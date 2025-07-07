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Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений

Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений

Ежегодно рынок корпоративно-интерактивного обучения растет примерно на 53%. Интерактивные задания интереснее текстовых уроков вебинаров, а разрабатывать их получится через специальные сервисы — программисты не понадобятся. Мы сравнили 12 электронных конструкторов интерактивных упражнений — они подойдут компаниям, которые хотят разнообразить обучение персонала.

Критерии качественной платформы

При выборе программы для создания интерактивных заданий важно учитывать несколько факторов:

  • Адаптация под мобильные устройства — сотрудникам удобнее, когда задания можно проходить со смартфона, а не только с компьютера.

  • Язык интерфейса — освоить платформу проще, если она поддерживает родной язык обучающихся.

  • Надежность — у инструментов от российских разработчиков нет проблем с оплатой. Кроме того, они, как правило, надежнее за счет того, что данные хранятся на отечественных серверах.

  • Широкие возможности для генерации контента — лучше, если с помощью сервиса можно создавать разнообразные задания. Обратите внимание и на библиотеку готовых шаблонов: они ускоряют разработку материалов.

  • Стоимость и модель оплаты. Есть несколько механик: например, одни сервисы можно купить навсегда, а в других предусмотрена ежемесячная или ежегодная подписка. Важно подсчитать, какой вариант выгоднее для компании.

Ниже рассматриваем самые популярные платформы.

1. iSpring Suite 

iSpring Suite — инструмент для создания интерактивных курсов, тестов и диалоговых тренажеров. Он работает как надстройка для PowerPoint — задания можно собирать в привычном интерфейсе, как обычные презентации.

ИнтерфейсiSpringSuite —каквзнакомомPowerPoint
Интерфейс iSpring Suite — как в знакомом PowerPoint

Русский язык: есть.

Разработчик: российский, сервис входит в Реестр отечественного ПО, серверы находятся в РФ в защищенных дата-центрах.

Адаптация под мобильные устройства: материалы подстраиваются под смартфоны и планшеты автоматически — создавать одно и то же задание в разных версиях не нужно.

Основные функции:

  • Запись видеолекций и скринкастов — в сервисе можно записать к инструкции голосовое сопровождение, в котором вы подробно разъясните шаги.

Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений

К презентации можно записать аудио- или видеосопровождение прямо в программе

  • Дикторская озвучка текста — на 42 языках. Используйте инструмент, если не хотите озвучивать урок самостоятельно.

  • Создание диалоговых тренажеров — материалов, которые помогают отрабатывать навыки общения с клиентами. Сотруднику необходимо выбрать правильный ответ на реплику покупателя в соответствии со скриптом. Тренажеры подойдут, например, менеджерам продаж, специалистам техподдержки.

Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений

Диалоговые тренажеры помогают развивать навыки общения с клиентами без риска допустить ошибку с реальным заказчиком 

  • Тесты — стандартные с выбором правильного ответа или интерактивные. Всего в сервисе доступно 14 типов заданий.

Можносоздаватьтестысвыборомодногоилинесколькихответов
Можно создавать тесты с выбором одного или нескольких ответов

  • Встроенная библиотека контента — более 89 тысяч шаблонов, персонажей, иконок и других объектов.

  • Экспорт в форматах SCORM, xAPI — материалы можно загружать в LMS.

Стоимость: есть три тарифа с разной ценой подписки. Базовая — 27 тысяч рублей на год, Max — 47 тысяч рублей, Premium — 97 700 рублей. 

Базовые функции во всех версиях одинаковые, разница — в дополнительных инструментах. Например, на более дорогом тарифе есть дикторская озвучка и автоматический перевод на другие языки. Это удобно для крупных компаний, которые создают обучающие материалы в больших объемах и хотят ускорить процесс.

Пробная версия: 14 дней, без ограничений по функциям.

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2. ThingLink 

Главная фишка ThingLink — создание заданий в 360°- и VR-форматах. Также доступны стандартные форматы заданий вроде интерактивных презентаций и инфографики.

ВиртуальныйтурвThingLink
Виртуальный тур в ThingLink

Русский язык: нет.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для iOS и Android.

Основные функции:

  • VR-контент и 360°-изображения.

  • Совместная работа над проектами.

  • Инструменты для аналитики.

  • Кастомизация материалов.

Стоимость: зависит от количества пользователей. Годовая подписка для одного аккаунта стоит 41 доллар в месяц, для пяти человек — 208 долларов. Цена для неограниченного количества креаторов обсуждается отдельно.

Пробная версия: 7 дней.

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3. simpleshow 

simpleshow — сервис с искусственным интеллектом, который позволяет создавать анимированные видео на основе текстовых сценариев. Готовые ролики можно использовать в обучении и проверочных заданиях.

Достаточноописатьсценарийтекстом,исервиспревратитеговвидео
Достаточно описать сценарий текстом, и сервис превратит его в видео

Русский язык: нет.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: нет — нужно создавать отдельные версии видео под смартфоны и планшеты.

Основные функции:

  • Библиотека шаблонов и персонажей.

  • Кастомизация под фирменный стиль компании.

  • Автоматическая озвучка синтезатором речи.

Стоимость: есть два тарифа с подпиской на месяц. Business стоит 129 долларов, Pro — 499 долларов. Версия подороже позволяет добавлять вашу собственную вотермарку, переводить видео на другие языки, открывает доступ к премиум-библиотеке звуков.

Пробная версия: бесплатный режим без ограничений по времени, но с урезанными функциями.

4. Explain Everything 

Explain Everything — интерактивная онлайн-доска, на которой можно размещать изображения, видео, аудио, текст. Есть совместный доступ, чтобы делиться досками с другими пользователями.

Кдоскеможнозаписатьвидеосопровождение
К доске можно записать видеосопровождение

Русский язык: нет.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для Android и iOS.

Основные функции:

  • Рисование на доске, добавление текста, изображений, PDF и других файлов.

  • Запись видеоинструкций с голосовыми комментариями.

  • Облачное хранилище.

  • Встроенные шаблоны для быстрой подготовки материалов.

  • Обучение на платформе᠎ — нет интеграции с LMS.

  • Совместный доступ.

Стоимость: 34,99 доллара в месяц за тариф с облачным хранилищем на 5 ГБ — скорее всего, для бизнеса этого будет недостаточно. Цена для компаний обсуждается индивидуально.

Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать максимум три проекта.

5. LearningApps 

LearningApps — онлайн-конструктор для создания интерактивных упражнений: викторин, кроссвордов, пазлов, «найди пару», заполнений пропусков и других. Готовые задания можно загружать в LMS.

Примерзадания:нужновправильномпорядкерасположитьэтапыприготовлениябисквита
Пример задания: нужно в правильном порядке расположить этапы приготовления бисквита

Русский язык: есть.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: нет — задания нужно адаптировать вручную.

Основные функции:

  • Готовые шаблоны для разных типов заданий.

  • Вставка мультимедиа.

  • Коллекция готовых упражнений от других пользователей.

Стоимость: бесплатно.

6. Hippo Video 

Hippo Video — платформа на основе искусственного интеллекта для создания обучающих видео с интерактивными элементами. Программу нужно установить на устройство.

Можновыбратьодногоизстандартныхаватаровилисоздатьсвоего
Можно выбрать одного из стандартных аватаров или создать своего

Русский язык: нет.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для Android и iOS.

Основные функции:

  • Запись экрана, веб-камеры и их комбинация.

  • Добавление субтитров, аннотаций, вопросов в видео.

  • Создание аватаров, которые выполняют роль спикеров в роликах.

  • Интеграция с LMS.

Стоимость: доступно три тарифа с ежемесячной платой за пользователя. Pro стоит 20 долларов, Teams — 60 долларов, Enterprise — 80 долларов. Разница в лимитах на создание видео и в доступных шаблонах.

Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать максимум два видео.

7. Madtest

Madtest — конструктор тестов, квизов и опросов с встроенной аналитикой по результатам прохождения. Выгружать материалы в стороннюю LMS нельзя, необходимо добавлять сотрудников на платформу.

Примертеста-викторины
Пример теста-викторины

Русский язык: есть.

Разработчик: российский.

Адаптация под мобильные устройства: нет.

Основные функции:

  • 16 типов вопросов.

  • Таймер на время прохождения, рандомизация вопросов, ограничение по количеству попыток.

  • Генерация сертификатов после выполнения заданий.

  • Рейтинг пользователей.

  • Кастомизация.

  • Интеграция с «Яндекс Метрикой», сервисами рассылок, CRM-системами и другими инструментами.

  • Подробная статистика по ответам, как в LMS.

Стоимость: «Стартовый» тариф обойдется в 1290 рублей в месяц, «Базовый» — в 2490 рублей, «Профессиональный» — в 5990 рублей. Они отличаются преимущественно по количеству тестов, которые можно создавать за оплаченный период: 10, 30 и 100 соответственно. Ограничений по количеству пользователей нет.

Пробная версия: 7 дней.

8. BookWidgets

BookWidgets — сервис для создания интерактивных упражнений, он также работает как LMS. Платформа доступна онлайн, ее не нужно устанавливать на компьютер.

Можновыбратьразличныетипызаданий
Можно выбрать различные типы заданий

Русский язык: есть.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: нет — создать материалы для смартфонов и планшетов нельзя.

Основные функции:

  • Более 40 типов заданий: кроссворды, карточки, игры и не только.

  • Встроенная аналитика.

  • Интеграция с Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и другими сервисами.

  • Автоматическая проверка заданий.

Стоимость: для коммерческих целей есть два тарифа с оплатой за год. Standart стоит 245 долларов, по Professional цену нужно обсуждать отдельно.

Пробная версия: 30 дней без ограничений по функциям.

9. Wordwall

Wordwall — конструктор тестов, квизов и других интерактивных заданий. Помимо электронного формата, их также можно использовать в печатном виде. 

Типызаданийможноотсортироватьпоалфавитуилипопулярности
Типы заданий можно отсортировать по алфавиту или популярности

Русский язык: есть.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: нет — создать задания специально под мобильные гаджеты нельзя.

Основные функции:

  • Готовые шаблоны вопросов: викторины, сортировка, сопоставление и другие типы.

  • Кастомизация.

  • Мгновенная генерация PDF-версии для каждого задания.

  • Возможность делиться материалами, встраивать их на сайт.

Стоимость: 6,24 доллара в месяц за тариф Standart, 9,36 доллара — за Pro. В более дорогой версии доступны дополнительные шаблоны.

Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать до трех заданий, доступно 18 шаблонов.

10. Quizlet

Quizlet — платформа, на которой можно создавать и заучивать флеш-карточки в режиме онлайн. Они помогают запоминать информацию, например так можно учить иностранные слова или определения. Quizlet работает в веб-версии.

Примерзаданиясвыборомправильногоответа
Пример задания с выбором правильного ответа

Русский язык: есть.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: доступно приложение для iOS и Android.

Основные функции:

  • Карточки для заучивания терминов.

  • Режимы «Учить», «Тест», «Игра».

  • Готовые наборы карточек по разным темам.

Стоимость: есть бесплатный режим, в котором можно создавать и заучивать карточки. Чтобы получить доступ к аналитике — прогрессу прохождения, статистике заданий, подключите Quizlet Plus за 2325 рублей в год.

Пробная версия: Quizlet Plus доступен бесплатно 30 дней.

11. Courseditor

Courseditor — сервис два в одном: объединяет онлайн-конструктор курсов и образовательную платформу. Можно создавать материалы и сразу проводить обучение.

Всекурсы,доступныесотруднику,отображаютсявеголичномкабинете
Все курсы, доступные сотруднику, отображаются в его личном кабинете

Русский язык: есть.

Разработчик: российский, сервис входит в Реестр российского ПО, участник «Сколково».

Адаптация под мобильные устройства: верстка автоматически подстраивается под смартфоны и планшеты, приложения у LMS нет.

Основные функции:

  • Более 60 встроенных шаблонов.

  • Кастомизация по брендбуку.

  • Аналитика прогресса сотрудников, которые проходят курсы.

  • Выгрузка в SCORM, CMI5, веб.

Стоимость: доступно два тарифа ежемесячной подписки. Для малого и среднего бизнеса подойдет Teach за 3900 рублей, для крупного — Create за 6900 рублей.

Пробная версия: 14 дней без ограничений по функциям.

12. Padlet 

Padlet — виртуальная доска для создания заданий и совместной работы. На нее можно добавлять текст, изображения, видео и ссылки. В России сервис открывается только через VPN. У Padlet нет интеграции с LMS — обучение проходит прямо на этой платформе.

ВсервисеможнозаминутусоздатьзаданияспомощьюИИ
В сервисе можно за минуту создать задания с помощью ИИ

Русский язык: есть.

Разработчик: зарубежный.

Адаптация под мобильные устройства: доступно приложение для iOS и Android.

Основные функции:

  • Несколько типов досок: лента, сетка, карта.

  • Редактирование материалов в реальном времени.

  • Экспорт в PDF и в формате изображения.

Стоимость: для бизнеса есть только один тариф — «Команда» за 19,99 евро в месяц или за 149,99 евро за год.

Пробная версия: бесплатный тариф, можно создавать до трех досок и загружать файлы до 20 МБ.

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Сравнительная таблица конструкторов для интерактивных заданий

Чтобы было удобнее выбрать сервис, мы собрали все инструменты из статьи в таблице. 

Сервис

Российский разработчик

Русский язык

Особенности

Стоимость

iSpring Suite

Конструктор с привычным интерфейсом PowerPoint, с адаптацией заданий под мобильные устройства и с библиотекой шаблонов, персонажей и фонов 

27 000–97 700 рублей за год

ThingLink

Сервис с 360°-изображениями и VR-форматом

41–208 долларов в месяц 

simpleshow

Сервис с искусственным интеллектом

129–499 долларов в месяц

Courseditor

Конструктор курсов и обучающая платформа в одном сервисе

3900–6900 рублей в месяц 

Explain Everything

Интерактивная доска, куда можно добавлять фото, видео и другие мультимедиа

От 34,99 доллара в месяц 

LearningApps

Сервис, который не нужно устанавливать на компьютер

Бесплатно

Hippo Video

ИИ-инструмент для создания обучающих видео

20–80 долларов в месяц 

Madtest

Конструктор, который интегрируется с «Яндекс Метрикой», CRM, сервисами рассылок

1290–5990 рублей в месяц 

BookWidgets

Сервис с автоматической проверкой заданий

От 245 долларов в год

Wordwall

Конструктор с адаптацией материалов под распечатку

6,24–9,36 долларов в месяц 

Quizlet

Сайт с флеш-карточками для запоминания

Бесплатно, за продвинутую аналитику 2325 рублей в год

Padlet

Виртуальная доска

19,99 евро в месяц или 149,99 евро в год

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Как выбрать конструктор для создания интерактивных заданий 

Выбирайте сервис под потребности бизнеса — у каждой компании они свои. Чтобы определиться, следуйте пошаговой инструкции:

  1. Проведите опрос среди сотрудников: какие обучающие форматы им нравятся больше всего.

  2. Определите бюджет, который готовы выделить под инструмент.

  3. Подсчитайте, сколько учетных записей для сотрудников понадобится.

  4. Составьте шорт-лист из 3–5 сервисов.

  5. Протестируйте каждый инструмент и примите решение.

Один из вариантов — iSpring Suite. Конструктор разработан в России, входит в Реестр отечественного ПО и поддерживает русский язык. Так данные будут в безопасности, а сотрудникам не придется адаптироваться к интерфейсу на английском.

В iSpring Suite можно создавать разнообразные задания, например диалоговые тренажеры. Материалы автоматически адаптируются под мобильные устройства. За 14 дней пробной версии можно протестировать все функции бесплатно.

iSpring Suite 11 — быстрый конструктор

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