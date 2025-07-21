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iSpring
Управление персоналом

Онлайн-сервисы аттестации, которые упрощают оценку сотрудников

Раньше в фармацевтической компании «ФораФарм» аттестация сотрудников проходила хаотично и занимала много времени. Все изменилось после внедрения онлайн-системы — теперь, чтобы провести срез знаний у 250 работников, достаточно создать электронный текст.
Онлайн-сервисы аттестации, которые упрощают оценку сотрудников
Иллюстрация: iSpring

Для тех, кто тоже хочет сэкономить время и другие ресурсы на аттестации, мы рассказали, по каким критериям выбирать систему, а также сравнили популярные сервисы.

По каким критериям выбирать платформу для онлайн-аттестации

От сервиса аттестации сотрудников, который использует компания, зависит удобство проведения оценки и ее точность. Для бизнеса это означает экономию времени сотрудников и денег на повторные проверки результатов. Есть несколько критериев, важных при выборе платформы:

  • Надежность — стабильность работы платформы и защита данных. Надежнее всего — российские онлайн-сервисы аттестации, которые входят в Реестр отечественного ПО. Они соответствуют требованиям законодательства, а именно №152-ФЗ. Кроме того, обеспечивают конфиденциальность корпоративных данных и сводят к минимуму риск утечек данных. А еще российские сервисы не уйдут с рынка из-за санкций.

  • Поддержка русского языка. Интерфейс на привычном языке упрощает работу с системой. Это важно и для HR-специалистов, и для сотрудников, которые проходят аттестацию. Хорошо, когда русский — это оригинальный язык платформы. Перевод может быть некорректным, особенно если сделан автоматически.

  • Возможности автоматизации. Это экономит время и ресурсы. Например, в некоторых платформах онлайн-аттестации есть автоматическое назначение тестов, проверка, напоминания о дедлайнах.

  • Интеграция с другими системами. Если компания использует LMS, CRM, HR-системы и другие внешние платформы, важно, чтобы решение было совместимо с ними. Это избавит от необходимости синхронизировать данные вручную.

  • Возможности аналитики. От этого критерия зависит, насколько точными и наглядными будут результаты. Удобно, когда они автоматически группируются по отделам и командам. Кроме того, важно, чтобы можно было посмотреть динамику, например сравнить результаты сотрудника или подразделения в предыдущей аттестации и в текущей. Это позволяет оценить прогресс.

  • Мобильная версия. Для сотрудников удобно, когда аттестацию можно пройти с телефона или планшета. Это особенно важно тем, кто работает удаленно или часто уезжает в командировки. Дополнительное преимущество — если мобильное приложение работает без интернета. Так сотрудники смогут выполнить задания, например, в самолете. Это экономит их время, а значит, снижает сопротивление к прохождению аттестации и увеличивает проходимость курса до конца.

  • Стоимость и модель оплаты. Есть разные варианты: ежемесячная или ежегодная подписка, покупка лицензии навсегда, гибридные тарифы. Выбор зависит от потребностей компании и бюджета, который выделен на развитие персонала. Перед покупкой рассчитайте, какой вариант самый выгодный для вас. Хорошо, если у платформы есть бесплатный тестовый период. Тогда вы сможете без вложений попробовать сервис и решить, стоит ли оплачивать полную версию.

  • Поддержка. Ни один сервис не застрахован от технических проблем и сбоев. К тому же у вас могут возникнуть вопросы по инструментам и функциям. Чтобы быстро получить ответ, желательно выбирать платформу с круглосуточной поддержкой.

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Обзор популярных платформ и сервисов для онлайн-аттестации

Мы собрали девять популярных инструментов аттестации персонала в общую таблицу.

Сервис

Описание

Русский язык

Входит в Реестр российского ПО

Интеграции

Автоматизация

Аналитика

Мобильная версия

Поддержка

Стоимость

Пробный период

iSpring Learn

LMS для обучения и оценки персонала. В систему можно загружать готовые тесты и задания для аттестации, созданные в онлайн-конструкторе iSpring Suite

Можно связать с кадровыми системами, сервисами для подбора персонала, видеоконференциями, CRM

Назначение курсов, напоминания сотрудникам о дедлайнах, автоматизированные отчеты

Детальная статистика по материалам, пользователям, заданиям, оценка «360 градусов». Можно посмотреть аналитику по компетенциям сотрудника и отдела, динамику результатов. Есть личностный тест для оценки психологического портрета

Есть мобильное приложение для Android и iOS, которое работает даже без интернета

24/7, 83% вопросов специалисты решают в течение двух часов 

iSpring Learn — от 103 рублей в месяц за пользователя, iSpring Suite — от 27 тысяч рублей в год для бизнеса

Демоверсия на 14 дней, можно подключить до 10 сотрудников

Proaction.pro

Платформа для оценки сотрудника на всех этапах: подбор, адаптация, развитие, увольнение

Нет

Автоматический мониторинг показателей, готовые профили должностей, методики оценки и тесты

Пульс-опросы, оценка «360 градусов», HiPo, оценка руководителей, оценка факторов удержания, вовлеченности и лояльности, отчет по рискам текучки

Нет

С 9 до 18 часов в будни, связаться можно в мессенджере и по телефону

Рассчитывается персонально

На индивидуальных условиях

StartExam

Сервис для оценки и развития персонала

По API. Поддерживает SCORM, интегрируется с SAP SF

Защита от списывания, кросс-рецензирование, отслеживание камеры и микрофона, точный таймер

Готовые и кастомные отчеты по различным срезам, оценка компетенций сотрудников и эффективности обучения, NPS, оценка 360

Нет

С 9 до 18 часов в будни, связаться можно по почте и телефону 

От 10 тысяч рублей в месяц, крупным компаниям рассчитывается персонально

На индивидуальных условиях

BestTest.info

Сервис для тестирования персонала

Нет

Выдача заданий в один клик, готовые опросники

Оценка удовлетворенности и вовлеченности, компетенций, мотивации у сотрудников и кандидатов. Анализ состоит из 8 разделов. Визуализация результатов — инфографика

Нет

По телефону 

От 1500 рублей за тестирование одного респондента

Нет

UPlatforma

Система для комплексной оценки персонала

Нет

Напоминания о прохождении оценки, мониторинга статуса, автоматизированные отчеты

Оценка «мягких» и «твердых» компетенций сотрудников, кандидатов и команд. Анализ «360 градусов». Тест когнитивных способностей

Нет

По телефону и электронной почте 

Рассчитывается индивидуально

На индивидуальных условиях

UnitLMS

Вовлекающая платформа для обучения сотрудников с геймификацией

Нет

Автоматизированные отчеты, телеграм-бот

Просмотр метрик по сотрудникам, командам, должностям, подразделениям

Есть мобильное приложение

По электронной почте 

Рассчитывается индивидуально

На индивидуальных условиях

Бихайв

HR-платформа для автоматизации адаптации и оценки

Бесшовно встраивается в кадровые системы 1С и Битрикс24, таск-трекеры вроде Trello, LMS, популярные мессенджеры

Автоматизированные отчеты, готовые модели компетенций и шаблоны тестов, оценка с помощью искусственного интеллекта

Оценка «360 градусов», анализ по целям, HR-аналитика, опросы на лояльность и удовлетворенность

Нет

По телефону и электронной почте 

Рассчитывается индивидуально

На индивидуальных условиях

Talent Q

Платформа для психометрической оценки и развития персонала

Нет

Автоматизированные отчеты

Оценка вербальных способностей, внимательности, компетенций, потенциала развития, общая оценка личности, мотивации и ценностей, отчеты по моделям компетенций

Нет

По телефону, электронной почте и чат-боту

Рассчитывается индивидуально

На индивидуальных условиях

Teachbase

Система для оценки и развития персонала

По API

Назначение обучения, напоминания о дедлайнах, кастомные правила, автоматизированные отчеты

Детальные отчеты со срезами по сотрудникам и отделам, оценка «360 градусов»

Есть мобильное приложение для Android и iOS, работает без интернета

24/7

Зависит от количества пользователей, от 115 тысяч рублей в год

Демоверсия на 14 дней

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Как внедрить онлайн-систему аттестации сотрудников

Внедрение новой системы аттестации требует продуманного подхода, чтобы процесс прошел без сложностей, а сотрудники быстро адаптировались. Разберем ключевые шаги:

Шаг 1. Составьте шорт-лист из 2–4 онлайн-сервисов аттестации и протестируйте их. Например, в iSpring Learn и iSpring Suite можно активировать пробную версию на 14 дней. Этого времени хватит, чтобы ознакомиться со всеми функциями и понять, подходит ли вам сервис.

Шаг 2. Для тестирования соберите фокус-группу из нескольких сотрудников и предложите им изучить сервисы в демоверсии. Дайте конкретные задания, например пройти тест в десктопе и в мобильной версии, сформировать отчеты. На основе фидбэка от фокус-группы доработайте систему.

Шаг 3. Проведите обучение, как работать с новой системой. Например, запустите тренинг или серию вебинаров для HR и руководителей.

Шаг 4. Запустите аттестацию сотрудников. Чтобы внедрение прошло проще, сначала протестируйте систему в одном отделе. 

Шаг 5. Если при тестовом внедрении не возникло проблем, масштабируйте процесс на всю команду. При необходимости доработайте проект. Например, если у сотрудников есть сопротивление, проведите с ними личные беседы — объясните работникам, какие преимущества аттестация даст им. Например, бесплатную проверку профессиональных знаний и выявление зон роста — это поможет получить повышение.

После внедрения во все команды отслеживайте обратную связь о новом инструменте, при необходимости его можно донастроить, например внедрить интеграции.

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Бесплатная пробная версия iSpring Learn на 14 дней

Реклама: ООО «Ричмедиа», ИНН: 1215226458, erid: 2W5zFHbnoLL

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