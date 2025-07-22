7 платформ для обучения сотрудников с бесплатным пробным периодом

1. iSpring Learn

iSpring Learn — платформа для дистанционного обучения сотрудников. Сервис используют для онбординга, проведения курсов повышения квалификации и оценки компетенций. HR-специалисты могут быстро запустить электронный курс, а сотрудники — проходить назначенные обучения.

Интерфейс. Простой и понятный даже новичкам, которые раньше не работали с LMS. Аккаунт iSpring Learn можно персонализировать по брендбуку компании: добавить логотип и обложки для курсов, изменить цветовую гамму и фон, создать уникальный адрес учебного портала.

Использовать iSpring Learn одинаково удобно на любом устройстве

Тип установки и мобильная версия. Платформа работает через облако. Программистам не нужно устанавливать специальное ПО: сотрудники могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте. При необходимости LMS получится развернуть на серверах компании.

Сайт iSpring Learn адаптирован для мобильных устройств, проходить курсы удобно даже со смартфонов и планшетов. У платформы есть мобильное приложение. В нем курсы доступны без подключения к интернету: когда сеть появляется, данные автоматически синхронизируются.

Функционал. В iSpring Learn предусмотрено все необходимое для быстрого запуска обучения:

Встроенный редактор лонгридов. Этот инструмент помогает создавать обучающие статьи и добавить в них иллюстрации, видео, таблицы, инфографику и тесты. Готовый лонгрид автоматический адаптируется под формат устройства, поэтому специалисту по обучению не нужно тратить время на верстку.

Создание контента. Платформа поддерживает все популярные форматы: текстовые файлы, PDF, презентации, аудио, видео и готовые SCORM-курсы.

Если готовых материалов и встроенного редактора лонгридов недостаточно, можно использовать конструктор iSpring Suite. Программа работает как надстройка для PowerPoint: в специальной вкладке появляются инструменты для создания курсов по принципу презентации. Готовую программу обучения можно загрузить на платформу за пару кликов и сразу назначить сотрудникам.

Проверка знаний. В бесплатной версии iSpring Learn доступно пять видов заданий: выбор одного или нескольких вариантов ответа, самостоятельный ответ, установка правильной последовательности или соответствия.

С подпиской на iSpring Suite становятся доступны еще 11 заданий. Среди них: диалоговые тренажеры, заполнение пропусков, перетаскивание объектов и выбор правильного ответа из списка.

Дополнительно можно настроить защиту от списываний — ограничения по времени и количеству попыток. А еще подключить обратную связь, которая появляется после задания, если пользователь ошибается.

Календарь. Помогает запланировать очные тренинги и вебинары, а также хранить актуальное расписание в одном месте. Можно просматривать все мероприятия в одном окне или настроить фильтрацию — по сотруднику, организатору, типу события или периоду.

Аналитика. Детальные отчеты по различным параметрам. Например, руководитель может оценить успеваемость отдельного сотрудника, команды или филиала на специальном дашборде.

Сбор данных поможет понять, какие задания вызывают больше всего проблем, и сделать выводы о возможных сложностях в работе. Например, отчет покажет, как менеджеры общаются с клиентами и насколько хорошо знают продукт. Руководитель может проанализировать результаты и решить, назначать ли подчиненного на важный проект.

Кроме того, аналитика позволяет специалистам по обучению оценить качество курсов. Понять, какие материалы популярны у сотрудников, а какие чаще пролистывают.

Интеграция с другими сервисами. iSpring Learn встраивается в ИТ-систему компании, что упрощает организацию обучения. На платформе уже есть готовые интеграции с популярными сервисами: вебинарной комнатой, рассылками, CRM и календарем.

По API iSpring Learn можно связать с любыми приложениями. Например, подключить программу «1С:ЗУП» — для автоматизации кадрового учета. Это позволит синхронизировать данные о сотрудниках, автоматически создавать профили пользователей на iSpring Learn и назначать программы обучения на основе кадрового учета.

Техподдержка. Специалисты на связи 24/7, даже в выходные и праздники. Благодаря офисам в разных часовых поясах страны пользователи быстро получают ответ в любое время суток.

На линии поддержки нет роботов — по запросам сразу отвечает живой человек, готовый помочь. Если звонить неудобно, можно написать на электронную почту — описать проблему текстом и прикрепить скриншот. Поддержка в курсе всех обновлений — как только на платформе появляются новые функции, специалисты получают обновленные инструкции.

Для новичков, которые раньше не использовали LMS, есть документация и AI-помощник. Они помогут быстро сориентироваться в основных функциях iSpring Learn.

Стоимость. Есть бесплатный пробный период на 14 дней. Платформа простая в использовании, поэтому обучение реально запустить уже в день регистрации, а через две недели получить первые результаты.

Если все устроит, можно переходить на платный тариф. Его стоимость зависит от количества активных пользователей. Минимальная стоимость подписки — 103 рубля за человека в месяц при подключении 1000 сотрудников.