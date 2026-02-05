Как платить самозанятым в 2026 году 

Что изменится в работе с самозанятыми

ФНС и Минтруд продолжают борьбу с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми — практикой, при которой компании сотрудничают с самозанятыми, фактически требуя от них выполнять функции штатных сотрудников. Ведомства вносят больше конкретики в нормативные документы и делегируют часть компетенций региональным органам.

Список признаков подмены трудовых отношений

В конце прошлого года Минтруд опубликовал проект приказа с расширенным перечнем признаков нелегальной деятельности, информацию о которых ФНС должна передавать в специализированные региональные комиссии. Эти признаки не ведут к мгновенной переквалификации отношений в трудовые, но могут стать причиной проверки. Напомним, что межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости собирают и анализируют информацию о нарушениях, после чего направляют ее для проверки в контролирующие органы.

Согласно перечню, актуальному на момент написания статьи, налоговая должна передавать информацию об организациях, дольше трех месяцев сотрудничающих с 10+ самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. рублей. В обновленной редакции документа условия прописаны более подробно. Так, компания может попасть в зону риска при сотрудничестве более чем с 35 самозанятыми, каждый из которых соответствует следующим условиям:

работает с компанией дольше трех месяцев;

среднемесячный доход от организации превышает 35 тыс. рублей;

получает от компании более 90% своего дохода.

Кроме того, документ планируется дополнить подпунктом, согласно которому ФНС сможет направлять в региональные комиссии сведения не только за год, но и за отчетный квартал.