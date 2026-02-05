Как платить самозанятым в 2026 году 

Что изменится в работе с самозанятыми
ФНС и Минтруд продолжают борьбу с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми — практикой, при которой компании сотрудничают с самозанятыми, фактически требуя от них выполнять функции штатных сотрудников. Ведомства вносят больше конкретики в нормативные документы и делегируют часть компетенций региональным органам.
Список признаков подмены трудовых отношений
В конце прошлого года Минтруд опубликовал проект приказа с расширенным перечнем признаков нелегальной деятельности, информацию о которых ФНС должна передавать в специализированные региональные комиссии. Эти признаки не ведут к мгновенной переквалификации отношений в трудовые, но могут стать причиной проверки. Напомним, что межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости собирают и анализируют информацию о нарушениях, после чего направляют ее для проверки в контролирующие органы.
Согласно перечню, актуальному на момент написания статьи, налоговая должна передавать информацию об организациях, дольше трех месяцев сотрудничающих с 10+ самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. рублей. В обновленной редакции документа условия прописаны более подробно. Так, компания может попасть в зону риска при сотрудничестве более чем с 35 самозанятыми, каждый из которых соответствует следующим условиям:
работает с компанией дольше трех месяцев;
среднемесячный доход от организации превышает 35 тыс. рублей;
получает от компании более 90% своего дохода.
Кроме того, документ планируется дополнить подпунктом, согласно которому ФНС сможет направлять в региональные комиссии сведения не только за год, но и за отчетный квартал.
Массовые выплаты физическим лицам
Безналичные расчеты и электронный документооборот с исполнителями
Права госинспекций труда
В обновленном проекте поправок в Трудовой кодекс Минтруд предложил предоставить государственным инспекциям труда право обращаться в суд, если после выявления подмены трудовых отношений компания не устранила нарушения. Планируется, что в том же документе будет опубликован перечень характерных признаков трудовых отношений, состоящий из 11 пунктов.
Страхование самозанятых
С 1 января проводится эксперимент по страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Для компаний ничего не изменится: как и в случае с добровольными пенсионными отчислениями, самозанятые, желающие обезопасить себя на случай больничного, должны самостоятельно делать ежемесячные взносы в Социальный фонд.
Как платить самозанятым
Правила оплаты услуг самозанятых в 2026 году остались без изменений. Рассчитываться с ними можно двумя способами: наличными или с расчетного счета организации.
Наличными. Деньги можно напрямую выдать исполнителю из кассы. Для этого потребуется сформировать расходный кассовый ордер, в котором распишется подрядчик. Ордер нужно зарегистрировать в кассовой книге КО-4. Важно помнить, что если самозанятый зарегистрирован как ИП, то по одной сделке ему можно выплатить максимум 100 тыс. рублей (указание ЦБ № 5348-У). В случае нарушения юрлицо будет оштрафовано на 40–50 тыс. рублей. (п. 1 ст. 15.1 КоАП).
С расчетного счета. Перевести деньги самозанятому можно прямо из банковского приложения — по реквизитам, номеру карты или СБП. В платежном поручении важно подробно прописать назначение платежа. Если этого не сделать, банк может заподозрить компанию в отмывании денег и приостановить дистанционное обслуживание счета (115-ФЗ). При этом необходимо избегать «трудовых» формулировок, например следует писать «оплата трех иллюстраций» вместо «перечисление зарплаты дизайнеру».
Какой бы способ расчета с самозанятыми вы ни выбрали, не забывайте запрашивать чек. Этот документ подтверждает, что компания сотрудничала именно с плательщиком НПД. Если чека нет, ФНС может доначислить бизнесу налоги и назначить штраф.
Автоматизация выплат с самозанятым
Компании, массово сотрудничающие с самозанятыми, часто сталкиваются с чрезмерным объемом рутинных задач по документообороту. Избавиться от бумажной работы и сэкономить время на оформлении и подписании документов помогают специальные сервисы, такие как Jump.Finance. Сервис существенно облегчает компании сотрудничество с исполнителями, в том числе применяющими специальный налоговый режим:
Сокращает объем документации. Вместо того, чтобы формировать платежное поручение на каждого самозанятого, бухгалтеру достаточно подготовить всего один реестр.
Позволяет обмениваться документами онлайн. Договоры, задания, акты и другие документы можно подписывать простой электронной подписью и отправлять исполнителю прямо в сервисе. В результате бухгалтеры и менеджеры, по подсчетам Jump.Finance, тратят на сотрудничество с самозанятыми в два раза меньше времени.
Легко интегрируется с 1С. Управлять функциями Jump.Finance можно из привычной учетной программы.
Адаптируется под запросы бизнеса. Компания может настроить выплаты под себя, например отправлять вознаграждение индивидуально каждому исполнителю после выполнения работ или массово оплачивать услуги по реестру.
Работает 24/7. Переводить выплаты исполнителям можно круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни.
Чтобы больше узнать о сотрудничестве с самозанятыми, физлицами и ИП через Jump.Finance, оставьте заявку на нашем сайте.
Реклама: ООО «Джаст Лук», ИНН 5406678646, erid: 2W5zFK5Yjfe
