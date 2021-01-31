Табель за декабрь. Почему его важно заполнить до 25-го числа

В том случае, если период выплаты зарплаты за декабрь попадает на январские праздничные дни, то ещё до окончания месяца необходимы будут табели за декабрь. Давайте разберёмся, какие сложности могут возникнуть с оплатой и какими способами их можно решить, а также рассмотрим какие буквенные коды необходимо проставлять в табеле, если работодатель прибавил дни отдыха декабря к январским.

Какой датой закрывать декабрьский табель в декабре

Как правило в последний рабочий день месяца табельщики производят заполнение общего количества отработанных дней сотрудниками организации. В декабре всё складывается иначе.

Новогодние праздники в 2021 году составят десять дней с 1 по 10 января. Во многих организациях период выплаты зарплаты за декабрь попадает на эти январские праздники. Казначейство прекращает обработку заявок за три рабочих дня до конца финансового года. А это означает, что необходимо заранее подготовить все документы для расчёта заработной платы и выплатить её. И лучше всего, если у вас будет в запасе ещё один день. На случай, если вы обнаружите ошибку в заявке или возникнут неожиданные проблемы в работе программ казначейств.

Чиновниками не запрещено закрыть табель за декабрь до завершения месяца. Как следует из Методических указаний (приказ Минфина от 30.03.2015 г. № 52н) для этого необходимо в порядке документооборота организации зафиксировать конкретный срок. Ниже приведена таблица, в которой видно, когда необходимо закрыть табель за декабрь, чтобы до выплаты заработной платы оставалось пять рабочих дней:

Когда закрыть табель за декабрь и выдать зарплату

Как проставить в табеле буквенные коды дней, которые ещё не наступили

При закрытии Табеля за декабрь мы ещё не имеем всех фактических данных о работе сотрудников в последние дни месяца, поэтому табельщику придётся при заполнении основываться на той информации, которая ему известна на момент формирования документа. При этом особых буквенных кодов создавать не нужно на период с 19 по 31 декабря, если заполняем табель 18 декабря. Табельщик имеет возможность применить стандартные обозначения: Ф, В, О, Б и прочие другие.

Обратите внимание. Если работодатель по своей инициативе решил сделать 30 и 31 декабря дополнительными выходными днями, необходимо закрепить это в правилах внутреннего трудового распорядка организации.

Конечно не исключено, что после того как вы закрыли табель, может возникнуть отклонение учтённых сведений о рабочем времени от фактических. К примеру, в конце декабря сотрудник заболеет и не сможет отработать дни, которые в табеле уже отмечены кодом «Ф» (фактически отработанные часы). В этом случае необходимо будет заполнить ещё один табель с фактическими данными с видом табеля «корректирующий» и с указанием номера корректировки. На основании этого корректирующего табеля и будет происходить пересчёт заработной платы за декабрь. В зависимости от сроков выплаты зарплаты, при возможности сделайте это в текущем месяце. Не будет являться ошибкой и в том случае, если оставите перерасчёт на январь.

Вариант 1. Сотрудник предоставил листок нетрудоспособности уже после того как табель был закрыт, как произвести перерасчёт заработной платы за декабрь

У сотрудника был листок нетрудоспособности с 1 декабря. Табельщику необходимо было 18 декабря закрыть табель за декабрь. Сотрудник проинформировал его о том, что его больничный будет закрыт 24 декабря, на основании чего табельщик и проставил в табеле код «Ф» на дни с 25 по 31 декабря.

25 декабря в организации день выплаты зарплаты и в этот день стало известно, что больничный лист сотрудника продлён до 31 декабря. Соответственно после окончания праздников 11 января сотрудник предоставил свой больничный. Табельщик сформировал корректирующий табель с учётом этой информации и предоставил его в бухгалтерию (Пример 1), на основании чего бухгалтер произвёл перерасчёт заработной платы сотрудника и с его согласия удержал сумму, которая была излишне выплачена за декабрь.

Пример 1. Корректирующий табель за декабрь

Как отметить выходные, которых нет в календаре

Работодатель по своей инициативе может сделать 30 и 31 декабря для работников своей компании нерабочими, чтобы работники пораньше отправились на новогодние каникулы. Трудовым кодексом это не запрещено, но лучше всего это закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка, чтобы не возникало проблем при проверке контролирующими органами.

Дополнительные выходные в табеле необходимо обозначить буквенным кодом «В» (выходные и нерабочие праздничные дни). Если возникнет необходимость привлечения какого-либо сотрудника к работе в эти дни, то используйте буквенный код «РП» (работа в выходные и нерабочие праздничные дни).

Вариант 2. 30 и 31 декабря для всех сотрудников организации были установлены нерабочими. Один сотрудник был привлечён к работе. Каким образом необходимо заполнить табель и произвести расчёт оплаты.

Был издан приказ о дополнительных выходных днях 30 и 31 декабря.

Оклад сотрудника — 25 000 руб. Т.к. были введены дополнительные выходные дни, то работодатель может уменьшить норму времени в декабре с 23 до 21 дня, но на зарплате сотрудников это сказываться не должно, её они получат полностью. Сотруднику будет начислено 25 000 руб.

Один сотрудник, как я написала, был привлечён к работе 30 и 31 декабря. Его оклад составляет 25 200 руб. В декабре его средний дневной заработок составит:

25 200 руб. ÷ 21 раб. день = 1200 руб.

За работу 30 и 31 декабря ему положена оплата в двойном размере, и она составит:

1200 руб. × 2 дня × 2 = 4800 руб.

Таким образом, заработная плата за весь месяц декабрь второго сотрудника составит:

25200 4800 = 30 000 руб.

Заполнение табеля по этим двум сотрудникам за декабрь отображено в примере 2:

Пример 2.Как отметить дополнительные дни отдыха в табеле за декабрь

Хотя уже январь, но ещё не поздно проверить всё ли у вас сделано правильно.

Юлия Невдах — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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