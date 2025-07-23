Программа наставничества: примеры и советы по созданию

Преимущества системы наставничества для компании и сотрудников

По данным hh.ru, на 2024 год онбординг внедрили 57% российских компаний, причем 35% из них сделали это сравнительно недавно — в течение последних пары лет. Менторство активно используют 69% работодателей: в 40% случаев наставниками становятся сотрудники по собственному желанию, а в 21% компаний менторов дополнительно обучают. Оплачивают наставничество лишь в 48% организаций, однако все может измениться.

С 1 марта 2025 года вступили в силу поправки в закон № 381-ФЗ от 9 ноября 2024 года, которые регулируют наставничество. Теперь оно официально считается добровольным: нужно согласие сотрудника и одобрение руководства. Обязанности, сроки и формат взаимодействия должны быть зафиксированы письменно — в трудовом договоре или дополнительном соглашении.

Закон также позволяет обеим сторонам досрочно прекратить наставничество: предупредить об этом нужно не менее чем за три рабочих дня. Размер выплат компания определяет самостоятельно.

Если раньше наставничество воспринималось как необязательный инструмент, то теперь оно признается и бизнесом, и государством. Вместо неформального сопровождения новичков работодатели продумывают программы наставничества, фиксируют цели и внедряют системы обучения для менторов. Разберем, какую пользу этот инструмент приносит компаниям:

Повышение профессиональных навыков. Наставники делятся знаниями, которые невозможно получить из общих теоретических курсов, — это наблюдения из практики, рабочие лайфхаки, решения нестандартных ситуаций. Новичок учится через опыт, а не абстрактную теорию, получает регулярную обратную связь от ментора, поэтому быстрее усваивает информацию. Такой формат помогает развивать конкретные прикладные навыки, которые нужны на работе.

Наставник знает специфику работы в компании и делится знаниями, к которым пришел опытным путем

Ускорение адаптации новых сотрудников. Первые недели на работе обычно самые тяжелые: у новичка высокая нагрузка, он не до конца понимает процессы, пока нет связей внутри коллектива. Для чего нужен наставник в такой ситуации: он помогает подопечному снизить уровень стресса. Благодаря живому сопровождению новички быстрее включаются в задачи, чувствуют уверенность в себе и поддержку от коллеги. Это влияет на снижение текучести в первые месяцы.

Передача корпоративной культуры и ценностей. Наставник взаимодействует с новым сотрудником каждый день, транслирует стиль общения в компании, рассказывает о приоритетах и негласных правилах команды. Так он погружает работника в корпоративную культуру. Это особенно важно в условиях роста бизнеса: когда компания масштабируется, единые ценности делают команду сплоченнее. Выстроенная корпоративная культура повышает вовлеченность сотрудников и создает среду, где люди хотят оставаться надолго.

Развитие лидерских качеств у наставников. Для опытного сотрудника наставничество — это зона роста. Он учится планировать процесс обучения, давать обратную связь, доступно объяснять материал. Такие навыки пригодятся в будущем на лидерских позициях. Кроме того, участие в программе часто «перезагружает» опытного сотрудника: появляется возможность попробовать себя в другой роли, выйти за рамки операционных задач и внести вклад в развитие команды.

Укрепление командного духа и мотивации. Благодаря наставничеству новички совершают меньше грубых ошибок и реже увольняются в первые месяцы работы. Это выравнивает нагрузку между сотрудниками. В результате — выше лояльность к компании, люди остаются дольше и развиваются внутри организации. Это дает бизнесу долгосрочное преимущество: формируется внутренний кадровый резерв, нет необходимости закрывать управленческие вакансии за счет внешнего найма.

Снижение затрат на обучение. Наставниками становятся действующие сотрудники, а значит, компании не нужно привлекать внешних консультантов. Это позволяет сэкономить бюджет.

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