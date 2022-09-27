Кадры

Где искать ценные кадры?

Любой работодатель желает, чтобы в его команде трудились только крутые специалисты. Но реальность диктует свои условия. Зачастую достойные кадры уже заняты и не стремятся менять работу. Если вы работодатель и вам нужно найти ценные кадры, вот несколько советов.

Версия для печати
Где искать ценные кадры?
Иллюстрация: Вера Ревина/«Клерк»

Где искать сотрудников?

На самом деле — везде. Вы можете найти хорошего специалиста на профессиональной конференции, а можете на вечеринке у друзей. К этому надо быть готовым.

Хорошие кадры иногда можно найти на сайтах по подбору персонала или тематических форумах, в группах Вконтакте и на фриланс-площадках.

Некоторых классных специалистов придется «похантить» — переманить от конкурентов более выгодным предложением.

В помощь работодателям, которые ищут своих идеальных сотрудников сервис JOBCART.RU, который предназначен для кросспостинга вакансий, поиска и подбора персонала, работой с кадровым резервом и огромной базой резюме.

Многие HR-специалисты используют разные инструменты и площадки для поиска подходящего кандидата:

  • рекомендации работающих сотрудников (некоторые компании даже устраивают акции «приведи друга работать — получишь премию»);
  • «охота» на сотрудников других организаций;
  • мониторинг объявлений и сайтов поиска работы;
  • поиск в учебных заведениях (можно пригласить студента-старшекурсника в компанию на практику и после предложить трудоустройство);
  • поиск на ярмарках вакансий (часто вузы и колледжи проводят «Дни карьеры», куда приглашают работодателей для рекламы своих вакансий);
  • привлечение с помощью услуг рекрутерских компаний или служб занятости.

Все эти варианты поиска новых сотрудников имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Например, рекомендации сотрудников тоже следует проверять. Человек может порекомендовать друга или знакомого, чтобы помочь человеку в трудной ситуации, а на деле такой работник не оправдает ваших ожиданий.

Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем:

  • принимать «советы» и рекомендации только от проверенных сотрудников, которые уже давно и надежно работают в компании;
  • составить анкету, где человек не просто расскажет о том, кого он рекомендует, но и опишет все его сильные и слабые стороны.

Как формулировать запрос?

Важно не только знать, где искать кадры, но и правильно формулировать запрос на поиск сотрудника.

Нужна конкретика. Не просто «алло, мы ищем таланты», а именно:

«мы ищем человека, который может выполнить определенную задачу за строго установленное и время и получить за это вознаграждение в виде такой-то суммы».

На размытый текст вакансии без четких должностных обязанностей, но с высокой оплатой труда, скорее всего, откликнется человек, который ждет легких денег.

Если вакансия будет сформулирована по-деловому, серьезно, с четким описанием функций и требований, то на нее откликнется человек, который, оценив свои знания и возможности поймет, что подходит для такой работы.

Сервис JOBCART.RU поможет вам в несколько кликов разместить вакансию на разных площадках по поиску работы.

Выращиваем кадры сами

В СССР существовала практика наставничества, когда к мастеру приводили студентов-практикантов, а он занимался их обучением.

Многие крупные компании сейчас возвращаются к практике поиска талантливых студентов — устраивают разные стипендиальные программы, активно принимают на практику, организуют экскурсии.

Все это необходимо, чтобы студент проникся ценностями вашей организации и по окончании вуза пришел к вам уже понимая, какие требования к нему будут предъявлять, что ему нужно делать и как себя вести.

К тому же, все вузы имеют центры карьеры и профориентации, куда можно направлять информацию об открытых вакансиях и активно с ними сотрудничать.

Дайте помощника!

Рекрутерские фирмы и кадровые агентства всегда готовы прийти на помощь в поиске нужных специалистов. Тут важно оценить, стоит ли найденный персонал тех денег, которые вы заплатите за подбор кадров.

Крупные компании, где трудятся больше 200 человек, обычно либо содержат в штате собственных рекрутеров, либо обращаются за их помощью.

Зачем нужен рекрутер, мы уже вам рассказывали здесь.

Современный рекрутер отлично владеет всеми актуальными инструментами поиска персонала: ориентируется в базе резюме, может разместить вакансии на джоб-бордах или в базах вакансий, ведет свою базу резюме.

Рекрутерам всегда помогают проверенные сервисы, один из которых JOBCART.RU — реклама вакансий сразу на 60 площадках.

JOBCART.RU
JOBCART.RU

Штрафы за валютные нарушения

Мораторий на валютные проверки действует до 31 декабря 2022 года. Но не по всем нарушениям

С 31 мая до 31 декабря 2022 приостановлены проверки по валютному законодательству. Но если они начались до 31 мая и по ним нашлись нарушения, срок привлечения по которым истекает до 31 декабря, то проверка продолжается.

Повышение квалификации

Налоговые схемы

Профсоюзы в опасности. Как раскрыли профсоюзную схему

Желание бизнеса сэкономить на обязательных страховых взносах вполне понятно. И нашлись удобные и легальные помощники – профсоюзы. Но если подойти к делу халатно, то загубить можно все, что угодно. Подробности – далее.

Отчетность в ПФР

Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года

Федеральным законом от 14.07.2022 № 237-ФЗ внесены изменения в законодательство о персонифицированном учете. Продлены срои уплаты штрафов за ошибки в персотчетности и установлено, что компания может заплатить 50% от суммы штрафы, если оплатить штраф в течение 20 дней.

Какими будут штрафы за персотчетность с 2023 года
Налог на имущество организаций

Разделенная недвижимость облагается по кадастровой стоимости, если целый объект тоже так облагался

Если при разделе объекта недвижимости образуется новый объект, то пока его не включат в кадастровый перечень, он будет облагаться налогом по кадастровой стоимости. При условии, что старый объект был включен в перечень.

Мероприятия

Разместить
Личный бренд

👚 Клерк запускает свой мерч. Проголосуйте за интересный вариант

Мы решили без интригующих заходов анонсировать наш новый проект – Клерк выпустит для читателей мерч. Уютные толстовки с бухгалтерским принтом, чтобы все знали, кто отвечает в бухгалтерии за стиль!

Общество

Термобелье, фонарик, батарейки. Список предметов, который можно брать с собой мобилизованному

Призывников по мобилизации обеспечат предметами личной гигиены. Но взять можно и свое любимое из дома. В этом вопросе исходите из того, что вам действительно будет необходимо.

IT-компании

Специалисты из списка Минцифры сначала заполняют форму подтверждения соответствия. А потом подают заявление на Госуслугах

На Госуслугах 27 сентября запустят сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных IТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться по мобилизации. Ниже – подробная инструкция от Минцифры.

Читать еще