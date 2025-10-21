ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
Самозанятые
Особенности выплат самозанятым иностранцам в 2025 году

Самозанятыми в России могут быть не только граждане РФ, но и иностранцы из некоторых государств. Расскажем, как правильно оформить договор и выплату вознаграждения такому исполнителю, чтобы расчеты проходили корректно и не возникало проблем с банками и налоговой.

Коротко о главном

  • Самозанятыми могут быть граждане ЕАЭС и Украины.

  • Заказчик обязан уведомлять МВД о начале и окончании договора.

  • При предоставлении жилья иностранцу — ставить на миграционный учет.

  • Выплаты возможны на российский счет, карту третьего лица или за рубеж с указанием кода валютной операции.

Кто такие самозанятые иностранцы в России

В последние годы налог на профессиональный доход (НПД) стал популярным способом официально оформить подработку и фриланс. По данным ФНС, в число плательщиков входят не только россияне, но и иностранные граждане. 

Закон № 422-ФЗ разрешает регистрироваться в качестве плательщиков НПД гражданам стран ЕАЭСАрмении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также гражданам Украины. Еще стать самозанятыми можно жителям ДНР и ЛНР, получившим российские документы. 

Для работы с иностранными самозанятыми действуют те же правила, что и для граждан РФ:

  • регистрация через приложение «Мой налог»; 

  • необходимость подтверждать доходы чеками;

  • налоговые ставки — 4% при работе с физлицами и 6% при расчетах с организациями.

Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, иностранцу нужно оформить ИНН и подать заявление можно несколькими способами: дистанционно через «Госуслуги», через банк, в МФЦ либо напрямую через приложение «Мой налог». Уведомление о постановке на учет приходит в течение суток.

Обязанности заказчика при работе с иностранным самозанятым

Работа с иностранным исполнителем на НПД — это не только расчеты и формирование чеков, но и выполнение обязательных процедур перед государственными органами.

Уведомление МВД 

Заказчик обязан сообщить о начале и о прекращении работы с иностранным самозанятым. На это отводится три рабочих дня с даты заключения или расторжения договора. 

Уведомление о заключении или расторжении договора нужно подавать по форме, утвержденной МВД. Перед отправкой стоит проверить, не появилась ли новая версия бланка. При подаче через Госуслуги отдельное уведомление составлять не нужно.

В документе указывают:

  • дату договора;

  • паспортные данные иностранца;

  • сведения о патенте, разрешении на работу или основании для работы без них.

Передать уведомление можно лично в МВД, заказным письмом или через Госуслуги. При бумажной подаче листы прошиваются и нумеруются, на последнем ставится заверительная запись с подписью руководителя. Через Госуслуги документ подписывают УКЭП, после чего МВД направляет ответ в течение одного рабочего дня.

Миграционный учет

Если заказчик предоставляет иностранному исполнителю жилье на время исполнения договора, он становится принимающей стороной. В этом случае поставьте самозанятого на миграционный учет. Заявление нужно подать в течение семи рабочих дней после заселения.

За нарушения в миграционном учете бизнесу грозят большие штрафы.

Вид нарушения

Сумма штрафа

Заказчик не направил уведомление в МВД в установленный срок о начале или прекращении сотрудничества с самозанятым

  • 400–800 тыс. руб. — для компаний; 

  • до 1 млн руб. — для компаний в Москве и Санкт-Петербурге

Заказчик не подал уведомление о предоставлении жилья самозанятому

400–500 тыс. руб.

Как выплачивать вознаграждение иностранным самозанятым

При сотрудничестве с иностранными самозанятыми есть несколько способов перечисления вознаграждения.

Прямой перевод на российский счет или карту исполнителя 

Это базовый вариант. Заказчик указывает реквизиты самозанятого в договоре и производит оплату напрямую. При этом в назначении платежа нужно прописывать сведения об исполнителе и номере договора. Эта информация помогает однозначно подтвердить, что перевод относится к деятельности самозанятого, а не к бытовым операциям физлица.

Оплата самозанятому иностранцу на российскую карту третьего лица

Если у самозанятого иностранца нет российской карты, возможно, она есть у родственников или знакомых в России. Тогда можно перевести оплату на российскую карту третьего лица. ФНС прямо разрешает такой способ — см. письмо от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@. Но важно, чтобы это условие было отражено в договоре. Если в документе такой оговорки нет, у банка и налоговой могут возникнуть вопросы по поводу назначения платежа.

В назначении платежа указывайте: фамилию исполнителя, номер договора, предмет оказанных услуг. Это будет дополнительным доказательством, что средства перечислены именно самозанятому.

Даже если средства зачисляют через карту третьего лица, в приложении «Мой налог» можно привязать только собственную карту банка РФ, оформленную на самозанятого. Это условие не мешает использованию других источников оплаты налога: НПД можно заплатить со сторонней карты или через сервис банка.

Переводы за рубеж

Первый вариант выплат иностранному самозанятому — это денежные переводы через разные системы, например «Почта России». Такой способ работает в отношении ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ряда других стран. 

Но здесь есть ограничения — банки Европы такие переводы не принимают, а сумма ограничена лимитом самой системы (до 300 тыс. руб.)

Второй вариант — использование банков-корреспондентов без системы SWIFT. Схема выглядит так: банк в России направляет платеж через банк-корреспондент, который связан с банком получателя за рубежом. У каждого российского банка свой перечень корреспондентов, поэтому список нужно уточнять заранее. 

Обычно банки требуют предоставить договор и подробно описать назначение платежа. Если эти документы не совпадают с операцией, перевод могут заблокировать. Такой вариант позволяет отправлять деньги как в рублях, так и в национальных валютах.

Иностранным самозанятым часто трудно разобраться с оплатой налога самостоятельно. Просрочка ведет к начислению пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день (ст. 75 НК) — и может привести к отказу ФНС в повторной регистрации статуса.

Выплаты самозанятым-иностранцам

Иногда между понятиями «иностранец» и «налоговый резидент» ставят знак равенства, хотя это не совсем верно. Налоговое законодательство определяет нерезидента как любого человека, который провел за пределами России более 183 дней в течение 12 месяцев. Это может быть как гражданин РФ, так и иностранец. 

Для применения НПД решающее значение имеет гражданство или статус в ЕАЭС, а не факт налогового резидентства. То есть даже россиянин-нерезидент может оставаться плательщиком НПД, если у него есть гражданство и он оформлен в системе «Мой налог» (письмо Минфина от 20.12.2021 № 03-11-11/103727, письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@)

Чтобы перечислить выплату самозанятым-нерезидентам, нужно соблюдать некоторые условия. Во-первых, банк всегда будет рассматривать такой перевод как валютную операцию. Чтобы она прошла без задержек, в назначении платежа нужно указывать код вида валютной операции (КВО). 

Для самозанятых используют только четыре кода: 21200 — оплата оказанных услуг, 21100 — аванс за услуги, 20500 — выплата через агента и 13020 — оплата за товар. Использование любых других КВО приведет к возврату платежа. Код прописывают в фигурных скобках в начале строки, например: {VO21200} Оплата за услуги дизайна по договору № 15 от 12.08.2025…

Во-вторых, при крупных суммах действует валютный контроль. Если сумма договора с иностранным самозанятым превышает 1 млн руб. или эквивалент в валюте, банк потребует предоставить сам договор. Загружать его нужно вместе с первыми выплатами, обычно один раз, дальше банк хранит копию в своем досье. 

Для более мелких контрактов формально прикладывать договор необязательно, но на практике банки нередко просят скан и при меньших суммах, особенно если платеж идет за границу.

В-третьих, нет необходимости формировать отдельные реестры выплат для резидентов и нерезидентов. В одном списке можно провести оплату всем самозанятым, просто у каждого получателя будет свой КВО. Это удобно, если компания платит сразу нескольким исполнителям.

И наконец, в назначении платежа рекомендуется максимально подробно указывать предмет договора: дату, номер, вид услуг и реквизиты исполнителя. Такая детализация снижает риски вопросов со стороны банка и ускоряет прохождение валютного контроля.

