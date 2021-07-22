Сотрудник не хочет получать зарплату дважды в месяц: что делать бухгалтеру?

Можно ли удовлетворить прошение сотрудника, написавшего заявление с просьбой выплачивать ему заработную плату единовременно без аванса?

Ответ отрицательный: «выплачивать зарплату единовременно, один раз в месяц нельзя, так как это является нарушением ст. 136 Трудового кодекса и ухудшает положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством (ч. 4 ст. 8 ТК РФ)».

Государство защищает права наёмных работников, поэтому все особенности по расчётам и выплатам заработной платы, чётко прописаны законодательно.

В соответствии ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса однозначно определено, что работодатель должен выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца в день, назначенный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Требования вышеупомянутой статьи Кодекса являются императивными, иными словами обязательными для исполнения всеми нанимателями. Несмотря на то, что ни в одном законодательном акте не определены конкретные числа месяца для выплаты заработной платы, в законодательных нормах однозначно сказано, что выплата должна производиться не реже двух раз в месяц, при этом промежутки между выплатами не должны превышать двух недель.

Трудовое законодательство не предусматривает каких-либо исключений из установленной нормы. Следовательно, работодатель обязан фактически выдавать зарплату сотрудникам не реже двух раз в месяц. Конкретные даты выплат заработной платы организация утверждает самостоятельно правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Таким образом, нормы закона не регулируют конкретные даты календарного месяца выплат зарплаты, но при этом устанавливает требование о максимально допустимом временном интервале после окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть заработной платы за этот период.

Существуют два противоречащих друг другу мнения.

По мнению Минтруда компания вправе выдать деньги с нарушением установленных сроков, если это улучшит положение работника (письмо от 26.07.2019 № 14—1/В-582). Но следовать этим разъяснениям и выдавать зарплату за весь месяц единовременно — рискованно. В случае, если организация нарушит временной интервал в полмесяца между выплатами и перечислит деньги всего один раз за месяц, то нужно понимать, что это будет являться основанием для штрафа. И в данном случае желание работодателя помочь работнику, удовлетворив его просьбу выплатить зарплату единовременно, не будет иметь значения. Нормы закона не делают исключений в подобных ситуациях.

По мнению Трудинспекции, заявление сотрудника с просьбой выплачивать заработную плату один раз в месяц не освобождает работодателя от ответственности за нарушение трудового законодательства. За подобное нарушение трудинспекторы вправе взыскать штраф с компании на сумму до 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП).

Обязательные правила, установлены ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса и их нельзя изменить ни по соглашению сторон, ни по заявлению сотрудника.

Судебная практика судов общей юрисдикции также подтверждает правомерность привлечения нанимателей, которые выплачивают работникам зарплату один раз в месяц, к административной ответственности (постановление Верховного суда РФ от 14.09.2010 № 10-АД10-1, решение Верховного суда Республики Карелия от 09.09.2011 по делу № 21-175/2011).

Кроме того, ст. 236 Трудового кодекса устанавливает, что при нарушении работодателем утверждённого срока выплаты зарплаты, он обязан выплатить её с денежной компенсацией в размере не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленной даты выплаты по дату фактической выплаты включительно. Размер компенсации, выплачиваемой работнику, может быть повышен коллективным договором, ЛНА или трудовым договором. Обязанность выплаты денежной компенсации за несвоевременную выплату заработной платы работнику возникает независимо от наличия вины работодателя.

Таким образом, сроки выплаты заработной платы и иных выплат сотрудникам подробно оговорены в Трудовом кодексе РФ. Нарушение этих сроков влечёт за собой серьёзные последствия, от административной до уголовной ответственности. Поэтому очень важно соблюдать нормы закона.

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

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