Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений

Критерии качественной платформы

При выборе программы для создания интерактивных заданий важно учитывать несколько факторов: Адаптация под мобильные устройства — сотрудникам удобнее, когда задания можно проходить со смартфона, а не только с компьютера.

Язык интерфейса — освоить платформу проще, если она поддерживает родной язык обучающихся.

Надежность — у инструментов от российских разработчиков нет проблем с оплатой. Кроме того, они, как правило, надежнее за счет того, что данные хранятся на отечественных серверах.

Широкие возможности для генерации контента — лучше, если с помощью сервиса можно создавать разнообразные задания. Обратите внимание и на библиотеку готовых шаблонов: они ускоряют разработку материалов.

Стоимость и модель оплаты. Есть несколько механик: например, одни сервисы можно купить навсегда, а в других предусмотрена ежемесячная или ежегодная подписка. Важно подсчитать, какой вариант выгоднее для компании. Ниже рассматриваем самые популярные платформы.

1. iSpring Suite

iSpring Suite — инструмент для создания интерактивных курсов, тестов и диалоговых тренажеров. Он работает как надстройка для PowerPoint — задания можно собирать в привычном интерфейсе, как обычные презентации. Интерфейс iSpring Suite — как в знакомом PowerPoint Русский язык: есть. Разработчик: российский, сервис входит в Реестр отечественного ПО, серверы находятся в РФ в защищенных дата-центрах. Адаптация под мобильные устройства: материалы подстраиваются под смартфоны и планшеты автоматически — создавать одно и то же задание в разных версиях не нужно. Основные функции: Запись видеолекций и скринкастов — в сервисе можно записать к инструкции голосовое сопровождение, в котором вы подробно разъясните шаги. К презентации можно записать аудио- или видеосопровождение прямо в программе Дикторская озвучка текста — на 42 языках. Используйте инструмент, если не хотите озвучивать урок самостоятельно.

Создание диалоговых тренажеров — материалов, которые помогают отрабатывать навыки общения с клиентами. Сотруднику необходимо выбрать правильный ответ на реплику покупателя в соответствии со скриптом. Тренажеры подойдут, например, менеджерам продаж, специалистам техподдержки. Диалоговые тренажеры помогают развивать навыки общения с клиентами без риска допустить ошибку с реальным заказчиком Тесты — стандартные с выбором правильного ответа или интерактивные. Всего в сервисе доступно 14 типов заданий. Можно создавать тесты с выбором одного или нескольких ответов Встроенная библиотека контента — более 89 тысяч шаблонов, персонажей, иконок и других объектов.

Экспорт в форматах SCORM, xAPI — материалы можно загружать в LMS. Стоимость: есть три тарифа с разной ценой подписки. Базовая — 27 тысяч рублей на год, Max — 47 тысяч рублей, Premium — 97 700 рублей. Базовые функции во всех версиях одинаковые, разница — в дополнительных инструментах. Например, на более дорогом тарифе есть дикторская озвучка и автоматический перевод на другие языки. Это удобно для крупных компаний, которые создают обучающие материалы в больших объемах и хотят ускорить процесс. Пробная версия: 14 дней, без ограничений по функциям. Получите бесплатную пробную версию iSpring Suite Начните создавать онлайн-курсы сегодня! Получить

2. ThingLink

Главная фишка ThingLink — создание заданий в 360°- и VR-форматах. Также доступны стандартные форматы заданий вроде интерактивных презентаций и инфографики. Виртуальный тур в ThingLink Русский язык: нет. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для iOS и Android. Основные функции: VR-контент и 360°-изображения.

Совместная работа над проектами.

Инструменты для аналитики.

Кастомизация материалов. Стоимость: зависит от количества пользователей. Годовая подписка для одного аккаунта стоит 41 доллар в месяц, для пяти человек — 208 долларов. Цена для неограниченного количества креаторов обсуждается отдельно. Пробная версия: 7 дней. Читайте также: Как компании организуют дистанционное обучение — опыт 8 брендов.

3. simpleshow

simpleshow — сервис с искусственным интеллектом, который позволяет создавать анимированные видео на основе текстовых сценариев. Готовые ролики можно использовать в обучении и проверочных заданиях. Достаточно описать сценарий текстом, и сервис превратит его в видео Русский язык: нет. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: нет — нужно создавать отдельные версии видео под смартфоны и планшеты. Основные функции: Библиотека шаблонов и персонажей.

Кастомизация под фирменный стиль компании.

Автоматическая озвучка синтезатором речи. Стоимость: есть два тарифа с подпиской на месяц. Business стоит 129 долларов, Pro — 499 долларов. Версия подороже позволяет добавлять вашу собственную вотермарку, переводить видео на другие языки, открывает доступ к премиум-библиотеке звуков. Пробная версия: бесплатный режим без ограничений по времени, но с урезанными функциями.

4. Explain Everything

Explain Everything — интерактивная онлайн-доска, на которой можно размещать изображения, видео, аудио, текст. Есть совместный доступ, чтобы делиться досками с другими пользователями. К доске можно записать видеосопровождение Русский язык: нет. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для Android и iOS. Основные функции: Рисование на доске, добавление текста, изображений, PDF и других файлов.

Запись видеоинструкций с голосовыми комментариями.

Облачное хранилище.

Встроенные шаблоны для быстрой подготовки материалов.

Обучение на платформе᠎ — нет интеграции с LMS.

Совместный доступ. Стоимость: 34,99 доллара в месяц за тариф с облачным хранилищем на 5 ГБ — скорее всего, для бизнеса этого будет недостаточно. Цена для компаний обсуждается индивидуально. Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать максимум три проекта.

5. LearningApps

LearningApps — онлайн-конструктор для создания интерактивных упражнений: викторин, кроссвордов, пазлов, «найди пару», заполнений пропусков и других. Готовые задания можно загружать в LMS. Пример задания: нужно в правильном порядке расположить этапы приготовления бисквита Русский язык: есть. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: нет — задания нужно адаптировать вручную. Основные функции: Готовые шаблоны для разных типов заданий.

Вставка мультимедиа.

Коллекция готовых упражнений от других пользователей. Стоимость: бесплатно.

6. Hippo Video

Hippo Video — платформа на основе искусственного интеллекта для создания обучающих видео с интерактивными элементами. Программу нужно установить на устройство. Можно выбрать одного из стандартных аватаров или создать своего Русский язык: нет. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для Android и iOS. Основные функции: Запись экрана, веб-камеры и их комбинация.

Добавление субтитров, аннотаций, вопросов в видео.

Создание аватаров, которые выполняют роль спикеров в роликах.

Интеграция с LMS. Стоимость: доступно три тарифа с ежемесячной платой за пользователя. Pro стоит 20 долларов, Teams — 60 долларов, Enterprise — 80 долларов. Разница в лимитах на создание видео и в доступных шаблонах. Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать максимум два видео.

7. Madtest

Madtest — конструктор тестов, квизов и опросов с встроенной аналитикой по результатам прохождения. Выгружать материалы в стороннюю LMS нельзя, необходимо добавлять сотрудников на платформу. Пример теста-викторины Русский язык: есть. Разработчик: российский. Адаптация под мобильные устройства: нет. Основные функции: 16 типов вопросов.

Таймер на время прохождения, рандомизация вопросов, ограничение по количеству попыток.

Генерация сертификатов после выполнения заданий.

Рейтинг пользователей.

Кастомизация.

Интеграция с «Яндекс Метрикой», сервисами рассылок, CRM-системами и другими инструментами.

Подробная статистика по ответам, как в LMS. Стоимость: «Стартовый» тариф обойдется в 1290 рублей в месяц, «Базовый» — в 2490 рублей, «Профессиональный» — в 5990 рублей. Они отличаются преимущественно по количеству тестов, которые можно создавать за оплаченный период: 10, 30 и 100 соответственно. Ограничений по количеству пользователей нет. Пробная версия: 7 дней.

8. BookWidgets

BookWidgets — сервис для создания интерактивных упражнений, он также работает как LMS. Платформа доступна онлайн, ее не нужно устанавливать на компьютер. Можно выбрать различные типы заданий Русский язык: есть. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: нет — создать материалы для смартфонов и планшетов нельзя. Основные функции: Более 40 типов заданий: кроссворды, карточки, игры и не только.

Встроенная аналитика.

Интеграция с Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и другими сервисами.

Автоматическая проверка заданий. Стоимость: для коммерческих целей есть два тарифа с оплатой за год. Standart стоит 245 долларов, по Professional цену нужно обсуждать отдельно. Пробная версия: 30 дней без ограничений по функциям.

9. Wordwall

Wordwall — конструктор тестов, квизов и других интерактивных заданий. Помимо электронного формата, их также можно использовать в печатном виде. Типы заданий можно отсортировать по алфавиту или популярности Русский язык: есть. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: нет — создать задания специально под мобильные гаджеты нельзя. Основные функции: Готовые шаблоны вопросов: викторины, сортировка, сопоставление и другие типы.

Кастомизация.

Мгновенная генерация PDF-версии для каждого задания.

Возможность делиться материалами, встраивать их на сайт. Стоимость: 6,24 доллара в месяц за тариф Standart, 9,36 доллара — за Pro. В более дорогой версии доступны дополнительные шаблоны. Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать до трех заданий, доступно 18 шаблонов.

10. Quizlet

Quizlet — платформа, на которой можно создавать и заучивать флеш-карточки в режиме онлайн. Они помогают запоминать информацию, например так можно учить иностранные слова или определения. Quizlet работает в веб-версии. Пример задания с выбором правильного ответа Русский язык: есть. Разработчик: зарубежный. Адаптация под мобильные устройства: доступно приложение для iOS и Android. Основные функции: Карточки для заучивания терминов.

Режимы «Учить», «Тест», «Игра».

Готовые наборы карточек по разным темам. Стоимость: есть бесплатный режим, в котором можно создавать и заучивать карточки. Чтобы получить доступ к аналитике — прогрессу прохождения, статистике заданий, подключите Quizlet Plus за 2325 рублей в год. Пробная версия: Quizlet Plus доступен бесплатно 30 дней.

11. Courseditor

Courseditor — сервис два в одном: объединяет онлайн-конструктор курсов и образовательную платформу. Можно создавать материалы и сразу проводить обучение. Все курсы, доступные сотруднику, отображаются в его личном кабинете Русский язык: есть. Разработчик: российский, сервис входит в Реестр российского ПО, участник «Сколково». Адаптация под мобильные устройства: верстка автоматически подстраивается под смартфоны и планшеты, приложения у LMS нет. Основные функции: Более 60 встроенных шаблонов.

Кастомизация по брендбуку.

Аналитика прогресса сотрудников, которые проходят курсы.

Выгрузка в SCORM, CMI5, веб. Стоимость: доступно два тарифа ежемесячной подписки. Для малого и среднего бизнеса подойдет Teach за 3900 рублей, для крупного — Create за 6900 рублей. Пробная версия: 14 дней без ограничений по функциям.

12. Padlet