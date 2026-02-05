8154 Премиум Моб
Самозанятые
Как платить самозанятым в 2026 году 

ФНС и Минтруд усиливают контроль за сотрудничеством бизнеса с самозанятыми. В ближайшее время компании столкнуться с новыми изменениями в этой области. В статье расскажем, как вести документооборот и рассчитываться с исполнителями в 2026 году.

Что изменится в работе с самозанятыми 

ФНС и Минтруд продолжают борьбу с подменой трудовых отношений гражданско-правовыми — практикой, при которой компании сотрудничают с самозанятыми, фактически требуя от них выполнять функции штатных сотрудников. Ведомства вносят больше конкретики в нормативные документы и делегируют часть компетенций региональным органам.

Список признаков подмены трудовых отношений

В конце прошлого года Минтруд опубликовал проект приказа с расширенным перечнем признаков нелегальной деятельности, информацию о которых ФНС должна передавать в специализированные региональные комиссии. Эти признаки не ведут к мгновенной переквалификации отношений в трудовые, но могут стать причиной проверки. Напомним, что межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости собирают и анализируют информацию о нарушениях, после чего направляют ее для проверки в контролирующие органы.

Согласно перечню, актуальному на момент написания статьи, налоговая должна передавать информацию об организациях, дольше трех месяцев сотрудничающих с 10+ самозанятыми, среднемесячный доход которых превышает 20 тыс. рублей. В обновленной редакции документа условия прописаны более подробно. Так, компания может попасть в зону риска при сотрудничестве более чем с 35 самозанятыми, каждый из которых соответствует следующим условиям:

  • работает с компанией дольше трех месяцев;

  • среднемесячный доход от организации превышает 35 тыс. рублей;

  • получает от компании более 90% своего дохода.

Кроме того, документ планируется дополнить подпунктом, согласно которому ФНС сможет направлять в региональные комиссии сведения не только за год, но и за отчетный квартал.

Массовые выплаты физическим лицам

Права госинспекций труда

В обновленном проекте поправок в Трудовой кодекс Минтруд предложил предоставить государственным инспекциям труда право обращаться в суд, если после выявления подмены трудовых отношений компания не устранила нарушения. Планируется, что в том же документе будет опубликован перечень характерных признаков трудовых отношений, состоящий из 11 пунктов.

Страхование самозанятых

С 1 января проводится эксперимент по страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Для компаний ничего не изменится: как и в случае с добровольными пенсионными отчислениями, самозанятые, желающие обезопасить себя на случай больничного, должны самостоятельно делать ежемесячные взносы в Социальный фонд.

Как платить самозанятым

Правила оплаты услуг самозанятых в 2026 году остались без изменений. Рассчитываться с ними можно двумя способами: наличными или с расчетного счета организации. 

Наличными. Деньги можно напрямую выдать исполнителю из кассы. Для этого потребуется сформировать расходный кассовый ордер, в котором распишется подрядчик. Ордер нужно зарегистрировать в кассовой книге КО-4. Важно помнить, что если самозанятый зарегистрирован как ИП, то по одной сделке ему можно выплатить максимум 100 тыс. рублей (указание ЦБ № 5348-У). В случае нарушения юрлицо будет оштрафовано на 40–50 тыс. рублей. (п. 1 ст. 15.1 КоАП).

С расчетного счета. Перевести деньги самозанятому можно прямо из банковского приложения — по реквизитам, номеру карты или СБП. В платежном поручении важно подробно прописать назначение платежа. Если этого не сделать, банк может заподозрить компанию в отмывании денег и приостановить дистанционное обслуживание счета (115-ФЗ). При этом необходимо избегать «трудовых» формулировок, например следует писать «оплата трех иллюстраций» вместо «перечисление зарплаты дизайнеру».  

Какой бы способ расчета с самозанятыми вы ни выбрали, не забывайте запрашивать чек. Этот документ подтверждает, что компания сотрудничала именно с плательщиком НПД. Если чека нет, ФНС может доначислить бизнесу налоги и назначить штраф.

Автоматизация выплат с самозанятым 

Компании, массово сотрудничающие с самозанятыми, часто сталкиваются с чрезмерным объемом рутинных задач по документообороту. Избавиться от бумажной работы и сэкономить время на оформлении и подписании документов помогают специальные сервисы, такие как Jump.Finance. Сервис существенно облегчает компании сотрудничество с исполнителями, в том числе применяющими специальный налоговый режим:

  • Сокращает объем документации. Вместо того, чтобы формировать платежное поручение на каждого самозанятого, бухгалтеру достаточно подготовить всего один реестр. 

  • Позволяет обмениваться документами онлайн. Договоры, задания, акты и другие документы можно подписывать простой электронной подписью и отправлять исполнителю прямо в сервисе. В результате бухгалтеры и менеджеры, по подсчетам Jump.Finance, тратят на сотрудничество с самозанятыми в два раза меньше времени.

  • Легко интегрируется с 1С. Управлять функциями Jump.Finance можно из привычной учетной программы.

  • Адаптируется под запросы бизнеса. Компания может настроить выплаты под себя, например отправлять вознаграждение индивидуально каждому исполнителю после выполнения работ или массово оплачивать услуги по реестру.

  • Работает 24/7. Переводить выплаты исполнителям можно круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни.

Чтобы больше узнать о сотрудничестве с самозанятыми, физлицами и ИП через Jump.Finance, оставьте заявку на нашем сайте.

