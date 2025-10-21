Особенности выплат самозанятым иностранцам в 2025 году

Кто такие самозанятые иностранцы в России

В последние годы налог на профессиональный доход (НПД) стал популярным способом официально оформить подработку и фриланс. По данным ФНС, в число плательщиков входят не только россияне, но и иностранные граждане.

Закон № 422-ФЗ разрешает регистрироваться в качестве плательщиков НПД гражданам стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также гражданам Украины. Еще стать самозанятыми можно жителям ДНР и ЛНР, получившим российские документы.

Для работы с иностранными самозанятыми действуют те же правила, что и для граждан РФ:

регистрация через приложение «Мой налог»;

необходимость подтверждать доходы чеками;

налоговые ставки — 4% при работе с физлицами и 6% при расчетах с организациями.