Можно ли было объявлять простой в период нерабочих дней?

Давайте сегодня немного порассуждаем о простое. Организация вправе объявить простой из-за приостановления своей деятельности.

Согласно ст. 72.2 ТК РФ простой — это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. В принципе в число прочих причин может попасть и эпидемиологическая причина, что вполне естественно.

Время простоя оплачивается по-разному, всё зависит от причин, которые его вызвали. В условиях эпидемиологической обстановки текущего года можно смело утверждать, что простой на предприятии может быть вызван причиной, явно независящей от работника и работодателя. Значит период такого простоя будет оплачиваться исходя из 2/3 оклада или тарифной ставки, пропорционально количеству дней простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

Однако давайте вспомним, что Указами Президента РФ 25.03.2020 № 206, 02.04.2020 № 239 и 28.04.2020 № 294 периоды с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая были признаны нерабочими днями с сохранением заработной платы. При этом за работниками обязаны сохранить их заработную плату.

Минтруд России ссылается на вышеупомянутые документы в своих утверждениях, что этот период нерабочих дней полностью подлежит оплате. При этом указывает, что работникам необходимо выплачивать заработную плату с учётом всех премий, доплат и компенсаций, как это было бы произведено, если бы сотрудники работали в обычном режиме.

В свою очередь Минтруд и Роструд опубликовали официальные разъяснения, в которых чётко указано, что работодатель не вправе в нерабочие дни, установленные Президентом РФ, объявить на предприятии простой, из-за которого произойдет уменьшение оплаты работников.

Получается, что простой объявить вы можете, но оплату при этом уменьшать нельзя.

Очень занимательно то, что изначально на официальном сайте Роструда России были разъяснения иного характера, а именно, что работодатель вправе объявить простой в описываемой ситуации. Но позже текст консультации изменили и слов рекомендаций оформления простоя в ней больше нет.

Напомню вам, что в соответствии ч. 1 ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений осуществляется:

трудовым законодательством, состоящим из Трудового кодекса РФ, иных федеральных законов и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права;

Указами Президента РФ.

Обращаясь к ст. 5 ТК РФ мы увидим в ней четкий регламент, что Указы Президента РФ, которые содержат нормы трудового права, не должны противоречить Трудовому кодексу РФ и иным федеральным законам.

Из этого следует, что Указ Президента РФ не имеет полномочий для отмены действия норм ТК РФ о возможности объявить простой и о порядке его оплаты. Поэтому многие работодатели считают, что могли объявить простой в нерабочие дни, и производили оплату в размере 2/3 оклада как до начала периода нерабочих дней, так и после его окончания.

Однако, если учитывать разъяснения контролирующих органов, то вероятнее всего, такое предприятие будет ждать судебное разбирательство с сотрудниками и возможные претензии от трудовых инспекторов.

Вот и появилась первая судебная практика. Президиум Свердловского областного суда утвердил информационное письмо об актуальных вопросах применения законодательства при рассмотрении трудовых споров, вызванных введением нерабочих дней указами президента в связи с коронавирусом. (Бюллетень судебной практики по ГД Свердловского областного суда за второй квартал 2020 г., утверждённый постановлением президиума Свердловского областного суда от 27.07.2020). В одном из пунктов этого информационного письма говорится о том, что простой объявлять нельзя на период нерабочих дней.

Свердловские судьи против такого поворота событий. Они обозначили свою позицию тем, что в случае простоя сотрудники получают только 2/3 от должностного оклада (тарифной ставки), что существенно меньше их заработной платы. Также президиум Свердловского суда отметил, что для работодателя в силу статей 5 и 8 ТК РФ, объявленный президентом РФ режим нерабочих дней с сохранением заработной платы, является обязательным. Решения работодателя в отношении названного периода не могут противоречить указам президента, поэтому работодатель просто обязан выплатить работнику заработную плату полностью, а не 2/3 должностного оклада.

Из этого всего следует, что организации, которые приостановили работу, не могут объявить простой, который приведет к уменьшению заработка сотрудников, ведь за персоналом в нерабочие дни сохраняется зарплата. Даже если нет работы и выручки, платить зарплату обязательно, т.к. нерабочая неделя объявлена оплачиваемой.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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