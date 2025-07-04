СДО для бизнеса: как выбрать и внедрить оптимальную систему дистанционного обучения

Как выбрать СДО для бизнеса

Сейчас российским компаниям доступно около 30 СДО и LMS от отечественных разработчиков. Чтобы выбрать подходящую систему, ориентируйтесь на запросы компании, количество сотрудников, особенности организации учебного процесса. Не забудьте и о других важных критериях:

1. Скорость внедрения. Это особенно важно, если обучение нужно запустить как можно быстрее. Например, когда компания открывает новые филиалы и активно набирает персонал. Чтобы ускорить процесс, выбирайте облачные системы — они работают онлайн на серверах разработчика СДО, а для настройки не нужен IT-специалист.

Чтобы быстро внедрить СДО, важно протестировать ее до покупки. Это можно сделать, если у системы есть демоверсия, в которую можно добавить сотрудников и собственные материалы. iSpring Learn получится бесплатно протестировать в течение 14 дней. Даже если у вас нет готовых курсов, за это время вы успеете собрать лонгрид, назначить его сотрудникам и оценить первые результаты.

2. Технические требования. Проверьте, что выбранную LMS можно интегрировать в другие системы, которые уже работают в вашей компании.

Бывает, что бизнесу требуется индивидуальная доработка СДО, например нужны особые формы отчетов. Убедитесь, что вендор выбранной системы сможет удовлетворить ваши запросы. В iSpring за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. Это эксперт по внедрению обучения, у которого внушительный опыт запуска подобных проектов. Он погрузится в детали и даст рекомендации, опираясь на опыт других компаний из вашей отрасли.

3. Функциональность. Чтобы обучение через СДО было удобным для вас, эффективным и полезным для сотрудников, у платформы должны быть соответствующие возможности. Например, если у вас есть готовые электронные курсы, проверьте, что СДО поддерживает формат SCORM. Тогда вам не придется составлять занятия заново. Проверьте, чтобы в LMS были и другие важные функции:

Загрузка файлов в разных форматах.

Встроенный редактор для создания обучающих статей.

Инструмент для создания тестов.

Календарь мероприятий.

Автоматические уведомления для пользователей.

Статистика по результатам обучения.

Настройка различных ролей пользователей.

Сервис для проведения вебинаров.

Неограниченное пространство для хранения материалов.

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4. Дизайн и интерфейс. Если на платформе неудобно работать, сотрудники будут проходить обучение кое-как. А вы потратите много времени, чтобы загрузить материалы, назначить курс или сделать отчет. Именно поэтому выбирайте LMS с простым и понятным интерфейсом. Если планируете развивать HR-бренд, уточните, можно ли оформить платформу в соответствии с брендбуком компании. Так сотрудники будут воспринимать СДО как часть компании и корпоративной культуры.

5. Мобильность. Не у всех сотрудников есть возможность проходить курсы за рабочим ноутбуком в офисе. При выборе СДО уточните, есть ли у платформы мобильное приложение, чтобы персонал мог учиться со смартфонов или планшетов. Если нет, проверьте, адаптирована ли веб-версия сервиса для этих устройств. В некоторых LMS можно учиться даже офлайн. Например, мобильное приложение iSpring Learn может работать без интернета, а при подключении к сети все данные о пройденных курсах или тестах синхронизируются.

6. Техподдержка. При запуске новой системы у пользователей всегда много вопросов. Если техподдержка отвечает медленно, есть риск, что старт обучения затянется. При выборе СДО уточните, как работают специалисты поддержки. Например, в iSpring Learn они на связи 24/7, в любом часовом поясе.