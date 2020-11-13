Нужно ли заключать трудовой договор с председателем СНТ?

В России два времени года — зима и дача. Кто в нашей стране не знает, что такое дача! В каждой семье был или есть участок земли, который россияне используют для выращивания собственного урожая в условиях города.

С юридической точки зрения, дача это садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое товарищество.

Документов, регулирующих деятельность таких товариществ не так уж и много — Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»; Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Гражданский кодекс РФ. Также товариществу необходимо разработать Устав.

Садоводческое товарищество — это маленькое государство, в котором члены товарищества на общем собрании решают, кто будет им управлять. Если голоса садоводов и огородников были собраны и обеспечен кворум, кандидат считается избранным и утвержденным. Теперь он может занять должность председателя и приступить к выполнению своих обязанностей.

А вот заключать ли трудовой договор с председателем или он может работать без его оформления — в законе нет чётких рекомендаций. Поэтому члены каждого товарищества принимают сами решение по этому вопросу.

Будет ли он официально трудоустроен по договору и получать заработную плату, а соответственно и размер её утверждают также на общем собрании. Официально закрепить такое решение можно в Уставе товарищества. Зная Устав, председатель уже понимает, на каких условиях ему придется работать.

Если всё же трудовые взаимоотношения с председателем подлежат официальному оформлению, то с ним следует заключить трудовой договор, в котором будут чётко прописаны его права и обязанности, гарантии и компенсации, режим труда и отдыха. В этом случае, эти отношения будут регулироваться и нормами Трудового законодательства. Трудовой договор заключается на определенный срок. Также членам товарищества, в этом случае, следует помнить, что если нет бухгалтера, то председатель становится материально ответственным лицом. Это важно, так как членские взносы и разного роды сборы в товариществе никто не отменял.

Если же члены товарищества примут решение, что председатель за выполнение определенных видов работ будет получать вознаграждение, то необходимо заключить договор гражданско-правового характера.

В целях экономии членских взносов (уплата страховых взносов с заработной платы или вознаграждения, как вариант), члены товарищества могут принять решение, что работа председателя будет осуществляться на общественных началах.

В этом случае, председателю нужно помнить, что, соглашаясь с такими условиями, он лишается гарантий и прав по режиму труда и отдыха, социальных гарантий, а также обещанные ему выплаты на словах могут никогда не произойти. Ему не будут положены компенсация за неиспользованный отпуск и компенсация за невыплаченную заработную плату. Если договор не заключен, то ссылаться на нормы трудового законодательства, не имеет смысла.

Что в итоге получается — законодательно председатель садоводческого некоммерческого товарищества защищен, но получать «насильно» заработную плату его заставить никто не сможет. Но где найти такого председателя, который будет добросовестно выполнять свои обязанности на добровольных началах, это большой вопрос.

Виктория Курахтенкова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более двух лет.