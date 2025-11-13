Новые правила платформенной занятости: что изменится с 2026 года

Что такое платформенная занятость
Новый закон о платформенной занятости не использует напрямую термин «платформенная занятость». В нем есть более общее понятие — платформенная экономика. Это совокупность отношений, которые возникают между участниками цифровых платформ.
Когда исполнитель и заказчик взаимодействуют через онлайн-платформу, платформа выступает посредником: предоставляет инфраструктуру для поиска заданий, товаров, заключения договоров и расчетов. Исполнитель сам выбирает заказы, выходит на связь с клиентами и получает оплату через систему.
Через цифровые платформы работают миллионы исполнителей в разных отраслях.
Наглядный пример платформенной экономики — сервисы заказа такси и доставки еды. Водители и курьеры подключаются к платформам-агрегаторам и выполняют заказы через приложение. Формально они не сотрудники компании, а действуют как партнеры-исполнители.
Еще один пример — сервисы поиска специалистов и фриланс-биржи. Площадки соединяют заказчиков с исполнителями для выполнения бытовых задач, ремонта, репетиторства, программирования. Исполнители создают профили, получают отклики и выполняют заказы в рамках гражданско-правового договора.
Особенности взаимодействия через цифровую платформу
Цифровая платформа как посредник. Работа организована через онлайн-сервис (сайт или приложение), где заказчики размещают задания и проводят расчеты с исполнителями.
Гражданско-правовой договор. Исполнителей не принимают в штат, а заключают гражданско-правовой договор.
Обязательный статус самозанятого или ИП. Физлица не могут просто работать «как частные лица». Им нужен налоговый статус — физлицо на НПД (самозанятый) или ИП.
Только конкретные заказы. Заказ — это выполнение определенных работ или оказание услуг, например ремонт или копирайтинг. Причем у исполнителя не может быть графика или обязанности подчиняться внутренним трудовым правилам оператора или заказчика.
Оплата за результат. Исполнитель получает деньги за конкретное задание или услугу. Фиксированного оклада нет, а расчеты происходят через платформу.
Запрет на дополнительные услуги. Исполнитель выполняет только те работы и услуги, которые указаны в заказе. Нельзя требовать от него «сопутствующих» задач, не указанных в заявке.
Комиссия и посреднические функции. Платформа не продает товары и не оказывает услуги от своего имени. Она организует сделку и берет комиссию, размер которой должен быть прозрачным и понятным.
Если заказчик заключил с исполнителем ГПД и взаимодействует с ним через платформу, это не гарантирует полную защиту от рисков переквалификации отношений в трудовые. Контролирующие органы будут исходить не из названия документа, а из того, как реально построено взаимодействие.
Риск переквалификации сохраняется, если есть признаки:
платформа или заказчик назначает исполнителю график;
для исполнителя вводятся обязательные правила и инструкции, как для штатного сотрудника;
на исполнителя накладывают штрафы за отказ принять задание к исполнению или нарушение «рабочей дисциплины»;
фактически исполнитель постоянно работает только на одного заказчика.
В таких случаях налоговая или инспекция труда может признать, что под видом платформенной занятости скрываются трудовые отношения.
Формальное название договора значения не имеет. Контролирующие органы оценивают фактический характер отношений. Поэтому закон подчеркивает: платформа обязана сохранять свободу выбора за исполнителем.
Один из главных рисков платформенной занятости — переквалификация отношений в трудовые. Чтобы этого избежать, важно грамотно оформлять документы и проводить выплаты. Jump.Finance автоматизирует все этапы сотрудничества с исполнителями: регистрация, обмен документами онлайн, массовые выплаты по реестру, формирование чеков самозанятых. Это помогает снизить риски и защититься от претензий контролирующих органов.
Новые обязанности платформ по закону о регулировании платформенной занятости
Операторы, их партнеры, владельцы пунктов выдачи заказов должны соблюдать много новых правил. Они затронут договорные отношения, рассмотрение споров, взаимодействие с покупателями и т.д.
1. Равный доступ без дискриминации. Оператор обязан предоставлять доступ к сервису всем исполнителям, которые соответствуют базовым условиям (например, зарегистрированы как самозанятые или ИП). Запрещено:
безосновательно отказывать в регистрации;
создавать «привилегированные» условия для отдельных партнеров;
безосновательно ограничивать доступ к платформе.
2. Идентификация и проверка статуса исполнителей. Перед тем как партнер получит доступ к заказам, платформа обязана удостовериться в его личности и налоговом статусе. Для этого используют проверки по базе данных ФНС, через ЕГРИП, Госуслуги. Это защищает рынок от «теневых» исполнителей и поддельных профилей.
3. Прозрачные договоры. С каждым партнером заключают ГПД в электронном виде. Договор должен включать:
требования к партнеру;
условия расчетов и комиссии;
ответственность сторон;
порядок обжалования решений оператора.
Изменять существенные условия можно только с уведомлением не менее чем за 45 дней. К таким условиям относятся, например:
изменение мер ответственности, предусмотренных договором;
увеличение размера вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнеру;
изменение порядка определения вознаграждения оператора за услуги, оказываемые партнеру;
изменение условий приемки, хранения, доставки, выдачи, отправления и возврата товара партнера-продавца.
Если изменения не затрагивают эти условия, уведомление направляют за 15 дней. Закон допускает другой срок уведомления — если изменения улучшают положение партнера или нужны для приведения договора в соответствие с законом.
4. Система рассмотрения жалоб. У каждой платформы должна быть система досудебного рассмотрения жалоб.
5. Передача данных государству. С октября 2026 года операторы обязаны направлять в налоговую сведения о деятельности партнеров: доходах, сделках и заказах. Это позволит ФНС контролировать правильность уплаты налогов.
6. Государственный реестр посреднических цифровых платформ. Сервисы обязаны зарегистрироваться в специальном реестре. Критерии попадания туда определит правительство.
Массовые выплаты физическим лицам
Безналичные расчеты и электронный документооборот с исполнителями
Плюсы и минусы платформенной занятости
Как и любая модель работы, платформенная занятость имеет сильные и слабые стороны. Исполнителям она дает гибкость и быстрый доступ к заказам, но лишает стабильности и соцгарантий. Для компаний это удобный инструмент экономии и аутсорсинга, но он связан с рисками и ограничениями.
Для кого
Плюсы
Минусы
Исполнители
Компании-заказчики
Как бизнесу подготовиться к новым требованиям
Закон № 289-ФЗ меняет правила не только для операторов платформ, но и для компаний, которые пользуются их услугами. Чтобы избежать проблем, бизнесу стоит учитывать несколько ключевых моментов.
Если вы оператор платформы
Для владельцев и администраторов цифровых сервисов до 1 октября 2026 года действует переходный период. За это время нужно:
привести в соответствие все документы, включая публичные оферты и договоры с исполнителями;
внедрить процедуру обязательной идентификации партнеров через ИНН, Госуслуги или госреестры;
обеспечить прозрачный порядок изменения условий договоров;
организовать систему досудебного рассмотрения жалоб;
подготовиться к передаче данных о доходах исполнителей в ФНС;
отслеживать подзаконные акты: правительство утвердит критерии включения в реестр посреднических цифровых платформ и иные требования для работы через цифровые платформы.
Если вы компания-заказчик
Многие организации регулярно привлекают исполнителей через них — курьеров, водителей, мастеров по ремонту и других фрилансеров. Для таких случаев тоже действуют ограничения:
нельзя устанавливать фиксированный график исполнителю;
запрещено давать обязательные инструкции, как для штатных сотрудников;
нельзя штрафовать за отказ от принятия заказа;
нельзя требовать выхода «на работу» в конкретное время.
Jump.Finance помогает упростить работу с внештатниками и снизить риски такого сотрудничества. Сервис автоматизирует: регистрацию исполнителей, обмен документами онлайн и их подписание, массовые выплаты по реестру, формирование чеков, оплату налогов за самозанятых. Подключение занимает всего один день.
Часто задаваемые вопросы
Что такое реестр цифровых платформ и зачем он нужен?
Это государственная база, куда внесут все посреднические цифровые платформы — маркетплейсы, агрегаторы и сервисы доставки. Реестр позволит государству контролировать деятельность операторов и обеспечивать прозрачность рынка. Вести его будет федеральный орган, определенный Правительством.
Нужно ли заключать договор с платформой, чтобы работать на ней?
Да. С 1 октября 2026 года все взаимоотношения между платформой и партнерами (продавцами, исполнителями, пунктами выдачи) оформляются в виде электронного гражданско-правового договора. Без договора доступ к личному кабинету и заказам будет заблокирован.
Чем отличается платформенная занятость от самозанятости?
Самозанятость — это налоговый статус. Самозанятый регистрируется в ФНС и платит налог на профессиональный доход: 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями и ИП. Он работает на себя и может искать клиентов напрямую — без посредников и договоров с платформами.
Платформенная занятость — это форма организации работы через цифровую платформу (например, сервис доставки или маркетплейс). Исполнитель получает заказы через платформу, действует по ее правилам и заключает гражданско-правовой договор с оператором. Без такого договора работа через платформу считается нарушением.
Главное различие: самозанятость — налоговый режим (налог на профдоход), а платформенная занятость — модель взаимодействия между исполнителем, заказчиком и платформой. Один человек может быть и самозанятым, и работать на платформе одновременно.
Регулирует ли закон работу пунктов выдачи заказов (ПВЗ)?
Да. Закон устанавливает требования к помещениям и процессам работы ПВЗ: они должны соответствовать нормам пожарной безопасности, санитарным правилам и обеспечивать сохранность товаров. Платформа обязана организовать прием и возврат заказов в соответствии с законом о защите прав потребителей. Если пункт выдачи нарушает эти требования, ответственность несет оператор платформы.
Что изменится в обмене данными между платформами и налоговой?
Платформы станут передавать в ФНС сведения о продажах, доходах и статусе всех участников — от самозанятых до компаний. Это исключает работу «в серую»: любая операция на платформе будет видна налоговой. Если данные платформы и отчетность продавца не совпадут, возможны проверки и доначисления.
Что делать, если платформа изменила правила без уведомления?
Если условия договора изменены без соблюдения сроков уведомления (15 или 45 дней), партнер вправе направить жалобу через систему досудебного урегулирования. Платформа обязана рассмотреть обращение и дать ответ в течение 15 календарных дней. Если жалоба признается обоснованной, санкции или изменения должны быть отменены в течение 48 часов.
Массовые выплаты физическим лицам
Безналичные расчеты и электронный документооборот с исполнителями
Может ли оператор заблокировать профиль исполнителя без объяснения причин?
Нет. Платформа не имеет права ограничивать доступ партнера без законных оснований или нарушений, указанных в договоре. Допустимы блокировки только по решению суда, по требованию госоргана или если есть признаки неправомерного доступа третьих лиц. В остальных случаях оператор обязан предварительно уведомить партнера не менее чем за три календарных дня.
Читайте также:
Персональные данные самозанятых исполнителей: как обрабатывать, чтобы избежать штрафа
Реклама: ООО «Джаст Лук», ИНН 5406678646, erid: 2W5zFHkYiSC
Начать дискуссию