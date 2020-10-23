Сроки выплаты заработной платы за первую и вторую половины месяца: шпаргалка для бухгалтера

У работодателя есть определённые обязательства перед работником, которые закреплены в Трудовом кодексе. Посмотрим на статьи трудового кодекса о выплате заработной платы. Слово «аванс», в кодексе Российской Федерации, не применяется, принято называть такую выплату, как заработная плата за первую половину месяца. Такой вывод мы сделали, рассмотрев статьи 129 и 136 ТК РФ.

Также в статьях кодекса описаны сроки выплаты дохода сотрудника: каждые полмесяца нужно выплачивать работнику часть заработка. В трудовом и коллективном договоре, нужно сделать запись о более точных датах предоставления работнику этих выплат. Например, 25 числа сотрудник будет получать часть заработанных денег за первую половину месяца, а 10 числа следующего месяца, работодатель должен выплатить начисленные суммы по итогам работы за месяц.

Для разных структурных подразделений, можно установить разные дни выплаты заработной платы. Этот позволит организации свободнее планировать свои финансовые потоки. Например, административному персоналу выплату дохода производить 28-го и 13-го числа, а рабочему персоналу — 25-го и 10-го числа.

Но выплатить заработную плату за первую половину месяца, нужно обязательно до 30-го (31-го) числа (ст. 136 ТК РФ, письмо Минтруда от 14.02.2017 № 14-1/ООГ-1293, письмо Роструда от 26.09.2016 № ТЗ/5802-6-1).

Если дата выплаты выпадает на праздничный или выходной день, желательно воспользоваться рекомендациями трудовой инспекции и выплатить половину заработка ранее. Правда в такой ситуации, следующий срок между выплатами может превысить 15 дней, но это не будет считаться нарушением. Например, сроки выплат установлены 26 и 11 числа. 11 октября будет выходной день, следовательно, заработную плату за сентябрь, сотрудникам нужно выплатить в пятницу, т.е. 9 октября. А следующая выплата будет по графику, т.е. 26 числа, но только через 17 дней. Такое отступление от периодичности по выплатам не считается нарушением Трудового Кодекса, т.к. работодатель выполнил обязательства перед сотрудником с соблюдением всех требований закона.

Размер аванса

А как же определить размер выплаты той части дохода, которую нужно перечислить сотруднику за половину месяца? При определении суммы, нужно помнить, что в выплату должна входить не только часть оклада (тарифа) сотрудника, но и его постоянные надбавки, расчёт которых не зависит от итогов работы за месяц или от выполнения месячной нормы.

При расчёте аванса следует включить часть постоянных вознаграждений за выполненную работу и надбавки в виде компенсаций. Например, сотрудник работает посменно и его заработок включает в себя доплаты за работу в ночное время (ст. 154 ТК), также это могут быть надбавки за совмещение профессий или стаж работы.

Надбавки, которые зависят от итогов работы за месяц, начисляют сотруднику, при формировании выплаты за весь месяц. К ним относятся выплаты стимулирующего характера (премии), которые начисляются по итогам выполнения работ за месяц, доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 152, 153 ТК РФ), районные коэффициенты, северные надбавки и т.д. Перечисленные выплаты, не учитываются при расчёте заработка за первую половину месяца.

Как лучше оплатить сотруднику — фиксированную сумму или процент от заработка?

Трудовой кодекс не запрещает формировать выплату заработной платы за половину месяца, исходя из процента от оклада (ставки). Для работодателя этот способ даже считается более удобным, потому что бухгалтер не будет тратить время на подсчёт суммы и вводить данные по отработанному времени, а сам сотрудник ожидает определённую сумму, которую получает регулярно при перечислении дохода за первую половину месяца.

Бухгалтер высчитывает определённый процент, чаще всего не более 40-45% от примерного заработка за месяц. При таком распределении дохода, выплаты за первую и вторую половину месяца, практически равномерны.

Но, как показывает практика, такой способ выплат будет неверным, потому что сотрудник может предоставить больничный лист или попросить отгул, пойти в отпуск, т.е. отработать не полностью половину месяца. Соответственно сумма дохода за половину месяца будет рассчитана некорректно, превысит заработанный доход сотрудника. Также может не хватить начислений для удержания НДФЛ.

Есть случаи, когда на предприятии, с примерно одинаковым уровнем оплаты труда, бухгалтер рассматривает вариант применения выплат аванса в фиксированной сумме. Но если говорить о фиксированной выплате дохода за половину месяца, то таких начислений лучше не применять на практике, т.к. проверяющие инспекторы (контролёры), расценивают её, как нарушение прав работника и дискриминацию в сфере труда (письмо Минтруда от 10.08.2017 № 14-1/В-725, письмо Минфина от 29.03.2016 № 02-07-05/17670).

Какую сумму выплатить сотруднику, только принятому на работу?

Налоговые инспекторы считают, что сотрудник, которого только приняли на работу и он отработал всего один день в расчётном периоде, уже имеет право на получение дохода за первую половину месяца (ст.136 ТК РФ). Нужно только рассчитать его доход пропорционально отработанному времени. А если не выплатить, то работодателя могут наказать и привлечь к ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Например, сроки выплаты заработной платы за первую половину — 30 (31) числа, выплата заработной платы — 15 числа. Марковe А. М. оформлен приём на работу 14 числа, на должность с окладом 44 000 рублей. По производственному календарю в октябре 22 рабочих дня. При определении суммы дохода за первую половину месяца будем применять условия пропорционально отработанного времени за половину месяца. К моменту оплаты отработано два дня, значит сумма выплаты будет 4 000 рублей. Такую сумму работник получит 31 числа.

Так как ситуация, с принятым сотрудником, считается спорной, при определении суммы заработка за первую половину месяца, лучше применять расчёт, пропорционально отработанному времени.

Подведём итоги

Заработную плату нужно выплатить в установленные сроки. Доход сотрудника нужно выплачивать не реже двух раз в месяц, но можно чаще, главное, чтобы промежутки между выплатами были не более 15 дней. Если задержка выплаты всё же произошла, лучше самостоятельно рассчитать и выплатить сотрудникам компенсацию за невыплаченную вовремя заработную плату. Это позволит избежать ответственности при проверках, а ответственность предусмотрена не только административная, но в некоторых случаях и уголовная. День выплаты, установленный в договоре, может совпадать с выходным или нерабочим праздничным днём, тогда доход выплатить лучше раньше срока, накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ). Работодатель несёт материальную ответственность при нарушении сроков выплаты сумм, причитающихся работнику по трудовому договору.

Екатерина Бархатова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более года.

Эксперт выступит на конференции Зарплата360°, которая состоится 5 ноября 2020 года. Подробнее о конференции.

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