Программы и конструкторы для интерактивных заданий: топ решений

Критерии качественной платформы
При выборе программы для создания интерактивных заданий важно учитывать несколько факторов:
Адаптация под мобильные устройства — сотрудникам удобнее, когда задания можно проходить со смартфона, а не только с компьютера.
Язык интерфейса — освоить платформу проще, если она поддерживает родной язык обучающихся.
Надежность — у инструментов от российских разработчиков нет проблем с оплатой. Кроме того, они, как правило, надежнее за счет того, что данные хранятся на отечественных серверах.
Широкие возможности для генерации контента — лучше, если с помощью сервиса можно создавать разнообразные задания. Обратите внимание и на библиотеку готовых шаблонов: они ускоряют разработку материалов.
Стоимость и модель оплаты. Есть несколько механик: например, одни сервисы можно купить навсегда, а в других предусмотрена ежемесячная или ежегодная подписка. Важно подсчитать, какой вариант выгоднее для компании.
Ниже рассматриваем самые популярные платформы.
1. iSpring Suite
iSpring Suite — инструмент для создания интерактивных курсов, тестов и диалоговых тренажеров. Он работает как надстройка для PowerPoint — задания можно собирать в привычном интерфейсе, как обычные презентации.
Русский язык: есть.
Разработчик: российский, сервис входит в Реестр отечественного ПО, серверы находятся в РФ в защищенных дата-центрах.
Адаптация под мобильные устройства: материалы подстраиваются под смартфоны и планшеты автоматически — создавать одно и то же задание в разных версиях не нужно.
Основные функции:
Запись видеолекций и скринкастов — в сервисе можно записать к инструкции голосовое сопровождение, в котором вы подробно разъясните шаги.
К презентации можно записать аудио- или видеосопровождение прямо в программе
Дикторская озвучка текста — на 42 языках. Используйте инструмент, если не хотите озвучивать урок самостоятельно.
Создание диалоговых тренажеров — материалов, которые помогают отрабатывать навыки общения с клиентами. Сотруднику необходимо выбрать правильный ответ на реплику покупателя в соответствии со скриптом. Тренажеры подойдут, например, менеджерам продаж, специалистам техподдержки.
Диалоговые тренажеры помогают развивать навыки общения с клиентами без риска допустить ошибку с реальным заказчиком
Тесты — стандартные с выбором правильного ответа или интерактивные. Всего в сервисе доступно 14 типов заданий.
Встроенная библиотека контента — более 89 тысяч шаблонов, персонажей, иконок и других объектов.
Экспорт в форматах SCORM, xAPI — материалы можно загружать в LMS.
Стоимость: есть три тарифа с разной ценой подписки. Базовая — 27 тысяч рублей на год, Max — 47 тысяч рублей, Premium — 97 700 рублей.
Базовые функции во всех версиях одинаковые, разница — в дополнительных инструментах. Например, на более дорогом тарифе есть дикторская озвучка и автоматический перевод на другие языки. Это удобно для крупных компаний, которые создают обучающие материалы в больших объемах и хотят ускорить процесс.
Пробная версия: 14 дней, без ограничений по функциям.
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2. ThingLink
Главная фишка ThingLink — создание заданий в 360°- и VR-форматах. Также доступны стандартные форматы заданий вроде интерактивных презентаций и инфографики.
Русский язык: нет.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для iOS и Android.
Основные функции:
VR-контент и 360°-изображения.
Совместная работа над проектами.
Инструменты для аналитики.
Кастомизация материалов.
Стоимость: зависит от количества пользователей. Годовая подписка для одного аккаунта стоит 41 доллар в месяц, для пяти человек — 208 долларов. Цена для неограниченного количества креаторов обсуждается отдельно.
Пробная версия: 7 дней.
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3. simpleshow
simpleshow — сервис с искусственным интеллектом, который позволяет создавать анимированные видео на основе текстовых сценариев. Готовые ролики можно использовать в обучении и проверочных заданиях.
Русский язык: нет.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: нет — нужно создавать отдельные версии видео под смартфоны и планшеты.
Основные функции:
Библиотека шаблонов и персонажей.
Кастомизация под фирменный стиль компании.
Автоматическая озвучка синтезатором речи.
Стоимость: есть два тарифа с подпиской на месяц. Business стоит 129 долларов, Pro — 499 долларов. Версия подороже позволяет добавлять вашу собственную вотермарку, переводить видео на другие языки, открывает доступ к премиум-библиотеке звуков.
Пробная версия: бесплатный режим без ограничений по времени, но с урезанными функциями.
4. Explain Everything
Explain Everything — интерактивная онлайн-доска, на которой можно размещать изображения, видео, аудио, текст. Есть совместный доступ, чтобы делиться досками с другими пользователями.
Русский язык: нет.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для Android и iOS.
Основные функции:
Рисование на доске, добавление текста, изображений, PDF и других файлов.
Запись видеоинструкций с голосовыми комментариями.
Облачное хранилище.
Встроенные шаблоны для быстрой подготовки материалов.
Обучение на платформе — нет интеграции с LMS.
Совместный доступ.
Стоимость: 34,99 доллара в месяц за тариф с облачным хранилищем на 5 ГБ — скорее всего, для бизнеса этого будет недостаточно. Цена для компаний обсуждается индивидуально.
Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать максимум три проекта.
5. LearningApps
LearningApps — онлайн-конструктор для создания интерактивных упражнений: викторин, кроссвордов, пазлов, «найди пару», заполнений пропусков и других. Готовые задания можно загружать в LMS.
Русский язык: есть.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: нет — задания нужно адаптировать вручную.
Основные функции:
Готовые шаблоны для разных типов заданий.
Вставка мультимедиа.
Коллекция готовых упражнений от других пользователей.
Стоимость: бесплатно.
6. Hippo Video
Hippo Video — платформа на основе искусственного интеллекта для создания обучающих видео с интерактивными элементами. Программу нужно установить на устройство.
Русский язык: нет.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: есть приложение для Android и iOS.
Основные функции:
Запись экрана, веб-камеры и их комбинация.
Добавление субтитров, аннотаций, вопросов в видео.
Создание аватаров, которые выполняют роль спикеров в роликах.
Интеграция с LMS.
Стоимость: доступно три тарифа с ежемесячной платой за пользователя. Pro стоит 20 долларов, Teams — 60 долларов, Enterprise — 80 долларов. Разница в лимитах на создание видео и в доступных шаблонах.
Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать максимум два видео.
7. Madtest
Madtest — конструктор тестов, квизов и опросов с встроенной аналитикой по результатам прохождения. Выгружать материалы в стороннюю LMS нельзя, необходимо добавлять сотрудников на платформу.
Русский язык: есть.
Разработчик: российский.
Адаптация под мобильные устройства: нет.
Основные функции:
16 типов вопросов.
Таймер на время прохождения, рандомизация вопросов, ограничение по количеству попыток.
Генерация сертификатов после выполнения заданий.
Рейтинг пользователей.
Кастомизация.
Интеграция с «Яндекс Метрикой», сервисами рассылок, CRM-системами и другими инструментами.
Подробная статистика по ответам, как в LMS.
Стоимость: «Стартовый» тариф обойдется в 1290 рублей в месяц, «Базовый» — в 2490 рублей, «Профессиональный» — в 5990 рублей. Они отличаются преимущественно по количеству тестов, которые можно создавать за оплаченный период: 10, 30 и 100 соответственно. Ограничений по количеству пользователей нет.
Пробная версия: 7 дней.
8. BookWidgets
BookWidgets — сервис для создания интерактивных упражнений, он также работает как LMS. Платформа доступна онлайн, ее не нужно устанавливать на компьютер.
Русский язык: есть.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: нет — создать материалы для смартфонов и планшетов нельзя.
Основные функции:
Более 40 типов заданий: кроссворды, карточки, игры и не только.
Встроенная аналитика.
Интеграция с Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и другими сервисами.
Автоматическая проверка заданий.
Стоимость: для коммерческих целей есть два тарифа с оплатой за год. Standart стоит 245 долларов, по Professional цену нужно обсуждать отдельно.
Пробная версия: 30 дней без ограничений по функциям.
9. Wordwall
Wordwall — конструктор тестов, квизов и других интерактивных заданий. Помимо электронного формата, их также можно использовать в печатном виде.
Русский язык: есть.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: нет — создать задания специально под мобильные гаджеты нельзя.
Основные функции:
Готовые шаблоны вопросов: викторины, сортировка, сопоставление и другие типы.
Кастомизация.
Мгновенная генерация PDF-версии для каждого задания.
Возможность делиться материалами, встраивать их на сайт.
Стоимость: 6,24 доллара в месяц за тариф Standart, 9,36 доллара — за Pro. В более дорогой версии доступны дополнительные шаблоны.
Пробная версия: бесплатный тариф без ограничений по времени, можно создать до трех заданий, доступно 18 шаблонов.
10. Quizlet
Quizlet — платформа, на которой можно создавать и заучивать флеш-карточки в режиме онлайн. Они помогают запоминать информацию, например так можно учить иностранные слова или определения. Quizlet работает в веб-версии.
Русский язык: есть.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: доступно приложение для iOS и Android.
Основные функции:
Карточки для заучивания терминов.
Режимы «Учить», «Тест», «Игра».
Готовые наборы карточек по разным темам.
Стоимость: есть бесплатный режим, в котором можно создавать и заучивать карточки. Чтобы получить доступ к аналитике — прогрессу прохождения, статистике заданий, подключите Quizlet Plus за 2325 рублей в год.
Пробная версия: Quizlet Plus доступен бесплатно 30 дней.
11. Courseditor
Courseditor — сервис два в одном: объединяет онлайн-конструктор курсов и образовательную платформу. Можно создавать материалы и сразу проводить обучение.
Русский язык: есть.
Разработчик: российский, сервис входит в Реестр российского ПО, участник «Сколково».
Адаптация под мобильные устройства: верстка автоматически подстраивается под смартфоны и планшеты, приложения у LMS нет.
Основные функции:
Более 60 встроенных шаблонов.
Кастомизация по брендбуку.
Аналитика прогресса сотрудников, которые проходят курсы.
Выгрузка в SCORM, CMI5, веб.
Стоимость: доступно два тарифа ежемесячной подписки. Для малого и среднего бизнеса подойдет Teach за 3900 рублей, для крупного — Create за 6900 рублей.
Пробная версия: 14 дней без ограничений по функциям.
12. Padlet
Padlet — виртуальная доска для создания заданий и совместной работы. На нее можно добавлять текст, изображения, видео и ссылки. В России сервис открывается только через VPN. У Padlet нет интеграции с LMS — обучение проходит прямо на этой платформе.
Русский язык: есть.
Разработчик: зарубежный.
Адаптация под мобильные устройства: доступно приложение для iOS и Android.
Основные функции:
Несколько типов досок: лента, сетка, карта.
Редактирование материалов в реальном времени.
Экспорт в PDF и в формате изображения.
Стоимость: для бизнеса есть только один тариф — «Команда» за 19,99 евро в месяц или за 149,99 евро за год.
Пробная версия: бесплатный тариф, можно создавать до трех досок и загружать файлы до 20 МБ.
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Сравнительная таблица конструкторов для интерактивных заданий
Чтобы было удобнее выбрать сервис, мы собрали все инструменты из статьи в таблице.
Сервис
Российский разработчик
Русский язык
Особенности
Стоимость
iSpring Suite
✅
✅
Конструктор с привычным интерфейсом PowerPoint, с адаптацией заданий под мобильные устройства и с библиотекой шаблонов, персонажей и фонов
27 000–97 700 рублей за год
ThingLink
❌
❌
Сервис с 360°-изображениями и VR-форматом
41–208 долларов в месяц
simpleshow
❌
❌
Сервис с искусственным интеллектом
129–499 долларов в месяц
Courseditor
✅
✅
Конструктор курсов и обучающая платформа в одном сервисе
3900–6900 рублей в месяц
Explain Everything
❌
❌
Интерактивная доска, куда можно добавлять фото, видео и другие мультимедиа
От 34,99 доллара в месяц
LearningApps
❌
✅
Сервис, который не нужно устанавливать на компьютер
Бесплатно
Hippo Video
❌
❌
ИИ-инструмент для создания обучающих видео
20–80 долларов в месяц
Madtest
✅
✅
Конструктор, который интегрируется с «Яндекс Метрикой», CRM, сервисами рассылок
1290–5990 рублей в месяц
BookWidgets
❌
✅
Сервис с автоматической проверкой заданий
От 245 долларов в год
Wordwall
❌
✅
Конструктор с адаптацией материалов под распечатку
6,24–9,36 долларов в месяц
Quizlet
❌
✅
Сайт с флеш-карточками для запоминания
Бесплатно, за продвинутую аналитику 2325 рублей в год
Padlet
❌
✅
Виртуальная доска
19,99 евро в месяц или 149,99 евро в год
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Как выбрать конструктор для создания интерактивных заданий
Выбирайте сервис под потребности бизнеса — у каждой компании они свои. Чтобы определиться, следуйте пошаговой инструкции:
Проведите опрос среди сотрудников: какие обучающие форматы им нравятся больше всего.
Определите бюджет, который готовы выделить под инструмент.
Подсчитайте, сколько учетных записей для сотрудников понадобится.
Составьте шорт-лист из 3–5 сервисов.
Протестируйте каждый инструмент и примите решение.
Один из вариантов — iSpring Suite. Конструктор разработан в России, входит в Реестр отечественного ПО и поддерживает русский язык. Так данные будут в безопасности, а сотрудникам не придется адаптироваться к интерфейсу на английском.
В iSpring Suite можно создавать разнообразные задания, например диалоговые тренажеры. Материалы автоматически адаптируются под мобильные устройства. За 14 дней пробной версии можно протестировать все функции бесплатно.
iSpring Suite 11 — быстрый конструктор
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