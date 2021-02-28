Увольнение главного бухгалтера, по закону, не отличается от увольнения любого другого сотрудника. Процесс точно так же регулируется статьей 80 ТК, хотя и есть некоторые нюансы. Но это по закону. По факту же, если главный бухгалтер хочет уйти из компании, существует ряд действий, не урегулированных законодательно, но которые бухгалтеру необходимо сделать, как минимум, для собственной юридической безопасности.

Далее мы рассмотрим варианты, когда главный бухгалтер может быть уволен.

Увольнение по собственному желанию

Как уже было сказано, бухгалтеримеет право уволиться в любой момент. Понятно, что во время сдачи отчетности, или когда еще нет замены, как правило, главбухи не уходят. Но это зависит от работодателя и от сложившихся с главбухом отношений.

Если отношения сложились не самые лучшие, руководство отказывается принимать заявление и увольнять главбуха, у того есть другие варианты, чтобы это заявление попало к работодателю.

Во-первых, он может подать заявление через секретаря (если он есть). Если же секретарю даны жесткие указания от главбуха ничего не принимать, то есть еще Почта России. Заявление об увольнении отправляется ценным письмом с описью вложения.

Расчет, компенсация неиспользованного отпуска, запись в трудовой книжке — не отличаются от таковых с другими работниками.

Увольнение по инициативе работодателя

Уволить главбуха (как и любого другого работника) просто из-за личной неприязни — нельзя. Необходимо основание для расторжения трудового договора со стороны работодателя. Что называется, “по статье”.

На “Клерке” не так давно писали, что руководитель HR-отдела искала способы уволить главбуха только из-за того, что та захотела прибавку к зарплате из-за возложения на нее дополнительных обязанностей. Причем, по сути работы подкопаться было не к чему — свои обязанности главбух выполняла без нареканий.

Но если главбух все-таки недобросовестный, то в ТК есть основание, закрепленное в п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК (неоднократное неисполнение трудовых обязанностей).

Еще одно основание — принятие главбухом решения, приведшего к нарушению сохранности имущества, его неправомерному использованию или иному ущербу имуществу компании (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Если главбух совмещает работу с обслуживанием товарно-материальных ценностей (например, является еще и кассиром), то применимо основание для увольнения по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК. В связи с утратой доверия.

Еще один вариант — сокращение бухгалтерии в принципе, с цельюпередачи ведения учета на аутсорсинг.

Во всех остальных случаях, в том числе знаменитое “пиши по собственному”, — чреваты для работодателя судом, принуждением вернуть уволенного сотрудника на должность и выплатой за период неправомерного увольнения среднего заработка.

А если главбух на испытательном сроке?

Если главбух не прошел испытательный срок в компании, основания по его увольнению не отличаются от таковых для остальных работников.

Отрабатывать две недели тут не нужно, в соответствии со статьей 71 ТК, работника, которого решили уволить на испытательном сроке, обязаны об этом уведомить за три дня до увольнения. Сам главбух, если понял до окончания испытательного срока, что эта работа ему не подходит, также может уйти, уведомив работодателя за три дня до увольнения.

Кстати, для главбухов испытательный срок может быть до 6 месяцев.

Увольнение по соглашению сторон

Это, можно сказать, идеальный вариант при увольнении главного бухгалтера. Стороны спокойно договорились, когда он уходит, и что должен при этом сделать для безболезненного расставания.

При таком способе увольнения составляется соглашение о расторжении трудового договора, в котором должно быть указано:

предмет соглашения;

дата увольнения;

условия, при которых будет производиться процедура;

возможные последствия нарушения соглашения.

Составляется оно в свободной письменной форме, каких-то установленных образцов нет.

Другие основания для увольнения главбуха

Также главбух, как и остальные работники, может быть уволен при ликвидации организации, либо при смене собственника имущества.

При ликвидации - все работники уведомляются за два месяца до увольнения. Главбух не исключение. Если он помогает ликвидатору, тот может его оформить по договору ГПХ.

При смене собственника имущества организации и расторжении трудового договора по данному основанию, новый собственник обязан выплатить руководителю, его заместителю, главному бухгалтеру компенсацию в размере не ниже их трехкратного среднего месячного заработка (ст. 181 ТК РФ).

Также должна быть выплачена компенсация за неиспользованные отпуска.

Что нужно сделать при увольнении главному бухгалтеру

Как и любому другому работнику, главному бухгалтеру необходимо подать заявление об увольнении за две недели до окончания работы. По истечении двух недель его обязаны уволить, рассчитать и выдать трудовую книжку.

При увольнении главный бухгалтер передает дела новому сотруднику. Законодательно это не предусмотрено, есть просто общепринятая схема такой передачи дел. Если на момент увольнения новый главбух не найден, руководитель должен назначить временно исполняющего обязанности главбуха из числа работников. Либо взять функции главного бухгалтера на себя, соответствующим приказом. Соответственно, дела передаются ему.

Распорядительным документом для процедуры передачи дел при смене главного бухгалтера выступает приказ руководителя. В нем указываются:

основание издания приказа (увольнение главбуха);

сотрудник, принимающий дела (новый бухгалтер, руководитель, иной сотрудник);

прочие лица, участвующие в передаче дел (например, аудиторы);

сроки проведения процедуры;

порядок проведения и оформления процедуры сдачи и приема дел (если он не установлен локальным актом).

Кроме того, процесс может сопровождаться инвентаризацией и аудитом активов и пассивов компании.

Инвентаризация также осуществляется, если:

так определено работодателем (в локальном акте или приказе, п. 3 ст. 11 закона № 402-ФЗ);

на главбуха трудовым контрактом или соглашением возложена материальная ответственность (ст. 243 ТК РФ, абз. 4 п. 1.5 Методических указаний по инвентаризации…, утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49).

Ответственности за уход главбуха из компании без передачи дел — нет. Но есть административная ответственность за нарушения, допущенные главбухом в работе. К примеру, статья 15.11 КоАП, за грубое нарушение правил ведения бухучета. Штраф — от 5 до 10 тыс. рублей.

Привлечь к ответственности можно только в течение года с момента совершения правонарушения. Кроме того, привлечь к ответственности лицо можно только при доказательстве его вины. Вот поэтому главбухи и рядовые бухгалтеры при увольнении передают дела, чтобы показать, что при них нарушений не было, и чтобы в будущем их не дергали с претензиями.

К числу грубых нарушений правил ведения бухгалтерского учета и представления отчетности относятся намеренное или же непреднамеренное снижение сумм налогов и сборов свыше 10%, происходящее при искажении бухучёта и искажении данных по любой статье или строке бухгалтерской отчетности на 10% или более.

А вот если вызывают налоговики главного бухгалтера за какие-то нарушения в организации, которые были допущены в тот момент, когда он работал, то главный бухгалтер не обязан идти в инспекцию. Ответственность за эти ошибки несет сама организация и ее руководитель (на него возложена обязанность по организации бухгалтерского учета).

Единственный случай, когда можно привлечь бывшего главбуха к ответственности — уголовное дело по ст. 199 УК “Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов”. И то, если будет доказан состав преступления.