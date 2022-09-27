Где искать ценные кадры?

Где искать сотрудников?

На самом деле — везде. Вы можете найти хорошего специалиста на профессиональной конференции, а можете на вечеринке у друзей. К этому надо быть готовым.

Хорошие кадры иногда можно найти на сайтах по подбору персонала или тематических форумах, в группах Вконтакте и на фриланс-площадках.

Некоторых классных специалистов придется «похантить» — переманить от конкурентов более выгодным предложением.

В помощь работодателям, которые ищут своих идеальных сотрудников сервис JOBCART.RU , который предназначен для кросспостинга вакансий, поиска и подбора персонала, работой с кадровым резервом и огромной базой резюме.

Многие HR-специалисты используют разные инструменты и площадки для поиска подходящего кандидата:

рекомендации работающих сотрудников ( некоторые компании даже устраивают акции «приведи друга работать — получишь премию» );

некоторые компании даже устраивают акции «приведи друга работать — получишь премию» «охота» на сотрудников других организаций;

мониторинг объявлений и сайтов поиска работы;

поиск в учебных заведениях ( можно пригласить студента-старшекурсника в компанию на практику и после предложить трудоустройство );

можно пригласить студента-старшекурсника в компанию на практику и после предложить трудоустройство поиск на ярмарках вакансий ( часто вузы и колледжи проводят «Дни карьеры», куда приглашают работодателей для рекламы своих вакансий );

часто вузы и колледжи проводят «Дни карьеры», куда приглашают работодателей для рекламы своих вакансий привлечение с помощью услуг рекрутерских компаний или служб занятости.

Все эти варианты поиска новых сотрудников имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Например, рекомендации сотрудников тоже следует проверять. Человек может порекомендовать друга или знакомого, чтобы помочь человеку в трудной ситуации, а на деле такой работник не оправдает ваших ожиданий.

Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем:

принимать «советы» и рекомендации только от проверенных сотрудников, которые уже давно и надежно работают в компании;

составить анкету, где человек не просто расскажет о том, кого он рекомендует, но и опишет все его сильные и слабые стороны.

Как формулировать запрос?

Важно не только знать, где искать кадры, но и правильно формулировать запрос на поиск сотрудника.

Нужна конкретика. Не просто «алло, мы ищем таланты», а именно:

« мы ищем человека, который может выполнить определенную задачу за строго установленное и время и получить за это вознаграждение в виде такой-то суммы ».

На размытый текст вакансии без четких должностных обязанностей, но с высокой оплатой труда, скорее всего, откликнется человек, который ждет легких денег.

Если вакансия будет сформулирована по-деловому, серьезно, с четким описанием функций и требований, то на нее откликнется человек, который, оценив свои знания и возможности поймет, что подходит для такой работы.

Сервис JOBCART.RU поможет вам в несколько кликов разместить вакансию на разных площадках по поиску работы.

Выращиваем кадры сами

В СССР существовала практика наставничества, когда к мастеру приводили студентов-практикантов, а он занимался их обучением.

Многие крупные компании сейчас возвращаются к практике поиска талантливых студентов — устраивают разные стипендиальные программы, активно принимают на практику, организуют экскурсии.

Все это необходимо, чтобы студент проникся ценностями вашей организации и по окончании вуза пришел к вам уже понимая, какие требования к нему будут предъявлять, что ему нужно делать и как себя вести.

К тому же, все вузы имеют центры карьеры и профориентации, куда можно направлять информацию об открытых вакансиях и активно с ними сотрудничать.

Дайте помощника!

Рекрутерские фирмы и кадровые агентства всегда готовы прийти на помощь в поиске нужных специалистов. Тут важно оценить, стоит ли найденный персонал тех денег, которые вы заплатите за подбор кадров.

Крупные компании, где трудятся больше 200 человек, обычно либо содержат в штате собственных рекрутеров, либо обращаются за их помощью.

Зачем нужен рекрутер, мы уже вам рассказывали здесь .

Современный рекрутер отлично владеет всеми актуальными инструментами поиска персонала: ориентируется в базе резюме, может разместить вакансии на джоб-бордах или в базах вакансий, ведет свою базу резюме.

Рекрутерам всегда помогают проверенные сервисы, один из которых JOBCART.RU — реклама вакансий сразу на 60 площадках.