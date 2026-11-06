ИИ в техподдержке: что показал год на нашей первой линии

Четыре задачи ИИ на первой линии поддержки

Мы запустили ИИ-зацию Service Desk осенью 2025 года. План был такой: сначала внедряем классификатор (сортировщик), потом автоподсказки сотруднику, потом автовопросы клиенту. Четвертым шагом позже планировалось внедрить ИИ-агента для обработки заявок.

1. Классификация заявок. От категории, срочности и критичности зависят маршрут и приоритет заявки. Раньше их ставил специалист, по KPI — в течение 3 минут после создания заявки, и мы рассчитывали, что эту ручную работу снимет бот. Начали именно с нее: метрика уже была, значит, эффект было с чем сравнить. Сейчас работает.

2. Автоподсказки специалисту. Чтобы решить заявку, специалист ищет инструкцию в базе знаний вручную. Мы хотели, чтобы ИИ сам подбирал знания из базы и сразу показывал подсказку к заявке. Доработки готовы, но в дело пока не пошли.

3. Автовопросы клиенту. Если в заявке не хватает деталей, специалист перезванивает клиенту. Мы хотели, чтобы бот сам задавал уточняющие вопросы и специалист получал заявку уже с ответами. Пока в работе.

4. ИИ-агент на приеме заявки. Агент сам принимал бы обращение, размечал его и проверял по регламенту. От этого решения в нашем отделе мы отказались, чтобы не расчеловечивать сервис: далеко не все хотят общаться с ИИ, у многих он вызывает только раздражение. Мы сделали упор на качество и оставили пользователям возможность связаться с живым человеком.

5. Исторический контекст. Агент находит среди заявок по заявителю и клиенту за последние, например, полгода схожие по услуге и/или контексту, формирует выборку. Выполняет три функции: позволяет идентифицировать дубликаты, выявлять проблемы, а также помогает специалисту с поиском решения на основе опыта выполнения похожих заявок. Пока не реализовано.

Пока еще не все планы выполнены, но прошел год с момента запуска, и пришла пора подвести первые итоги реальной автоматизации работы службы сервиса с помощью ИИ.