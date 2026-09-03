Как мы перестали вручную сверять сто актов и счетов в месяц

Решение: нейросеть читает, сверяет алгоритм

Ключевое решение, от которого мы не отходим даже в формулировках: нейросеть здесь распознает, а сверяет и выносит вердикт обычный алгоритм.

Модель извлекает из скана реквизиты: кто, кому, сколько, за какой период, какие позиции. Дальше «обычный», не ИИ, код сравнивает их с карточкой партнера и суммой в системе по фиксированным правилам: какое отклонение по сумме допустимо, какие варианты написания названия считаются тем же названием, насколько адрес может отличаться от эталонного.

Из этого следует одно: модель не может «дорисовать» нужный результат, потому что решение принимает не она. Ошибка распознавания не проходит незаметно, она превращается в расхождение, которое находит алгоритм и видит человек.

Партнеру ничего не нужно переформатировать: подходят сканы, фото и офисные файлы. PDF разбирается постранично, поэтому комплект «акт и счет одним файлом» раскладывается на отдельные документы. Само распознавание одного комплекта стоит меньше рубля; дорого здесь не оно, а разработка, инфраструктура и поддержка, которые в эту цифру не входят.

Что сверяет система:

ИНН, КПП, БИК обеих сторон;

юридическое название, причем система сравнивает его не с одной строкой, а с несколькими официальными вариантами написания из реестра;

юридический адрес;

итоговую сумму в документе и сумму, которую партнер выставил в нашей учетной системе;

ставку НДС и арифметику НДС внутри документа;

позиции и единицы измерения в документах одного комплекта: если в акте написано «услуга», а в счете «у.е.», система это заметит.

Партнер загружает комплект, и через несколько секунд рядом с ним появляется либо зеленая галка, либо красный флаг со списком расхождений. Формулировки конкретные: «Сумма не совпадает: ожидается 48 722 руб., в документе 33 370 руб., разница 15 352 руб.». Администратор возвращает партнеру не «переделайте», а указание на точное поле документа и детальное описание расхождения.

Сам партнер тоже видит отчет о проверке в своем кабинете. Часть партнеров правит документы, не дожидаясь напоминания. Сколько именно, мы не считали, поэтому процентов здесь нет.