Онлайн-сервисы аттестации, которые упрощают оценку сотрудников
Для тех, кто тоже хочет сэкономить время и другие ресурсы на аттестации, мы рассказали, по каким критериям выбирать систему, а также сравнили популярные сервисы.
По каким критериям выбирать платформу для онлайн-аттестации
От сервиса аттестации сотрудников, который использует компания, зависит удобство проведения оценки и ее точность. Для бизнеса это означает экономию времени сотрудников и денег на повторные проверки результатов. Есть несколько критериев, важных при выборе платформы:
Надежность — стабильность работы платформы и защита данных. Надежнее всего — российские онлайн-сервисы аттестации, которые входят в Реестр отечественного ПО. Они соответствуют требованиям законодательства, а именно №152-ФЗ. Кроме того, обеспечивают конфиденциальность корпоративных данных и сводят к минимуму риск утечек данных. А еще российские сервисы не уйдут с рынка из-за санкций.
Поддержка русского языка. Интерфейс на привычном языке упрощает работу с системой. Это важно и для HR-специалистов, и для сотрудников, которые проходят аттестацию. Хорошо, когда русский — это оригинальный язык платформы. Перевод может быть некорректным, особенно если сделан автоматически.
Возможности автоматизации. Это экономит время и ресурсы. Например, в некоторых платформах онлайн-аттестации есть автоматическое назначение тестов, проверка, напоминания о дедлайнах.
Интеграция с другими системами. Если компания использует LMS, CRM, HR-системы и другие внешние платформы, важно, чтобы решение было совместимо с ними. Это избавит от необходимости синхронизировать данные вручную.
Возможности аналитики. От этого критерия зависит, насколько точными и наглядными будут результаты. Удобно, когда они автоматически группируются по отделам и командам. Кроме того, важно, чтобы можно было посмотреть динамику, например сравнить результаты сотрудника или подразделения в предыдущей аттестации и в текущей. Это позволяет оценить прогресс.
Мобильная версия. Для сотрудников удобно, когда аттестацию можно пройти с телефона или планшета. Это особенно важно тем, кто работает удаленно или часто уезжает в командировки. Дополнительное преимущество — если мобильное приложение работает без интернета. Так сотрудники смогут выполнить задания, например, в самолете. Это экономит их время, а значит, снижает сопротивление к прохождению аттестации и увеличивает проходимость курса до конца.
Стоимость и модель оплаты. Есть разные варианты: ежемесячная или ежегодная подписка, покупка лицензии навсегда, гибридные тарифы. Выбор зависит от потребностей компании и бюджета, который выделен на развитие персонала. Перед покупкой рассчитайте, какой вариант самый выгодный для вас. Хорошо, если у платформы есть бесплатный тестовый период. Тогда вы сможете без вложений попробовать сервис и решить, стоит ли оплачивать полную версию.
Поддержка. Ни один сервис не застрахован от технических проблем и сбоев. К тому же у вас могут возникнуть вопросы по инструментам и функциям. Чтобы быстро получить ответ, желательно выбирать платформу с круглосуточной поддержкой.
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Обзор популярных платформ и сервисов для онлайн-аттестации
Мы собрали девять популярных инструментов аттестации персонала в общую таблицу.
Сервис
Описание
Русский язык
Входит в Реестр российского ПО
Интеграции
Автоматизация
Аналитика
Мобильная версия
Поддержка
Стоимость
Пробный период
LMS для обучения и оценки персонала. В систему можно загружать готовые тесты и задания для аттестации, созданные в онлайн-конструкторе iSpring Suite
✅
✅
Можно связать с кадровыми системами, сервисами для подбора персонала, видеоконференциями, CRM
Назначение курсов, напоминания сотрудникам о дедлайнах, автоматизированные отчеты
Детальная статистика по материалам, пользователям, заданиям, оценка «360 градусов». Можно посмотреть аналитику по компетенциям сотрудника и отдела, динамику результатов. Есть личностный тест для оценки психологического портрета
Есть мобильное приложение для Android и iOS, которое работает даже без интернета
24/7, 83% вопросов специалисты решают в течение двух часов
iSpring Learn — от 103 рублей в месяц за пользователя, iSpring Suite — от 27 тысяч рублей в год для бизнеса
Демоверсия на 14 дней, можно подключить до 10 сотрудников
Платформа для оценки сотрудника на всех этапах: подбор, адаптация, развитие, увольнение
✅
✅
Нет
Автоматический мониторинг показателей, готовые профили должностей, методики оценки и тесты
Пульс-опросы, оценка «360 градусов», HiPo, оценка руководителей, оценка факторов удержания, вовлеченности и лояльности, отчет по рискам текучки
Нет
С 9 до 18 часов в будни, связаться можно в мессенджере и по телефону
Рассчитывается персонально
На индивидуальных условиях
Сервис для оценки и развития персонала
✅
✅
По API. Поддерживает SCORM, интегрируется с SAP SF
Защита от списывания, кросс-рецензирование, отслеживание камеры и микрофона, точный таймер
Готовые и кастомные отчеты по различным срезам, оценка компетенций сотрудников и эффективности обучения, NPS, оценка 360
Нет
С 9 до 18 часов в будни, связаться можно по почте и телефону
От 10 тысяч рублей в месяц, крупным компаниям рассчитывается персонально
На индивидуальных условиях
Сервис для тестирования персонала
✅
❌
Нет
Выдача заданий в один клик, готовые опросники
Оценка удовлетворенности и вовлеченности, компетенций, мотивации у сотрудников и кандидатов. Анализ состоит из 8 разделов. Визуализация результатов — инфографика
Нет
По телефону
От 1500 рублей за тестирование одного респондента
Нет
Система для комплексной оценки персонала
✅
❌
Нет
Напоминания о прохождении оценки, мониторинга статуса, автоматизированные отчеты
Оценка «мягких» и «твердых» компетенций сотрудников, кандидатов и команд. Анализ «360 градусов». Тест когнитивных способностей
Нет
По телефону и электронной почте
Рассчитывается индивидуально
На индивидуальных условиях
Вовлекающая платформа для обучения сотрудников с геймификацией
✅
✅
Нет
Автоматизированные отчеты, телеграм-бот
Просмотр метрик по сотрудникам, командам, должностям, подразделениям
Есть мобильное приложение
По электронной почте
Рассчитывается индивидуально
На индивидуальных условиях
HR-платформа для автоматизации адаптации и оценки
✅
✅
Бесшовно встраивается в кадровые системы 1С и Битрикс24, таск-трекеры вроде Trello, LMS, популярные мессенджеры
Автоматизированные отчеты, готовые модели компетенций и шаблоны тестов, оценка с помощью искусственного интеллекта
Оценка «360 градусов», анализ по целям, HR-аналитика, опросы на лояльность и удовлетворенность
Нет
По телефону и электронной почте
Рассчитывается индивидуально
На индивидуальных условиях
Платформа для психометрической оценки и развития персонала
✅
✅
Нет
Автоматизированные отчеты
Оценка вербальных способностей, внимательности, компетенций, потенциала развития, общая оценка личности, мотивации и ценностей, отчеты по моделям компетенций
Нет
По телефону, электронной почте и чат-боту
Рассчитывается индивидуально
На индивидуальных условиях
Система для оценки и развития персонала
✅
✅
По API
Назначение обучения, напоминания о дедлайнах, кастомные правила, автоматизированные отчеты
Детальные отчеты со срезами по сотрудникам и отделам, оценка «360 градусов»
Есть мобильное приложение для Android и iOS, работает без интернета
24/7
Зависит от количества пользователей, от 115 тысяч рублей в год
Демоверсия на 14 дней
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Как внедрить онлайн-систему аттестации сотрудников
Внедрение новой системы аттестации требует продуманного подхода, чтобы процесс прошел без сложностей, а сотрудники быстро адаптировались. Разберем ключевые шаги:
Шаг 1. Составьте шорт-лист из 2–4 онлайн-сервисов аттестации и протестируйте их. Например, в iSpring Learn и iSpring Suite можно активировать пробную версию на 14 дней. Этого времени хватит, чтобы ознакомиться со всеми функциями и понять, подходит ли вам сервис.
Шаг 2. Для тестирования соберите фокус-группу из нескольких сотрудников и предложите им изучить сервисы в демоверсии. Дайте конкретные задания, например пройти тест в десктопе и в мобильной версии, сформировать отчеты. На основе фидбэка от фокус-группы доработайте систему.
Шаг 3. Проведите обучение, как работать с новой системой. Например, запустите тренинг или серию вебинаров для HR и руководителей.
Шаг 4. Запустите аттестацию сотрудников. Чтобы внедрение прошло проще, сначала протестируйте систему в одном отделе.
Шаг 5. Если при тестовом внедрении не возникло проблем, масштабируйте процесс на всю команду. При необходимости доработайте проект. Например, если у сотрудников есть сопротивление, проведите с ними личные беседы — объясните работникам, какие преимущества аттестация даст им. Например, бесплатную проверку профессиональных знаний и выявление зон роста — это поможет получить повышение.
После внедрения во все команды отслеживайте обратную связь о новом инструменте, при необходимости его можно донастроить, например внедрить интеграции.
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