И внутри каждого формата есть свои методы и инструменты, которые помогают донести информацию.

Онлайн

Формат, когда продавцы учатся только онлайн, а в торговой точке или в call-центре сразу применяют полученные знания на практике. Для сетевых магазинов проводить дистанционное обучение дешевле других форматов, так как эксперту нужно заплатить один раз, чтобы он помог с созданием курса вместо того, чтобы оплачивать каждый тренинг. Кому подходит. Онлайн-обучение чаще организуют для сотрудников, у которых уже есть опыт продаж и им нужно повысить квалификацию. А также для менеджеров некоторых интернет-магазинов, где с клиентом надо общаться только по телефону. Если человек работает в оффлайн-магазине, все же лучше использоваться оффлайн или смешанный способ, чтобы продавец не боялся общения с клиентом с глазу на глаз и умел считывать невербальные сигналы. Методы и инструменты. Есть много способов обучения продавцов онлайн, чтобы максимально эффективно донести до них информацию. Многие из них можно реализовать с помощью платформы iSpring Learn и конструктора курсов iSpring Suite. Лонгриды. Текстовый контент, который работает лучше в обучении продавцов, если его дополнить картинками, схемами, иллюстрациями, видеофрагментами.

Видеолекции . Тренер записывает урок, и персонал может посмотреть его только в записи. Если сотрудник хочет задать вопрос, он делает это через форму обратной связи или в комментарии. Плюс этого способа — в том, что лектор может дополнить видео дополнительным визуальным рядом: картинками, видеовставками, титрами.

Скринкасты . Формат подачи контента, похожий на видеолекцию. Но ведущий параллельно с рассказом ведет запись экрана. Например, показывает, как работает программа по обработке заказа в онлайн-магазине. Или собирает капсулу гардероба, выбирая модели из каталога.

Онлайн-встречи. Объединяет разные способы взаимодействия. Наставник или тренер может проводить личные встречи один на один с сотрудником. А может организовать групповой семинар, где вовлекает участников в процесс: обучающиеся выполняют задания, например, на виртуальной доске. Или же это может быть просто лекция, только не в записи, а в реальном времени. Ее ценность в том, что можно сразу задать вопросы ведущему.

Интерактивные тренажеры . Например, диалоги с виртуальным клиентом. Продавец попадает в смоделированную ситуацию, где приходит покупатель с возражением или проблемой. Задача обучающегося — выбрать верный ответ из предложенных. И тут же он получает обратную связь, почему выбранный ответ верный или нет и к каким последствиям может привести его выбор.

Интерактивные задания. Материал усваивается эффективнее, если учащийся не пассивно слушает лекцию или читает лонгрид, а взаимодействует с контентом. Например, выполняет задания на сопоставление. Или изучает детали товара, кликая на его части, а в ответ получает подробное описание элемента. Фрагмент тренажера для продавцов сети магазинов «НОВЭКС». Консультант ведет диалог с виртуальным клиентом, выбирая ответы из предложенных Читайте по теме: E-Learning в компании: 3 кейса внедрения в корпоративном сегменте.

Оффлайн

Способ обучения розничной торговле, где сотрудники не пользуются компьютером или мобильным телефоном, а учатся исключительно у наставника или тренера. Кому подходит. Некрупным ритейлерам, где тренеры могут регулярно приезжать во все филиалы и обучать персонал, в том числе, новичков. Методы и инструменты. Обучение продавцов-консультантов в оффлайне ценно тем, что сотрудник получает теоретические знания и сразу же отрабатывает их на практике. Он может трогать товар, рассматривать его в деталях, практиковать общение с клиентами, задавать вопросы наставнику, видеть опыт других коллег, обсуждать его. Вот несколько способов дать обучающий контент продавцу: лекция, семинар, тренинг. Групповые встречи тренера и сотрудников, где обучающиеся либо просто слушают теорию, либо задают вопросы, либо участвуют в смоделированных ситуациях. Например, играют роль клиента, а коллега решает разыгранную проблему.

настольные игры. Это могут быть несложные карточные игры. Например, на карточке изображена техника, которую продает ритейлер, а продавец должен быстро узнать, что за модель на фото. Игра может быть сложнее. Например, сотрудник тянет случайную карточку со словом, несвязанным с ассортиментом и продажами в принципе. Но он должен за минуту составить монолог, где продает товар и обязан поставить в разговор это слово. Так, развиваются коммуникативные навыки.

индивидуальное занятие с наставником. Например, менеджер точки рассказывает новичку об основах корпоративной культуры или знакомит с ассортиментом, размещением товара на полках.

Рабочие тетради. Сотрудник ежедневно выполняет задания из тетради: изучает ассортимент, приветствует клиента, раскладывает товары. Так, день за днем осваивает все необходимые для работы знания.

Смешанное