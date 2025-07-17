Создаем матрицу компетенций с нуля: пошаговая инструкция

Шаг 4. Визуализируйте матрицу компетенций

Есть несколько вариантов, как оформить матрицу оценки компетенций сотрудников.

1. Таблица. Ее можно создать в Google Sheets, Microsoft Excel или другой аналогичной программе. В таблице легко отобразить и редактировать данные, но визуализация не самая наглядная, особенно когда информации много. Этот вариант подойдет, если у вас нет других инструментов или должность предусматривает большое количество навыков.

Пример матрицы компетенций для руководителя отдела маркетинга, табличный вид

2. Диаграмма — в таком виде матрица компетенций персонала наглядно отображает уровень владения навыками, но на ней сложно поместить объемные текстовые описания. Диаграммы можно использовать в презентациях, когда важно, чтобы информация читалась быстро.

Пример матрицы компетенций в виде диаграммы

3. Цифровой инструмент. Такая матрица интерактивная, ее можно интегрировать с HR-системами. Цифровые инструменты платные, в отличие от сервисов для создания таблиц и диаграмм, но зато процесс создания матрицы получится автоматизировать.

В iSpring Learn можно оценить компетенции сотрудников с помощью опросов и тестов, после чего платформа сама сформирует матрицу по каждому работнику. Кроме того, система напоминает персоналу о дедлайнах прохождения — снижается риск того, что человек забудет об анкете и компания не получит нужные данные.