Особенности выплат самозанятым иностранцам в 2025 году

Коротко о главном
Самозанятыми могут быть граждане ЕАЭС и Украины.
Заказчик обязан уведомлять МВД о начале и окончании договора.
При предоставлении жилья иностранцу — ставить на миграционный учет.
Выплаты возможны на российский счет, карту третьего лица или за рубеж с указанием кода валютной операции.
Jump.Finance автоматизирует уведомления, налоги и выплаты самозанятым иностранцам.
Кто такие самозанятые иностранцы в России
В последние годы налог на профессиональный доход (НПД) стал популярным способом официально оформить подработку и фриланс. По данным ФНС, в число плательщиков входят не только россияне, но и иностранные граждане.
Закон № 422-ФЗ разрешает регистрироваться в качестве плательщиков НПД гражданам стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также гражданам Украины. Еще стать самозанятыми можно жителям ДНР и ЛНР, получившим российские документы.
Для работы с иностранными самозанятыми действуют те же правила, что и для граждан РФ:
регистрация через приложение «Мой налог»;
необходимость подтверждать доходы чеками;
налоговые ставки — 4% при работе с физлицами и 6% при расчетах с организациями.
Чтобы зарегистрироваться как самозанятый, иностранцу нужно оформить ИНН и подать заявление можно несколькими способами: дистанционно через «Госуслуги», через банк, в МФЦ либо напрямую через приложение «Мой налог». Уведомление о постановке на учет приходит в течение суток.
Обязанности заказчика при работе с иностранным самозанятым
Работа с иностранным исполнителем на НПД — это не только расчеты и формирование чеков, но и выполнение обязательных процедур перед государственными органами.
Уведомление МВД
Заказчик обязан сообщить о начале и о прекращении работы с иностранным самозанятым. На это отводится три рабочих дня с даты заключения или расторжения договора.
Уведомление о заключении или расторжении договора нужно подавать по форме, утвержденной МВД. Перед отправкой стоит проверить, не появилась ли новая версия бланка. При подаче через Госуслуги отдельное уведомление составлять не нужно.
В документе указывают:
дату договора;
паспортные данные иностранца;
сведения о патенте, разрешении на работу или основании для работы без них.
Передать уведомление можно лично в МВД, заказным письмом или через Госуслуги. При бумажной подаче листы прошиваются и нумеруются, на последнем ставится заверительная запись с подписью руководителя. Через Госуслуги документ подписывают УКЭП, после чего МВД направляет ответ в течение одного рабочего дня.
Сервис Jump.Finance помогает упростить подачу уведомления. Система показывает список исполнителей-нерезидентов, чтобы компания точно не пропустила ни одного иностранца, за которого нужно подать уведомление в МВД.
Уведомление также можно создать прямо в сервисе — всего за несколько шагов. Нужно заполнить сведения об исполнителе, причем Ф. И. О, дата рождения, гражданство и паспортные данные подставляются автоматически, если они есть в системе. Затем нужно прописать данные договора и разрешительного документа, выбрать отделение МВД для уведомления, и указать данные ответственного. Готовый файл можно скачать и сразу отправить в ведомство.
Миграционный учет
Если заказчик предоставляет иностранному исполнителю жилье на время исполнения договора, он становится принимающей стороной. В этом случае поставьте самозанятого на миграционный учет. Заявление нужно подать в течение семи рабочих дней после заселения.
За нарушения в миграционном учете бизнесу грозят большие штрафы.
Вид нарушения
Сумма штрафа
Заказчик не направил уведомление в МВД в установленный срок о начале или прекращении сотрудничества с самозанятым
Заказчик не подал уведомление о предоставлении жилья самозанятому
400–500 тыс. руб.
Как выплачивать вознаграждение иностранным самозанятым
При сотрудничестве с иностранными самозанятыми есть несколько способов перечисления вознаграждения.
Прямой перевод на российский счет или карту исполнителя
Это базовый вариант. Заказчик указывает реквизиты самозанятого в договоре и производит оплату напрямую. При этом в назначении платежа нужно прописывать сведения об исполнителе и номере договора. Эта информация помогает однозначно подтвердить, что перевод относится к деятельности самозанятого, а не к бытовым операциям физлица.
Оплата самозанятому иностранцу на российскую карту третьего лица
Если у самозанятого иностранца нет российской карты, возможно, она есть у родственников или знакомых в России. Тогда можно перевести оплату на российскую карту третьего лица. ФНС прямо разрешает такой способ — см. письмо от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@. Но важно, чтобы это условие было отражено в договоре. Если в документе такой оговорки нет, у банка и налоговой могут возникнуть вопросы по поводу назначения платежа.
В назначении платежа указывайте: фамилию исполнителя, номер договора, предмет оказанных услуг. Это будет дополнительным доказательством, что средства перечислены именно самозанятому.
Даже если средства зачисляют через карту третьего лица, в приложении «Мой налог» можно привязать только собственную карту банка РФ, оформленную на самозанятого. Это условие не мешает использованию других источников оплаты налога: НПД можно заплатить со сторонней карты или через сервис банка.
Переводы за рубеж
Первый вариант выплат иностранному самозанятому — это денежные переводы через разные системы, например «Почта России». Такой способ работает в отношении ближнего зарубежья: Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и ряда других стран.
Но здесь есть ограничения — банки Европы такие переводы не принимают, а сумма ограничена лимитом самой системы (до 300 тыс. руб.).
Второй вариант — использование банков-корреспондентов без системы SWIFT. Схема выглядит так: банк в России направляет платеж через банк-корреспондент, который связан с банком получателя за рубежом. У каждого российского банка свой перечень корреспондентов, поэтому список нужно уточнять заранее.
Обычно банки требуют предоставить договор и подробно описать назначение платежа. Если эти документы не совпадают с операцией, перевод могут заблокировать. Такой вариант позволяет отправлять деньги как в рублях, так и в национальных валютах.
Иностранным самозанятым часто трудно разобраться с оплатой налога самостоятельно. Просрочка ведет к начислению пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день (ст. 75 НК) — и может привести к отказу ФНС в повторной регистрации статуса.
Jump.Finance автоматизирует процесс: сервис удерживает 4% или 6% от выплаты и перечисляет налог в конце месяца. Самозанятым иностранцам не нужно выполнять оплату вручную.
Выплаты самозанятым-иностранцам
Иногда между понятиями «иностранец» и «налоговый резидент» ставят знак равенства, хотя это не совсем верно. Налоговое законодательство определяет нерезидента как любого человека, который провел за пределами России более 183 дней в течение 12 месяцев. Это может быть как гражданин РФ, так и иностранец.
Для применения НПД решающее значение имеет гражданство или статус в ЕАЭС, а не факт налогового резидентства. То есть даже россиянин-нерезидент может оставаться плательщиком НПД, если у него есть гражданство и он оформлен в системе «Мой налог» (письмо Минфина от 20.12.2021 № 03-11-11/103727, письмо ФНС от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@).
Чтобы перечислить выплату самозанятым-нерезидентам, нужно соблюдать некоторые условия. Во-первых, банк всегда будет рассматривать такой перевод как валютную операцию. Чтобы она прошла без задержек, в назначении платежа нужно указывать код вида валютной операции (КВО).
Для самозанятых используют только четыре кода: 21200 — оплата оказанных услуг, 21100 — аванс за услуги, 20500 — выплата через агента и 13020 — оплата за товар. Использование любых других КВО приведет к возврату платежа. Код прописывают в фигурных скобках в начале строки, например: {VO21200} Оплата за услуги дизайна по договору № 15 от 12.08.2025…
Во-вторых, при крупных суммах действует валютный контроль. Если сумма договора с иностранным самозанятым превышает 1 млн руб. или эквивалент в валюте, банк потребует предоставить сам договор. Загружать его нужно вместе с первыми выплатами, обычно один раз, дальше банк хранит копию в своем досье.
Для более мелких контрактов формально прикладывать договор необязательно, но на практике банки нередко просят скан и при меньших суммах, особенно если платеж идет за границу.
В-третьих, нет необходимости формировать отдельные реестры выплат для резидентов и нерезидентов. В одном списке можно провести оплату всем самозанятым, просто у каждого получателя будет свой КВО. Это удобно, если компания платит сразу нескольким исполнителям.
И наконец, в назначении платежа рекомендуется максимально подробно указывать предмет договора: дату, номер, вид услуг и реквизиты исполнителя. Такая детализация снижает риски вопросов со стороны банка и ускоряет прохождение валютного контроля.
Контролировать каждый перевод и пакет документов вручную трудозатратно, особенно если самозанятых много. Упростить процесс помогает сервис Jump.Finance, который берет на себя всю рутину по работе с самозанятыми.
Jump.Finance работает с любыми банками России, поэтому через него можно сотрудничать с российскими гражданами и с иностранными исполнителями. Сервис позволяет:
регистрировать исполнителей по ссылке или загружать готовый реестр;
автоматически учитывать доход самозанятого и формировать чек ФНС;
безопасно выплачивать вознаграждения, в том числе иностранцам;
использовать стоп-лист, чтобы блокировать выплаты отдельным исполнителям;
подписывать любые виды документов в электронном виде.
С Jump.Finance выплаты проходят без сбоев, а заказчики экономят время и снижают риски при работе с самозанятыми.
