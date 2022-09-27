Где искать ценные кадры?

Где искать сотрудников?
На самом деле — везде. Вы можете найти хорошего специалиста на профессиональной конференции, а можете на вечеринке у друзей. К этому надо быть готовым.
Хорошие кадры иногда можно найти на сайтах по подбору персонала или тематических форумах, в группах Вконтакте и на фриланс-площадках.
Некоторых классных специалистов придется «похантить» — переманить от конкурентов более выгодным предложением.
Многие HR-специалисты используют разные инструменты и площадки для поиска подходящего кандидата:
- рекомендации работающих сотрудников (некоторые компании даже устраивают акции «приведи друга работать — получишь премию»);
- «охота» на сотрудников других организаций;
- мониторинг объявлений и сайтов поиска работы;
- поиск в учебных заведениях (можно пригласить студента-старшекурсника в компанию на практику и после предложить трудоустройство);
- поиск на ярмарках вакансий (часто вузы и колледжи проводят «Дни карьеры», куда приглашают работодателей для рекламы своих вакансий);
- привлечение с помощью услуг рекрутерских компаний или служб занятости.
Все эти варианты поиска новых сотрудников имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Например, рекомендации сотрудников тоже следует проверять. Человек может порекомендовать друга или знакомого, чтобы помочь человеку в трудной ситуации, а на деле такой работник не оправдает ваших ожиданий.
Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем:
- принимать «советы» и рекомендации только от проверенных сотрудников, которые уже давно и надежно работают в компании;
- составить анкету, где человек не просто расскажет о том, кого он рекомендует, но и опишет все его сильные и слабые стороны.
Как формулировать запрос?
Важно не только знать, где искать кадры, но и правильно формулировать запрос на поиск сотрудника.
Нужна конкретика. Не просто «алло, мы ищем таланты», а именно:
На размытый текст вакансии без четких должностных обязанностей, но с высокой оплатой труда, скорее всего, откликнется человек, который ждет легких денег.
Если вакансия будет сформулирована по-деловому, серьезно, с четким описанием функций и требований, то на нее откликнется человек, который, оценив свои знания и возможности поймет, что подходит для такой работы.
Выращиваем кадры сами
В СССР существовала практика наставничества, когда к мастеру приводили студентов-практикантов, а он занимался их обучением.
Многие крупные компании сейчас возвращаются к практике поиска талантливых студентов — устраивают разные стипендиальные программы, активно принимают на практику, организуют экскурсии.
Все это необходимо, чтобы студент проникся ценностями вашей организации и по окончании вуза пришел к вам уже понимая, какие требования к нему будут предъявлять, что ему нужно делать и как себя вести.
К тому же, все вузы имеют центры карьеры и профориентации, куда можно направлять информацию об открытых вакансиях и активно с ними сотрудничать.
Дайте помощника!
Рекрутерские фирмы и кадровые агентства всегда готовы прийти на помощь в поиске нужных специалистов. Тут важно оценить, стоит ли найденный персонал тех денег, которые вы заплатите за подбор кадров.
Крупные компании, где трудятся больше 200 человек, обычно либо содержат в штате собственных рекрутеров, либо обращаются за их помощью.
Современный рекрутер отлично владеет всеми актуальными инструментами поиска персонала: ориентируется в базе резюме, может разместить вакансии на джоб-бордах или в базах вакансий, ведет свою базу резюме.
Рекрутерам всегда помогают проверенные сервисы, один из которых JOBCART.RU — реклама вакансий сразу на 60 площадках.