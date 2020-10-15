Организация воинского учёта. Полезная шпаргалка

Система воинского учёта позволяет компетентным органам контролировать каждого военнообязанного на своевременность исполнения воинского долга, и отслеживать случаи незаконного уклонения от него. Поговорим с вами о том, с чего начать ведение воинского учёта, как его организовать на предприятии.

Каждая организация, не зависимо от вида деятельности, численности сотрудников, форм собственности и организационно-правовой структуры, должна вести учёт военнообязанных и призывников. Так называемая всеобщая обязанность.

Воинский учёт граждан ведётся по месту их работы согласно законодательству Российской Федерации, Положения и методических рекомендаций по его ведению в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017):

п. 7 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

п. 9 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учёте» (далее по тексту — Положение о воинском учёте);

Федеральный закон от 24.04.2020 № 132-ФЗ;

для работодателей на территории Республики Крым, — Методические рекомендации, утв. Постановлением территориальной комиссии Республики Крым по бронированию граждан РФ, пребывающих в запасе, от 13.03.2017 № 6.

В статье рассмотрим, как обеспечить воинский учёт в организации. Опишу пошагово все действия. Моя инструкция будет полезна как начинающим, так и опытным бухгалтерам, а также сотрудникам кадровой службы.

1. Обозначьте ответственных лиц

Вся ответственность за организацию воинского учёта на предприятии возлагается на руководителя. Допускается делегировать эти полномочия на других ответственных лиц. Ими могут быть другие представители высшего руководства.

Сотрудник, несущий ответственность за ведение воинского учёта, назначается приказом или распоряжением руководителя предприятия. Перечень его обязанностей должен быть изложен в трудовом договоре или в должностной инструкции. В крупных организациях допускается создание отдельной службы для ведения воинского учёта (ВУ).

Число ответственных лиц напрямую зависит от количества сотрудников, состоящих на ВУ. Согласно п. 19 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719, количество военнообязанных сотрудников определяется на 31 декабря предшествующего года. Далее по нормативам п. 12 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719, определяется число ответственных работников. Для большего понимания я составила для вас таблицу, где обозначила данные соотношения.

Освобождённый работник — этот тот, для кого ведение воинского учёта в соответствии с должностной инструкцией является основной обязанностью. Обращаю ваше внимание, что в крупных компаниях воинский учёт могут осуществлять два и более работников, в этом случае их объединяют в отдельное подразделение, именуемое военно-учётный стол (п. 12 Положения о воинском учёте). Такое подразделение размещается в отдельном помещении, оборудованном металлическими картотечными шкафами.

2. Определите, какие сотрудники подлежат воинскому учёту

К категории граждан, подлежащих воинскому учёту, относят только две группы лиц, это призывники и военнообязанные.

Призывниками считаются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые обязаны состоять на воинском учёте и не быть в запасе.

К военнообязанным относятся:

Все категории военнослужащих и военных, которые были отправлены в запас;

Лица, которые получили отсрочку или освобождение от службы;

Лица, прошедшие альтернативную гражданскую службу;

Граждане, проходившие службу на военных кафедрах в соответствующих заведениях;

Женщины с военными полномочиями.

Не относятся к военнообязанным:

иностранцы и граждане, которые постоянно проживают за пределами нашей страны;

офицеры запаса ФСБ или СВР;

женщины, не имеющие военно-учётные специальности, и освобождённые от призыва по ст. 23 закона № 53-ФЗ.

Обратите внимание, что работодателю необходимо вести воинский учёт и на сотрудников, работающих по совместительству — внешних совместителей. На них распространяются все правила. Также обращаю ваше внимание, что отсутствие документов воинского учёта не даёт права отказывать в приёме на работу.

Если выяснилось, что сотрудник не состоит на ВУ, хотя он обязан, работодатель должен в двухнедельный срок уведомить военный комиссариат о таком гражданине. Эта обязанность появилась с 17.02.2019, в момент вступления в силу ФЗ от 06.02.2019 № 8-ФЗ.

Ещё одна обязанность — направить работника в военкомат для постановки на воинский учёт с направлением Приложение № 4. Форма этого направления утверждена совместным Приказом министра обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, ФМС России от 10.09.2007 № 366/789/19.

3. Подготовьте документы для ведения воинского учёта

Далее приступаем к подготовке нормативной и организационно-правовой документации по воинскому учёту. Обратите внимание, что перечисленные формы являются обязательными для всех организаций. Такие рекомендации предусмотрены п. 39 Методических рекомендаций.

Подготовленные документы:

1. Приказ об организации воинского учёта граждан, в том числе бронирования граждан, которые находятся в запасе. Оформите его в момент создания предприятия. Приказ необходимо утверждать ежегодно, накануне начала календарного года. Проект приказа нужно будет согласовать с местным военным комиссариатом. В случае, если такого не имеется по месту нахождения предприятия, то с органом местного самоуправления. Приказ утверждается по форме, которая приведена в приложении № 4 Методических рекомендаций Генерального штаба.

2. План работы по ведению воинского учёта, утверждённый руководителем при создании фирмы. Его ежегодно пересматривают, затем повторно подтверждают, но не позднее даты, установленной военным комиссариатом.

Для справки: в воинском учёте многое происходит не по регламенту, а именно по неофициальным разъяснениям военкоматов. Я вам рекомендую учитывать это в работе.

Вот, например, из года в год план на согласование подавали в декабре. А в 2019 году по просьбе военкоматов этот срок был сдвинут на ноябрь.

Дату согласования плана на 2021 год рекомендую самостоятельно обговорить со своим военным комиссариатом.

3. Картотека личных карточек граждан призывников и лиц в запасе. Вести карточки нужно по унифицированным формам №Т-2. Для государственных и муниципальных служащих предусмотрена иная форма №Т-2ГС(МС).

4. Специальный журнал проверок на бланке, утверждённом Приложением № 18 Методических рекомендаций. В нём заполняют мероприятия по проведению контроля ведения воинского учёта и бронирования граждан запаса.

5. Карточка учёта организации (КУО форма № 18) сдаётся ежегодно не позднее 31 декабря текущего года. Я вам рекомендую заполнить сразу несколько карточек по форме 18. Требования в регионах разные, где-то карточку нужно будет предоставить только в районную комиссию, а где-то её потребуют ещё и в военном комиссариате.

Убедитесь, что организации присвоили регистрационный номер. Его указывают в правом верхнем углу карточки. Если в номере будет проставлен индекс Б, это означает, что на предприятии надо вести ещё и специальный воинский учёт. Информация о нём доступна только в военном комиссариате.

6. Расписки в получении документов от сотрудников предприятия, относящихся к категориям военнообязанных. Расписку нужно заполнить по унифицированному формуляру, утверждённому Приложением № 14 к Методическим рекомендациям.

Представленный список не является конечным. В разных регионах поступают требования вести и другие дополнительные документы. Отмечу, что ответственные работники проводят методическую работу и объясняют, для чего нужен воинский учёт сотрудников, и в чём его предназначение.

4. Согласуйте документы с военкоматом

Согласование документации — обязательный этап перед началом ведения воинского учёта. Согласовывают, как правило, приказ, план работы и какие-то другие документы, запрошенные военным комиссариатом. Для этого необходимо обратиться в территориальное отделение военного комиссариата по месту регистрации фирмы. Бывает, что в муниципальном образовании нет военкомата, в таком случае документы нужно подать в органы местного самоуправления.

5. Составьте отчётность

Отчитываться в военкомат нужно ежегодно. Есть формы, не предусматривающие конкретной даты по срокам. Срок их подачи зависит от приёма на работу или увольнения, или каких-то других обстоятельств. В таблице представлен список форм и срок их подачи в военкомат.

Ответственность за уклонение и ошибки в ведении воинского учёта

До 2020 года штраф за нарушение правил ведения воинского учёта составлял примерно 100-500 рублей. По этой причине некоторые лица пренебрегали сроками постановки или снятия с учёта.

Но сейчас опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 24.04.2020 № 132-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Законом ужесточена административная ответственность за нарушения ведения воинского учёта ст. 21.1-21.7 КоАП РФ.

За уклонение от медицинского обследования либо неявка в военкомат без уважительной причины грозит гражданам штрафом до 3 000 рублей. Такой же размер санкций применяется за умышленное повреждение или потерю документов воинского учёта.

Также отмечу, что законодатель увеличил срок исковой давности для нарушений в области воинского учёта с двух месяцев до трёх лет. Соответствующие изменения внесены в статью 4.5 КоАП РФ.

Подведем итоги

В статье я рассмотрела, как организовать в компании ведение общего воинского учёта, что нужно знать об отчётности и ответственности, какие документы и как проверять, как определять, кто подлежит воинскому учёту.

Рекомендую внимательно изучить в Методических рекомендациях Генштаба правила сверки сведений, содержащихся в личных карточках Т-2, с документами воинского учёта сотрудника, а также обратить внимание на перечень основных нюансов, по которым происходит проверка ведения воинского учёта. Работайте без нарушений!

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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