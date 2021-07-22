Доплачиваем за замещение на время отпуска: как бухгалтеру не сделать ошибок

В летнее время сотрудники массово уходят в отпуска. Чтобы не прерывать рабочий процесс работодателю важно заблаговременно найти замену временно отсутствующим работникам. Есть несколько способов замещения персонала. Расскажем бухгалтеру, как оплачивать труд заместителей.

Способы замещения персонала

Заменить отпускника можно следующими способами:

дополнительная работа для другого сотрудника (ст. 60.2 ТК РФ);

внутреннее или внешнее совместительство (ст. 60.1 ТК РФ);

временный перевод на пустующее место одного из сотрудников (72.2 ТК РФ);

наем нового работника по срочному договору (59 ТК РФ).

Рассмотрим каждый способ подробнее.

Дополнительная работа

При этом способе один из сотрудников предприятия принимает на себя дополнительные обязанности. То есть выполняет свою трудовую функцию и функцию отпускника. Причем обе функции работник выполняет в рамках установленного рабочего дня.

Поручаемая сотруднику дополнительная работа может осуществляться путем:

1. Совмещения должностей.

Когда сотрудник берет на себя функции отпускника с другой должностью.

Например: бухгалтер принимает на себя функции кассира, который ушел в отпуск.

2. Расширения зоны обслуживания или увеличения объема работ.

Когда работник принимает на себя функции отпускника той же профессии.

Например: один из сотрудников кадрового отдела ушел в отпуск, а второй на время его отсутствия выполняет обязанности за двоих.

Поручить сотруднику выполнение дополнительной работы можно только с его согласия. Работодатель и работник должны зафиксировать в дополнительном соглашении срок выполнения работы, ее содержание, объем и порядок оплаты.

Работник вправе отказаться от выполнения дополнительной работы досрочно. Но в таком случае, он обязан предупредить об этом работодателя за три рабочих дня в письменной форме.

Доплату заместителю можно установить пропорционально отработанному времени или за выполненный объем работ. Минимальный или максимальный размер доплаты трудовым законодательством не установлен.

Пример: кадровик организации с окладом 33 000 рублей уходит в отпуск в июле на 28 календарных дней (будет отсутствовать 20 рабочих дней). Функции отпускника берет на себя бухгалтер. Доплату за совмещение должностей бухгалтер получит пропорционально отработанному времени. Посчитаем размер доплаты.

В июле 22 рабочих дня, значит размер доплаты за один день составит:

33 000 руб. / 22 дн. = 1 500 руб.

Доплата бухгалтеру за весь период замещения:

1 500 руб. * 20 дн. = 30 000 руб.

Сумма доплаты облагается НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке.

Совместительство

При совместительстве работник выполняет обязанности отпускника в свободное от своей основной работы время. Он может замещать отсутствующего:

по основному месту работы — внутреннее совместительство;

у другого работодателя — внешнее совместительство.

Работать по совместительству нельзя больше 4 часов в день. Работать полный день совместитель может только в те дни, когда он полностью свободен на основной работе. А в течение месяца продолжительность рабочего времени совместителя не должна превышать 50% месячной нормы рабочего времени (284 ТК РФ). Причем следить за тем, чтобы норма не была превышена, обязан работодатель.

Немного изменим условия нашего примера.

Бухгалтер будет выполнять работу отсутствующего кадровика по внутреннему совместительству 4 часа в день. Доплату он получит пропорционально отработанному времени.

Размер доплаты за один день составит:

33 000 руб. * 0,5 / 22 дн. = 750 руб.

Доплата бухгалтеру за весь период замещения составит:

750 руб. * 20 дн. = 15 000 руб.

С суммы доплаты необходимо начислить взносы и удержать НДФЛ.

Подробнее о том, кто может быть совместителем, порядке заключения трудового договора и графике работы, читайте в этой статье.

Временный перевод

По соглашению сторон работодатель может временно перевести другого работника на место отпускника. Срок перевода соответствует периоду отпуска отсутствующего сотрудника.

Оплата труда заместителя будет соответствовать новой должности. При этом оклад по новой должности может быть выше или ниже оклада по старой. В данном случае работодатель вправе не сохранять за работником средний заработок по прежней должности.

Наем по срочному договору

Иногда в отпуск уходит узкий специалист, заменить которого другим сотрудником невозможно. Тогда оптимальный вариант — принять нового работника соответствующей квалификации по срочному трудовому договору.

В таком случае сумму оплаты, срок работы и ее условия стороны фиксируют в срочном трудовом договоре.