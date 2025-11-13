Новые правила платформенной занятости: что изменится с 2026 года

Что такое платформенная занятость

Новый закон о платформенной занятости не использует напрямую термин «платформенная занятость». В нем есть более общее понятие — платформенная экономика. Это совокупность отношений, которые возникают между участниками цифровых платформ.

Когда исполнитель и заказчик взаимодействуют через онлайн-платформу, платформа выступает посредником: предоставляет инфраструктуру для поиска заданий, товаров, заключения договоров и расчетов. Исполнитель сам выбирает заказы, выходит на связь с клиентами и получает оплату через систему.

Через цифровые платформы работают миллионы исполнителей в разных отраслях.

Наглядный пример платформенной экономики — сервисы заказа такси и доставки еды. Водители и курьеры подключаются к платформам-агрегаторам и выполняют заказы через приложение. Формально они не сотрудники компании, а действуют как партнеры-исполнители.

Еще один пример — сервисы поиска специалистов и фриланс-биржи. Площадки соединяют заказчиков с исполнителями для выполнения бытовых задач, ремонта, репетиторства, программирования. Исполнители создают профили, получают отклики и выполняют заказы в рамках гражданско-правового договора.