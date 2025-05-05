Адаптация без стресса: как сделать новичков частью команды 

Как цифровые инструменты помогают автоматизировать онбординг и адаптацию

Чтобы автоматизировать и упростить процесс адаптации, можно использовать:

1. Корпоративные порталы и базы знаний. Здесь новички смогут найти инструкции, шаблоны документов, welcome-тренинги и обучающие вебинары. Простую базу знаний можно создать на диске в облаке. Но в ней будет сложно искать учебные материалы и контролировать, как новички усваивают информацию. Если нужны инструменты вроде шаблонов для новостей, целеполагания или чатов для общения, лучше выбрать специальную платформу, на которой можно сделать корпоративный портал, например iSpring Learn.

2. Чат-бот. Он отправит приветственное письмо, пришлет данные для регистрации в рабочих сервисах, расскажет об обучении. Так сотрудники смогут быстрее погрузиться в работу и не отвлекать руководителя или коллег по мелким вопросам. А еще у бота в любой момент можно уточнить, когда следующая встреча с HR или день рождения наставника.

Чат-бот доступен круглосуточно, и с его помощью можно решить многие организационные вопросы

3. Таск-менеджеры. Можно сделать бэклог с полезными ресурсами, которые пригодятся новичку на этапе адаптации и в работе. Например, разместить ссылки к базе знаний. В таск-трекере удобно ставить стажеру задачи: заполнить профиль, пройти welcome-курс, записаться на встречу с HR. Так новичку будет проще ориентироваться в процессах.

4. Платформы для обучения сотрудников — LMS. В них можно собрать всю информацию для новичков. Стажеру не придется искать нужные ссылки по чатам и в почте: все будет на одной платформе. Вот как можно организовать процесс адаптации с помощью LMS iSpring Learn:

Создать базу знаний для всех отделов и филиалов компании. В iSpring Learn можно загружать любые материалы: документы с инструкциями, презентации и видео для welcome-тренингов, аудио и фото.

Автоматически назначать обучение и создавать индивидуальные траектории. Сразу после оформления новичок получает доступ к платформе и может пройти первый курс. HR-специалисту не нужно вручную отслеживать, кому и какое обучение назначить: система делает это автоматически. Например, новичкам сразу доступен welcome-тренинг — видеоролик с информацией о компании. Когда сотрудник его пройдет, откроются новые задания.

Автоматизировать оценку знаний — чтобы оценить эффективность адаптации. Если стажеры пройдут все курсы, это не значит, что они усвоили материал и успешно справились с адаптацией. Проверить, как обстоят дела на самом деле, можно с помощью тестов. Для этого добавьте опросники или проверочные задания между курсами. Результаты будут доступны на платформе в разделе «Статистика», и вы всегда будете в курсе, кто успешно проходит адаптацию, а кому нужна помощь — например, дополнительные встречи с руководителем.

Проводить пульс-опросы — чтобы отслеживать настроения в команде. Опросы занимают 5–10 минут и не отвлекают сотрудников от задач. А HR-специалист и руководитель всегда будут знать, как себя чувствуют новички.

В iSpring Learn можно хранить все материалы, которые нужны для обучения новичков: инструкции, информацию о продуктах, вводные курсы

Чтобы стажеры проходили онбординг с интересом, важно правильно подготовить материалы. Содержание презентации, игры или онлайн-курса должно быть понятным и следовать одной цели — познакомить новичков с компанией и процессами.

Один из инструментов, который может пригодиться, — конструктор электронных курсов iSpring Suite. Он работает как надстройка над PowerPoint, и в нем можно создавать курсы из презентаций. Например, получится сделать интерактивный welcome-тренинг, разработать онлайн-игру или виртуальный тур по компании. А чтобы было проще создавать полезные и интересные материалы, используйте возможности iSpring Suite:

Шаблоны курсов — пригодятся, чтобы быстро собрать материалы. Например, можно взять готовый титульный лист и оглавление, добавить свой текст — и курс готов. При необходимости шаблоны можно оформить в соответствии с брендбуком компании.

Библиотека контента — нужна, чтобы наполнять материалы иллюстрациями. Доступно 2300+ макетов слайдов, 380+ рисованных персонажей и фонов, 2500+ фото локаций, которые подойдут для любой сферы бизнеса.

Диалоговые и интерактивные тренажеры — помогут усвоить материал. В iSpring Suite можно создавать диалоги со сценариями ветвления, использовать готовые фоны и персонажей или создавать свои. С помощью интерактивных шаблонов получится разработать инструкции, схемы или «ленту времени», чтобы рассказать об истории компании. Доступно 14 шаблонов, которые можно озвучить или брендировать.

В iSpring Suite можно создать вот такой виртуальный тур по офису компании

Читайте по теме: «Обзор 10 систем тестирования и оценки сотрудников».