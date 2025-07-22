7 платформ для обучения сотрудников с бесплатным пробным периодом

В статье собрали семь платформ, на которых можно организовать дистанционное обучение. Все сервисы можно попробовать бесплатно.
По каким критериям выбирать бесплатные LMS
Система для дистанционного обучения сотрудников — LMS — должна быть простой в использовании и при этом соответствовать целям компании. Сейчас на рынке более 1000 платформ для онлайн-курсов. Чтобы выбрать подходящую, ориентируйтесь на критерии:
Интерфейс. Понятная навигация, наличие русского языка и привычное оформление в стиле компании упрощают использование платформы. Авторам легче загружать курсы, а сотрудникам — проходить обучение. Если пользователи тратят много времени на поиск нужных лекций и тестов, эффективность обучения может снизиться.
Тип установки и мобильная версия. От типа установки зависит, насколько быстро получится запустить платформу. Например, внедрение серверной версии может занять несколько месяцев, и компании потребуется помощь программистов. Облачные платформы работают по подписке. Их не нужно устанавливать на компьютер — обучение можно проходить онлайн сразу после регистрации.
У многих платформ есть мобильная версия. У некоторых даже приложение, которое облегчает использование LMS и делает обучение эффективнее. Сотрудникам удобнее проходить курсы в любом месте и в любое время — для этого не обязательно быть у рабочего компьютера.
Функционал платформы. Качество итогового курса зависит от того, какие форматы доступны для создания контента, как на платформе можно организовать процесс обучения и оценивать знания сотрудников. У авторов должна быть возможность загружать готовые материалы, создавать курсы с нуля, проводить тестирования и собирать отчеты об успеваемости.
Интеграция с другими сервисами. Внедрять и использовать платформу проще, если ее можно связать с приложениями, которые использует компания. Например, с CRM, с сервисами для видеосвязи и вебинаров и с кадровыми системами.
Техподдержка. Специалисты должны быть на связи круглосуточно, чтобы оперативно отвечать на вопросы, помогать с настройкой и запуском системы. Удобно, если запрос можно отправить разными способами: по телефону, электронной почте или в чате.
Стоимость. Чтобы убедить руководство выделить бюджет на проект, важно понимать, от чего зависит тариф платформы. Например, от количества пользователей, времени использования, набора функций или других параметров. Хорошо, если платформу можно протестировать бесплатно.
По этим критериям сравнили семь платформ для обучения сотрудников.
Сравнение 7 бесплатных LMS: таблица
Для простоты мы подготовили сводную таблицу с основными критериями выбора. Далее в статье рассматриваем каждую платформу подробнее.
Сервис
Российский разработчик
Русский язык
Приложение
Встроенный конструктор курсов
Масштабируемость
Бесплатный период
Стоимость
iSpring Learn
✅
✅
✅
✅
От 25 человек, максимальное количество не ограничено
14 дней
От 103 рублей за сотрудника в год
Moodle
❌
❌
✅
✅
От 50 человек, максимальное количество не ограничено
28 дней
От 200 $ в год
SC Training
❌
❌
✅
✅
Можно обучаться индивидуально, максимальное количество пользователей не ограничено
Бесплатно — при подключении до 10 пользователей
От 5 $ за сотрудника в месяц
ILias
❌
❌
❌
❌
Количество пользователей не ограничено, зависит от настроек платформы
Бесплатно
Платформа полностью бесплатная
JetSkills
✅
✅
❌
✅
От 10 человек, максимальное количество не ограничено
Есть бесплатная версия
От 1300 рублей в год за сотрудника
Stepik
✅
✅
✅
✅
Количество пользователей не ограничено
Открытые курсы можно создавать бесплатно
7% с платежей за платные курсы
Eduardo
✅
✅
❌
❌
До 1000 слушателей на курс
Бесплатно — до 5 курсов
10 000 рублей — до 30 курсов
1. iSpring Learn
iSpring Learn — платформа для дистанционного обучения сотрудников. Сервис используют для онбординга, проведения курсов повышения квалификации и оценки компетенций. HR-специалисты могут быстро запустить электронный курс, а сотрудники — проходить назначенные обучения.
Интерфейс. Простой и понятный даже новичкам, которые раньше не работали с LMS. Аккаунт iSpring Learn можно персонализировать по брендбуку компании: добавить логотип и обложки для курсов, изменить цветовую гамму и фон, создать уникальный адрес учебного портала.
Тип установки и мобильная версия. Платформа работает через облако. Программистам не нужно устанавливать специальное ПО: сотрудники могут самостоятельно зарегистрироваться на сайте. При необходимости LMS получится развернуть на серверах компании.
Сайт iSpring Learn адаптирован для мобильных устройств, проходить курсы удобно даже со смартфонов и планшетов. У платформы есть мобильное приложение. В нем курсы доступны без подключения к интернету: когда сеть появляется, данные автоматически синхронизируются.
Функционал. В iSpring Learn предусмотрено все необходимое для быстрого запуска обучения:
Встроенный редактор лонгридов. Этот инструмент помогает создавать обучающие статьи и добавить в них иллюстрации, видео, таблицы, инфографику и тесты. Готовый лонгрид автоматический адаптируется под формат устройства, поэтому специалисту по обучению не нужно тратить время на верстку.
Создание контента. Платформа поддерживает все популярные форматы: текстовые файлы, PDF, презентации, аудио, видео и готовые SCORM-курсы.
Если готовых материалов и встроенного редактора лонгридов недостаточно, можно использовать конструктор iSpring Suite. Программа работает как надстройка для PowerPoint: в специальной вкладке появляются инструменты для создания курсов по принципу презентации. Готовую программу обучения можно загрузить на платформу за пару кликов и сразу назначить сотрудникам.
Проверка знаний. В бесплатной версии iSpring Learn доступно пять видов заданий: выбор одного или нескольких вариантов ответа, самостоятельный ответ, установка правильной последовательности или соответствия.
С подпиской на iSpring Suite становятся доступны еще 11 заданий. Среди них: диалоговые тренажеры, заполнение пропусков, перетаскивание объектов и выбор правильного ответа из списка.
Дополнительно можно настроить защиту от списываний — ограничения по времени и количеству попыток. А еще подключить обратную связь, которая появляется после задания, если пользователь ошибается.
Календарь. Помогает запланировать очные тренинги и вебинары, а также хранить актуальное расписание в одном месте. Можно просматривать все мероприятия в одном окне или настроить фильтрацию — по сотруднику, организатору, типу события или периоду.
Аналитика. Детальные отчеты по различным параметрам. Например, руководитель может оценить успеваемость отдельного сотрудника, команды или филиала на специальном дашборде.
Сбор данных поможет понять, какие задания вызывают больше всего проблем, и сделать выводы о возможных сложностях в работе. Например, отчет покажет, как менеджеры общаются с клиентами и насколько хорошо знают продукт. Руководитель может проанализировать результаты и решить, назначать ли подчиненного на важный проект.
Кроме того, аналитика позволяет специалистам по обучению оценить качество курсов. Понять, какие материалы популярны у сотрудников, а какие чаще пролистывают.
Интеграция с другими сервисами. iSpring Learn встраивается в ИТ-систему компании, что упрощает организацию обучения. На платформе уже есть готовые интеграции с популярными сервисами: вебинарной комнатой, рассылками, CRM и календарем.
По API iSpring Learn можно связать с любыми приложениями. Например, подключить программу «1С:ЗУП» — для автоматизации кадрового учета. Это позволит синхронизировать данные о сотрудниках, автоматически создавать профили пользователей на iSpring Learn и назначать программы обучения на основе кадрового учета.
Техподдержка. Специалисты на связи 24/7, даже в выходные и праздники. Благодаря офисам в разных часовых поясах страны пользователи быстро получают ответ в любое время суток.
На линии поддержки нет роботов — по запросам сразу отвечает живой человек, готовый помочь. Если звонить неудобно, можно написать на электронную почту — описать проблему текстом и прикрепить скриншот. Поддержка в курсе всех обновлений — как только на платформе появляются новые функции, специалисты получают обновленные инструкции.
Для новичков, которые раньше не использовали LMS, есть документация и AI-помощник. Они помогут быстро сориентироваться в основных функциях iSpring Learn.
Стоимость. Есть бесплатный пробный период на 14 дней. Платформа простая в использовании, поэтому обучение реально запустить уже в день регистрации, а через две недели получить первые результаты.
Если все устроит, можно переходить на платный тариф. Его стоимость зависит от количества активных пользователей. Минимальная стоимость подписки — 103 рубля за человека в месяц при подключении 1000 сотрудников.
Бесплатная пробная версия iSpring Learn на 14 дней
2. Moodle
Moodle — австралийская платформа для корпоративного обучения и учебных заведений.
Интерфейс. На английском языке как для администраторов, так и для учеников. С помощью программиста можно персонализировать внешний вид платформы: добавить автоматический перевод или брендирование.
Тип установки и мобильная версия. У платформы две версии: серверная и облачная. Есть мобильное приложение, которое работает без интернета.
Функционал. Настройка серверной версии Moodle происходит с помощью плагинов, которые позволяют расширять возможности платформы. В облачной версии доступны базовые функции:
Создание контента. Загрузка материалов во всех популярных форматах: тексты, изображения, видео, презентации, SCORM-курсы. Можно добавлять диалоговые тренажеры и обучающие игры, собранные на сторонних конструкторах.
Оценка знаний. 15 типов заданий. Среди них: выбор правильного ответа, эссе, восстановление правильной последовательности и другие. Есть настройка ограничений по времени и количеству попыток.
Аналитика. Moodle автоматически собирает информацию о посещаемости, прогрессе и успеваемости сотрудников, а также о количестве ошибок в тестах. Отчеты получится просматривать только онлайн.
Интеграция с другими сервисами. Понадобятся плагины. С их помощью платформу можно подключить к Zoom, WordPress, CRM и другим приложениям.
Техподдержка. Связь со специалистами доступна через форму заявки на сайте. Русскоязычной поддержки нет.
Стоимость. У серверной версии Moodle открытый исходный код — ее можно использовать бесплатно, но нужно знание программирования.
Облачная версия обойдется компании минимум в 200$ в год за 50 пользователей. Есть бесплатная демоверсия, которая доступна 28 дней.
Читайте также: «Что такое Learning Management System (LMS) и как с ее помощью управлять обучением».
3. SC Training (ранее EdApp)
SC Training — американская LMS для дистанционного обучения сотрудников. Подходит для всех компаний, в том числе с многонациональными командами.
Интерфейс. Современный дизайн и простая навигация, но на английском. Курсы можно оформлять в фирменном стиле компании: добавить логотип, цветовое оформление, уникальный фон.
Тип установки и мобильная версия. Платформа работает через облако. Есть веб-сервис, мобильная версия и приложение — в нем курсы доступны без подключения к интернету.
Функционал. Бесплатная версия ограничена, но ее достаточно для запуска обучения:
Курсы. У пользователей SC Training безлимитный объем хранилища — для загрузки текстов, аудио и видео. Контент нужно разместить на специальных слайдах во встроенном визуальном конструкторе. Они объединяются в уроки, из которых состоит готовый курс.
Тесты. На платформе получится создать опросы с вариантами ответов, но нельзя ограничить количество попыток и время на решение.
Есть возможность встроить в курс видеозадание. Чтобы пройти такой тест, сотрудники должны загрузить на платформу видео с решением — например, с примером презентации.
Внутри уроков можно создавать интерактивные викторины, которые помогут закрепить знания. Доступные варианты заданий: выбор правильного ответа, ввод цифры или слова в пустое поле, сопоставление текста с картинкой.
Геймификация. В конце обучения платформа присылает сотруднику электронный сертификат. В бесплатной версии — только шаблонный. Чтобы оформить документ в стиле компании, нужна подписка.
Аналитика. SC Training собирает данные о прогрессе сотрудников: какой курс проходят, сколько баллов набирают в тестах, как часто посещают платформу. Вся информация хранится в виде дашбордов, которые можно скачать для отчетности.
Интеграция с другими сервисами. По API платформу можно объединить с HR-системами, с платформами для совместной работы и общения сотрудников, с CRM.
Техподдержка. На сайте опубликованы инструкции по настройке и администрированию платформы, а также ответы на частые вопросы. Есть круглосуточная поддержка. Из минусов — доступен только английский язык.
Стоимость. Бесплатная версия поддерживает до 10 пользователей, что подходит для обучения внутри небольших команд. Цена подписки начинается от 5 $ в месяц за пользователя, оплатить можно только с зарубежной карты.
4. ILias
ILias — немецкий проект для школ, вузов и обучения сотрудников в компаниях.
Интерфейс. Похож на социальную сеть, интуитивно понятный. Однако неудобный для российских пользователей, так как доступен только немецкий или английский язык.
Тип установки и мобильная версия. Чтобы использовать ILias, нужно установить программу на сервера компании. Потребуется помощь программиста: он подключит веб-сервис, базу данных, хостинг и привяжет домен. Настройка сервиса происходит через бесплатные плагины. С их помощью можно расширить стандартный набор возможностей ILias, например добавить брендирование.
Платформа адаптируется под мобильные устройства, но приложения у ILias нет.
Функционал. В LMS можно загружать готовые лекции, оценивать сотрудников с помощью тестов и опросов, настраивать аналитику:
Уроки. Материалы на платформе объединяются в интерактивные статьи — «Уроки». ILias поддерживает разные форматы контента: текст, документы PDF, картинки, GIF, аудио, видео, презентации и курсы SCORM. Чтобы создать интерактивный курс с нуля, потребуются дополнительные программы — например, конструктор курсов iSpring Suite.
Для каждого урока можно настроить условия прохождения. Например, установить, что доступ к следующей лекции открывался в определенное время или после завершения предыдущей темы.
Тесты и анонимные опросы. В платформу встроен редактор тестов с 17 типами вопросов. Например, выбор неправильного ответа, сопоставление или установка правильной последовательности.
Есть открытые и анонимные голосования. Их можно использовать, чтобы провести оценку сотрудников по методу «360 градусов».
Организация обучения. На платформе есть встроенный сервис рассылок. С его помощью получится отправлять сотрудникам ссылки на курс или напоминать о том, что нужно пройти тест. В календаре пользователь видит активности, которые запланированы в ближайшее время.
Подробнее об организации обучения в компании читайте в статье «Как компании организуют дистанционное обучение: опыт 8 брендов».
Аналитика. Сервис автоматически собирает данные. Например, сколько человек открыло курс за день, за какое время сотрудник прошел тест, где ошибся. Отчеты можно выгрузить на компьютер в форматах XML и CSV.
Интеграция с другими сервисами. Доступна по API с любыми приложениями.
Техподдержка. Работает круглосуточно, но только на немецком языке.
Стоимость. Проект реализован на open source. Это значит, что любой пользователь может использовать платформу бесплатно. Однако придется потратиться на услуги программиста, который установит LMS на сервера компании.
5. JetSkills
JetSkills — платформа для оценки, обучения и развития персонала в компаниях. Подходит как для малого бизнеса, так и для корпораций.
Интерфейс. Простой и минималистичный. Есть возможность добавить фирменный логотип и цвета компании в курсы и личные кабинеты пользователей. Платформа поддерживает только русский язык.
Тип установки и мобильная версия. Платформа доступна через интернет — в веб-версии и с мобильных устройств. Для начала работы достаточно зарегистрировать личный кабинет на сайте. Мобильного приложения нет.
Функционал. У сервиса только базовые возможности для автоматизации обучения сотрудников:
Конструктор курсов. В JetSkills можно загружать контент в разных форматах: текст, изображения, презентации, PDF-документы и SCORM-курсы. Есть ограничения по размеру: файл должен быть не тяжелее 1 Гб.
Во встроенном редакторе можно собрать интерактивные статьи с текстом, картинками, видео и вопросами для самопроверки. Другой вариант — использовать для создания курсов из базы JetSkills по 33 направлениям.
Персональная траектория обучения. Платформа позволяет назначать индивидуальные программы обучения в зависимости от компетенций сотрудников: от онбординга до формирования кадрового резерва.
Тестирование. В конструкторе тестов доступно два типа вопросов: с одним или несколькими вариантами ответа. Нельзя добавить обратную связь, ограничить количество попыток и время, прикрепить аудио или видео.
Аналитика. Базовая, по результатам тестов и прохождению курсов. Администратор может проверять прогресс каждого сотрудника, команды или отдела.
Интеграция с другими сервисами. JetSkills не получится связать с другими приложениями.
Техподдержка. По вопросам можно написать на электронную почту сервиса.
Стоимость. Базовый функционал платформы доступен бесплатно для любого количества пользователей. За доплату можно подключить аналитику и отчетность, методический консалтинг или заказать кастомизацию.
6. Stepik
Stepik — образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. Подходит для онбординга и курсов повышения квалификации.
Интерфейс. Простой для разработчиков курсов и понятный для пользователей. Возможностей брендирования нет, но на обложку курса можно добавить логотип компании.
Тип установки и мобильная версия. Платформа работает онлайн. Проходить курсы получится с любых устройств или в мобильном приложении.
Функционал. Базовый набор инструментов для создания онлайн-курсов:
Конструктор курсов. В лекции можно добавлять текст, загружать изображения, видео и файлы для скачивания. Платформа не поддерживает SCORM-формат, поэтому загружать готовые курсы на нее не получится.
Тесты. 14 шаблонов для практических заданий. Есть стандартные с выбором правильного ответа и специализированные — например, на чтение программного кода или ведение бухгалтерского учета.
Аналитика. Общая статистика по курсам и пройденным тестам, а также прогресс обучающихся.
Интеграция с другими сервисами. Платформа подходит только для публикации и прохождения курсов. Возможностей интеграций нет.
Техподдержка. Запросы можно отправить в любое время по ссылке на сайте — специалисты отвечают в течение 1–2 дней. В помощь авторам курсов есть справочный центр и подборка полезных материалов.
Стоимость. Курсы можно создавать бесплатно, но все материалы и тесты нужно публиковать в открытом доступе в общем каталоге. Чтобы разработать закрытое обучение для сотрудников, придется купить подписку. Цены начинаются от 2900 рублей в месяц.
7. Eduardo
Eduardo — платформа онлайн-курсов, которая упрощает обучение сотрудников в организациях. Это проект «Лекториума» — крупного сервиса, который создает образовательный контент для вузов и технологических компаний.
Интерфейс. Доступный и лаконичный, удобный для использования в браузере. Создать курс сможет даже новичок — навыки программирования не нужны, работать придется только с наглядными инструментами. Дополнительно на платформе есть бесплатный обучающий курс с рекомендациями и подсказками.
Eduardo полностью переведен на русский язык. Возможностей брендирования нет.
Тип установки и мобильная версия. Есть только облачная версия. Чтобы начать работу, достаточно зарегистрироваться на сайте. Eduardo можно использовать с мобильных устройств, но отдельного приложения для пользователей нет.
Функционал платформы. Есть только базовые инструменты для создания курсов и проверки знаний сотрудников:
Конструктор курсов. Позволяет использовать в обучении видео, тексты и PDF-документы. Над созданием курса можно работать вместе с коллегами — достаточно поделиться ссылкой по электронной почте и добавить участников в команду.
Администратор может задать последовательность изучения материалов и настраивать статусы разделов. Например, скрыть от пользователей курсы, которые еще находятся в разработке.
Тестирование. Доступны открытые вопросы и творческие задания. Сотрудники могут обсуждать решения с преподавателями на форуме курса.
Интеграция с другими сервисами. В бесплатной версии интеграций нет. При оплате подписки возможна синхронизация с сервисами Google: Календарем и Документами.
Техподдержка. Любые вопросы клиенты Eduardo могут задать через форму на сайте. Специалисты отвечают письмом на электронную почту.
Стоимость. Бесплатно можно добавить до пяти курсов и до 200 слушателей для каждого курса. Премиум-тариф стоит 10 000 рублей в месяц и включает 30 курсов и 1000 слушателей.
Больше о том, как современные технологии делают обучение гибким и доступным, читайте в статье «Обучение взрослых и андрагогика: инструменты и принципы в действии».
Как правило, бесплатных версий сервисов недостаточно для полноценного обучения в компаниях. Но их удобно использовать для демозапуска, который покажет руководителю пользу LMS. Следуйте пошаговой инструкции, чтобы эффективно использовать пилотный проект:
Шаг 1. Создать небольшой курс по одному из навыков, который необходим сотрудникам компании, — например, по тайм-менеджменту. Чтобы точнее выбрать тему, можно обратиться к руководителю: спросить, какие вопросы и проблемы возникают чаще всего.
Шаг 2. Активировать тестовый период на одной из LMS и опубликовать курс.
Шаг 3. Выдать доступы на обучение для фокус-группы — достаточно 5–7 человек. Поставьте дату, к которой нужно изучить все лекции и решить все тесты.
Шаг 4. Сравнить результаты до и после курсов — например, стали ли сотрудники лучше управлять своим временем и закрывать больше задач.
Шаг 5. Собрать обратную связь. Спросите у фокус-группы, что им понравилось в функционале платформы, а что нет. Покажите руководителю аналитику — узнайте, удобно ли ему в таком виде оценивать прогресс сотрудников.
Демозапуск поможет принять окончательное решение в выборе платформы и утвердить запуск обучения с начальством.
Протестировать iSpring Learn можно бесплатно в течение 14 дней — достаточно активировать пробный период. У платформы понятный интерфейс и простой процесс установки — за тестовый период получится разобраться в функциях, оценить результат и решить, подходит ли LMS для целей компании.
Бесплатная пробная версия iSpring Learn на 14 дней
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