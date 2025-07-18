Как выбрать программу для создания видео, чтобы повысить эффективность корпоративного обучения

По каким критериям выбирать программу
При выборе программы для создания видео важно обратить внимание на несколько признаков. От них зависит удобство и скорость работы, качество материалов.
Библиотека контента. Хорошо, когда в сервисе есть готовые шаблоны, персонажи, звуки, стоковые изображения и видео. Библиотека упрощает создание роликов и экономит время: контент не нужно готовить с нуля.
Возможности видеоредактора. Базово необходимы функции нарезки и склейки видео, наложения звука, переходы и анимации. Кроме того, в программе для создания видео могут быть дополнительные функции, например встроенные инструменты для обработки аудио, генерация субтитров, перевод текста в голос.
Безопасность. Решения от российских разработчиков, которые входят в Реестр российского ПО, соответствуют №54-ФЗ «О защите персональных данных».
Поддержка русского языка. Когда программа полностью локализована, ее проще освоить: не придется смотреть в интернете значение незнакомых иностранных слов. При этом лучше, если русский — оригинальный язык сервиса. Перевод может быть некорректен, особенно сделанный автоматически, с помощью искусственного интеллекта.
Стоимость. Одни решения оплачиваются по подписке на месяц или год, другие можно купить навсегда. Подсчитайте, какой вариант выгоднее для вас.
Далее по этим критериям мы рассматриваем 10 сервисов.
Обзор 10 программ для создания обучающих видео
Собрали самые популярные решения для создания обучающих видео от российских и зарубежных разработчиков. Чтобы было удобно их сравнивать, добавили основные характеристики в общую таблицу.
Название
Библиотека контента
Видеоредактор
Русский язык
Российский разработчик
Входит в Реестр российского ПО
Пробный период
Стоимость
iSpring Suite
Персонажи, фоны, объекты, макеты слайдов, стоковые фото и видео, иконки, футажи
Запись видео и аудио, конструктор персонажей, совместная работа, интерактивный холст, быстрое создание субтитров, запись видео с подсказками, заставки и врезки
✅
✅
✅
14 дней
От 103 рублей за сотрудника в год
Hippo Video
ИИ-персонажи и переходы
Нарезка и склейка видео, добавление текста, стикеров и эмоджи, выделение курсора, генерация роликов по тексту, создание персонажей с помощью ИИ
❌
❌
❌
Бесплатный тариф, можно создать до 5 видео
От 20 долларов в месяц
Renderforest
Готовые сцены и сюжеты, анимации, музыка и звуки
Редактирование текста, создание переходов и анимаций, изменение аудио, загрузка файлов, водяной знак
✅
❌
❌
Бесплатный тариф, можно создавать видео до 3 минут
От 999 рублей в год
Clipchamp
Интро и аутро, заготовки вертикальных видео, визуальные эффекты
Обрезка и склейка, запись с камеры и экрана, хромакей, наложение видео, улучшение качества, создание гифок, удаление фона, изменение размера и пропорций видео
✅
❌
❌
Бесплатный тариф, видео с водяным знаком
11,99 доллара в месяц
Smartcat
Нет
Перевод видео на 280+ языков, озвучка, генерация субтитров
✅
❌
❌
Индивидуальные условия
От 99 долларов в месяц
VEED
Шаблоны видео, фото, аудио
Наложение текста и изображений, создание инфографики, рисование, запись видео и экрана, шумоподавление
✅
❌
❌
Бесплатный тариф, видео в качестве до 720р и длительностью до 10 минут
От 24 долларов в месяц
Animoto
Статичные и анимированные шаблоны, музыка и звуки
Запись видео с камеры и экрана, наложение изображений и инфографики, брендирование, рисование
❌
❌
❌
Бесплатный тариф, видео в качестве до 720р и с водяным знаком
9–79 долларов в месяц
Camtasia
Фото, видео, футажи, анимации
Нарезка и склейка видео, запись с экрана и веб-камеры, выделение курсора, добавление субтитров, перевод на другие языки
❌
❌
❌
Бесплатный тариф, видео с водяным знаком
От 179,88 доллара в год
Powtoon
Персонажи, инфографика, слайды презентаций, стоковые фото и видео, футажи
Запись экрана и с веб-камеры, создание персонажей, анимации, рисование
❌
❌
❌
Бесплатный тариф, видео с водяным знаком
15–190 долларов в месяц
Animaker
Стоковые изображения и видео, персонажи, анимации, иконки, футажи
Создание сложных анимаций, субтитры, наложение текста, изображений, стикеров, водяной знак
✅
❌
❌
Бесплатный тариф, можно создать до 3 видео
15–43 доллара в месяц
Ниже рассматриваем каждый сервис подробнее.
1. iSpring Suite
iSpring Suite — это конструктор онлайн-курсов. В том числе здесь можно создавать обучающие видео, скринкасты, анимированные презентации.
Сервис работает как надстройка для PowerPoint, поэтому создание контента ничем не отличается от привычной подготовки презентаций. Элементы можно перетаскивать курсором, менять их размер и цвет.
Когда видео готовы, их получится скачать в удобном формате и загрузить в LMS, чтобы назначить сотрудникам на изучение.
Библиотека контента. В iSpring Suite есть готовые шаблоны под любую сферу бизнеса. В библиотеку входят:
нарисованные персонажи, фоны и объекты — можно создавать сцены по типичным рабочим ситуациям, например взаимодействие продавца и клиента;
макеты слайдов — для презентаций;
стоковые фото и видео — персонажи разных возрастов и внешности, локации;
иконки и футажи — чтобы собрать уникальный визуал курса.
Возможности видеоредактора:
Запись аудио и видео прямо в сервисе — например, если нужно сделать голосовое сопровождение слайдов.
Нарезка и склейка видео и аудио — чтобы удалить неудачные фрагменты и соединить смысловые блоки.
Быстрое создание субтитров — их можно сгенерировать автоматически, добавить вручную или загрузить из файла.
Запись видео с подсказками — если при создании ролика, например инструкции, вы использовали горячие клавиши или кнопку мыши, их можно отобразить в виде аннотаций.
Заставки и врезки — в них можно выносить важную информацию, например сделать акцент на определенной мысли, которую спикер проговорил голосом.
Стоп-кадр — его можно использовать для выделения важного момента в уроке. Ролик на некоторое время «замирает», будто на паузе.
Изменение скорости видео — можно ускорить, чтобы показать целиком длительный процесс, или замедлить, чтобы зрители внимательнее рассмотрели детали.
Конструктор персонажей — чтобы создавать прототипы коллег и клиентов. У героев можно менять мельчайшие детали в образе, например одежду, прическу и даже выражение лица.
Совместная работа и режим комментирования — чтобы вместе с командой редактировать курс в реальном времени.
Интерактивный холст — на нем можно рисовать, добавлять инфографику и текст.
Стоимость. Сервис можно использовать по годовой подписке. Стоимость варьируется от 103 до 198 рублей за пользователя, чем больше сотрудников подключите, тем дешевле.
Есть демоверсия на 14 дней, которая позволяет протестировать все функции и возможности бесплатно. Ограничений на количество пользователей нет.
Подробный обзор программы мы сделали в статье в блоге.
В компании Redmond — более 500 розничных продавцов в 60 магазинах. Раньше их обучали только с помощью онлайн-вебинаров, но специалисты воспринимали эфиры просто как радио, которое играет на фоне.
Тогда компания ввела онлайн-курсы, созданные через iSpring Suite. Фишка — короткие видео, которые показывают технику в действии. Посмотреть ролики можно быстро, в них самая важная информация, поэтому сотрудники не теряют фокус внимания. Результат — клиентский сервис улучшился на 10%.
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2. Hippo Video
Hippo Video — сервис для создания роликов с аватарами, сгенерированными искусственным интеллектом. Виртуальные персонажи могут заменять живых спикеров, например, в обучающих видео и на вебинарах.
На платформе есть аналитика. Можно узнать, кто посмотрел видео и понравилось ли оно зрителям.
Библиотека контента. В ней есть шаблоны персонажей и переходов.
Возможности видеоредактора:
Нарезка и склейка видео.
Вставка текста.
Добавление эмоджи и стикеров.
Выделение курсора мыши.
Генерация видео на основе текста.
Создание ИИ-аватаров.
Стоимость. Цена тарифов начинается с 20 долларов за пользователя в месяц. Есть бесплатная версия, в которой можно создать пять видео.
3. Renderforest
Сервис Renderforest позволяет создавать видеоуроки и образовательные ролики. На платформе есть готовые наборы персонажей и сцен, пресеты сюжетов, которые можно комбинировать на свой вкус. Кроме того, встроен искусственный интеллект — достаточно описать задумку текстом, и нейросеть сгенерирует ролик.
Готовое видео можно скачать на устройство, чтобы загрузить в любую LMS, опубликовать в соцсетях или на сайте.
Библиотека контента. Содержит множество шаблонов, в которых есть:
тематические сцены, например школьные классы, офис, производство;
анимации текста;
пресеты сюжетов;
музыка и звуки.
Возможности видеоредактора:
Редактирование текста.
Создание переходов и анимаций.
Изменение аудиодорожек.
Загрузка собственных файлов.
Нанесение водяного знака компании для защиты от копирования.
Стоимость. Есть бесплатный тариф, на котором можно создать видео длительностью до трех минут. Другие тарифы стоят 999, 1899 и 2999 рублей в месяц при оплате за год. Разница — в доступе к ИИ-функциям и качестве видео.
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4. Clipchamp
Clipchamp — видеоредактор, который работает в браузере, программе для десктопа и мобильном приложении. В сервис встроен искусственный интеллект, упрощающий создание роликов. Например, нейросеть может добавить автоматические субтитры, преобразовать текст в речь, вырезать из аудиодорожки слова-паразиты и улучшить качество звука.
Библиотека контента. В ней вы найдете шаблоны интро и аутро, заготовки для Reels, визуальные эффекты.
Возможности видеоредактора:
Обрезка и склейка роликов.
Запись с камеры и экрана.
Хромакей.
Наложение видео друг на друга.
Улучшение качества.
Создание гифок.
Удаление фона.
Изменение размера и пропорций видео.
Стоимость. Доступна бесплатная версия, в которой есть практически все функции, но экспортировать видео можно только с водяным знаком сервиса. Чтобы убрать его, нужно купить Premium-тариф за 11,99 доллара в месяц.
5. Smartcat
Платформа Smartcat предназначена для перевода корпоративных обучающих видео на разные языки. В сервис встроен ИИ — как заявляет разработчик, искусственный интеллект позволяет переводить видео и экономить время сотрудников. Кроме того, в программе можно брендировать ролики, чтобы они соответствовали фирменному стилю компании.
Библиотека контента. Сервис рассчитан на перевод видео, а не на создание с нуля — библиотеки нет.
Возможности видеоредактора:
Перевод видео на 280+ языков.
Озвучка.
Генерация субтитров.
Стоимость. Для небольших компаний есть тариф Basic за 99 долларов в месяц при оплате за год. Корпорации могут получить кастомный тариф, стоимость которого рассчитывается индивидуально. Кроме того, доступна демоверсия.
6. VEED
VEED — простой редактор для создания обучающих видео. Работает в браузере, не нужно устанавливать программу на компьютер. Кроме того, есть мобильное приложение.
В сервисе есть ИИ-функции. Нейросеть позволяет генерировать аватары, например, для вебинаров, преобразует текст в видео, убирает шумы из аудио, создает изображения.
Библиотека контента. Есть коллекция шаблонов: видео, изображения, аудио.
Возможности видеоредактора:
Наложение текста и изображений на видео.
Создание инфографики.
Рисование.
Запись видео и экрана прямо в сервисе.
Шумоподавление.
Стоимость. Предусмотрено несколько тарифов — для создания длинных обучающих роликов подойдет Pro за 24 доллара в месяц. Кроме того, есть корпоративный тариф по индивидуальной цене.
Протестировать сервис можно бесплатно. Пробный период не ограничен по времени, но максимальное качество видео при экспорте — 720р, а длина — 10 минут.
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7. Animoto
Animoto — это интуитивно простой редактор, который не требует навыков монтажа. Элементы можно просто перетаскивать на рабочую область — они автоматически адаптируются под шаблоны, например изображения обрезаются под рамку.
Библиотека контента. Доступны разнообразные шаблоны: статичные и анимированные. Они разделены по темам, форматам и сферам бизнеса. Кроме того, есть библиотека музыки и звуков.
Возможности видеоредактора:
Запись видео с веб-камеры и экрана в сервисе.
Наложение изображений и инфографики.
Брендирование под фирменный стиль компании.
Рисование.
Стоимость. Есть бесплатный тариф, который позволяет создавать видео в качестве до 720р и экспортировать их только с водяным знаком сервиса. Другие тарифы стоят от 9 до 79 долларов. При оплате сразу за год получается дешевле.
8. Camtasia
Camtasia — инструмент для создания скринкастов. Через него можно записывать видео и аудио с экрана и веб-камеры. Кроме того, есть встроенный ИИ, который генерирует закадровый голос и сценарии для роликов.
Библиотека контента. В ней можно найти стоковые фото и видео, футажи, звуки и музыку.
Возможности видеоредактора:
Нарезка и склейка видео.
Запись с экрана и веб-камеры.
Выделение курсора.
Добавление субтитров.
Перевод на другие языки с помощью нейросетей.
Стоимость. Есть три тарифа по цене от 179,88 до 599 долларов год. Протестировать сервис можно в бесплатной версии — видео экспортируются с водяным знаком.
9. Powtoon
Powtoon — сервис для создания анимированных видео и презентаций. Можно создавать длинные горизонтальные ролики и короткие вертикальные, например, если в компании используют микрообучение.
Библиотека контента. Содержит готовых персонажей, которых можно редактировать на свое усмотрение. Кроме того, есть шаблоны инфографики, слайдов презентаций, стоковые фото и видео, футажи.
Возможности видеоредактора:
Запись экрана и с веб-камеры.
Создание кастомных персонажей.
Создание анимаций.
Рисование.
Стоимость. Есть бесплатный тариф, но видео на нем можно экспортировать только с водяным знаком сервиса, а еще запрещено использовать в коммерческих целях. Чтобы снять эти ограничения, можно купить один из платных тарифов, которые стоят от 15 до 190 долларов в месяц.
10. Animaker
В сервисе Animaker можно создавать живые и анимационные видео в разрешении до 4К. Есть инструменты для создания коротких и длинных роликов, например шаблоны различного формата.
Сервис работает в браузере, для монтажа не нужно скачивать и устанавливать программы на компьютер.
Библиотека контента. В нее входят стоковые изображения и видео, а также нарисованные персонажи, анимации, иконки и футажи. Кастомизировать героев можно до мельчайших деталей, например есть шаблоны для разных выражений лиц.
Возможности видеоредактора:
Создание сложных анимаций в один клик.
Добавление субтитров.
Наложение текста, изображений, стикеров и иконок.
Защита контента водяным знаком компании.
Стоимость. Предусмотрено несколько тарифов стоимостью от 15 до 43 долларов в месяц. Для корпораций можно подобрать индивидуальные условия. Доступна бесплатная версия, которая позволяет создать три видео.
Как внедрить программу для создания видео
Выбрать программу для создания видеоуроков только по текстовому описанию сложно. Чтобы не потратить зря время и деньги, необходимо убедиться, что в сервисе есть все функции, необходимые для решения ваших задач. Действуйте по этапам:
Шаг 1. Составьте шорт-лист из 3–4 программ и протестируйте каждую. Удобно, если сервисы предоставляют демоверсию. Например, у iSpring Suite пробный период рассчитан на 14 дней — этого времени хватит, чтобы детально познакомиться с платформой.
Чтобы протестировать сервис, можно собрать фокус-группу сотрудников. Попросите их поделиться обратной связью и примите решение.
Шаг 2. Встройте программу в рабочие процессы. Это лучше делать постепенно. Назначьте ответственных за этот проект и обучите тех, кто будет заниматься созданием видео. Можно провести мастер-класс, использовать инструкции от вендора или обратиться в службу сопровождения.
Шаг 3. Составьте внутренние инструкции по работе с программой. Определите формат использования: кто и как записывает видео, где они хранятся, как проходит контроль качества.
После внедрения программы отслеживайте результат и собирайте обратную связь среди сотрудников, которые обучаются через видео. Так вы сможете скорректировать материалы и сделать их эффективнее.
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