Служебная записка на командировку: зачем нужна и как ее составить

Для оформления командировки руководителю достаточно выпустить приказ и ознакомить с ним работника. А сотрудник после возвращения составляет и передает в бухгалтерию авансовый отчет с подтверждающими документами. Кроме того, внутренним документооборотом могут быть предусмотрены и другие документы — заявления, распоряжения и т.д. Но в некоторых случаях работодателю понадобится один особый — служебная записка. О ней и расскажем сегодня. Также вы сможете скачать готовый образец.

Зачем нужна служебная записка

Какие обычно в командировке возникают расходы:

проезд;

проживание;

суточные.

Кроме того, могут быть расходы на материалы, страховку, оплату пошлин и т.д. Но основных затрат всего три.

Чтобы подтвердить стоимость проезда, работник предъявляет проездные документы — билеты, квитанции, посадочные талоны и т.п.

Проживание подтверждается счетом, актом из гостиницы, договором на аренду жилья, чеками.

Суточные не требует документального подтверждения. Для их расчета достаточно приказа, в нем ведь указаны даты командировки. Правда точно определить суточные по приказу можно не всегда.

Представим себе, что работник должен был поехать в командировку поездом, прожить в гостинице четыре дня и вернуться. Но в итоге обстоятельства сложились так, что он отправился в поездку на личном автомобиле; вместо гостиницы, на которую рассчитывали изначально, ему пришлось снять посуточно квартиру по договору, а в командировке он пробыл меньше времени, чем планировалось.

В итоге то, что указано в приказе, и фактические условия командировки отличаются. К тому же, даже если в приказе было указано, что сотрудник направляется в поездку на своем авто, бухгалтер может не знать подробностей — какой это автомобиль, например.

Конечно руководитель может издать еще один приказ, которым утвердит новые сроки и способ проезда, но для этого может использоваться и служебная записка. Работнику достаточно изложить в ней обстоятельства, приложить документы, а руководителю завизировать расходы.

В п. 7 Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» устанавливается, что:

Срок пребывания в командировке по факту определяется документами на проезд. Если же он отправился в поездку на служебном, собственном или ином транспорте ( например, арендованном ), то срок указывается в служебной записке, а подтверждением служат прилагаемые к ней документы.

например, арендованном Если же и проездных документов нет, то срок будет определяться по документам о найме помещения для проживания.

Когда нет ни тех, ни других документов, тогда в служебной записке нужно просто указать фактический срок командировки, а подтвердить ее должен сотрудник принимающей стороны. Например, это может быть руководитель компании, в которую был направлен сотрудник .

Работодатель, в Положении о командировках или ином внутреннем нормативном акте, может предусмотреть и иные сведения, которые необходимо включить в записку (это не противоречит закону, ведь ни утвержденной формы служебной записки, ни жестких требований по ее заполнению нет). Это могут быть: данные об автомобиле, объяснения (например, почему сотрудник вместо гостиницы арендовал квартиру или задержался в дороге), информация об итогах командировки (ранее для этого использовался отчет о командировке, но он не является обязательным документом и его вполне можно объединить с запиской).

Благодаря служебной записке бухгалтер сможет точно определить, за какое количество дней нужно выплатить работнику суточные, узнать, на каком именно транспорте он ездил, где проживал, есть ли подтверждающие документы для этих расходов и почему сведения отличаются от указанных в приказе (если такие отличия есть).

Служебную записку следует составлять на имя непосредственного начальника или того, кто направлял сотрудника в командировку и санкционировал расходы. Именно после того, как ответственное лицо (лица) завизирует расходы, записка должна попасть к бухгалтеру, чтобы он принял ее к учету.

Какие документы приложить к служебной записке

Что касается проезда, то главным документом будет путевой лист. Проверяющие настойчиво его требуют и он содержит все необходимые данные — сведения об автомобиле, водителе, маршруте, километраже, расходе и марке топлива (например, если сотрудник расходовал бензин АИ 92, а принес чеки на дизтопливо — возместить такие расходы ему нельзя, т.к. этот вид топлива он не мог использовать в своем авто).

А вот остальные документы зависят от того, на каком именно транспорте работник передвигался.

Служебное авто

Т.к. автомобиль или в собственности, или в аренде у организации, то есть договоры, карточки учета и т.п. Поэтому документы на само авто не понадобятся. Зато нужны документы по расходам на топливо — чеки.

Если сотрудник покупал топливо по корпоративной карте, то следует указать это в служебной записке. Подтверждающим документом об оплате будет выписка со счета.

Арендованный автомобиль

Как правило, для того, чтобы такие расходы понести, работник должен предварительно согласовать с работодателем аренду (каршеринг), особенно, если изначально предполагался другой вариант поездки.

Планы на командировку могли измениться:

из-за аварии на железной дороге;

отсутствия билетов;

значительной задержки рейса;

производственной необходимости (к примеру, объект, на который необходимо добраться, находился в местности, куда можно доехать только на авто).

Если использование авто было внеплановым, сотруднику стоит дать пояснения — с чем связан выбор транспорта. Также необходимо предъявить такие документы как — договор аренды, чеки, акт приемки-передачи авто, акт оказания услуг (при аренде необязателен).

Если авто арендовано у физического лица вместо чека можно предъявить выписку со счета карты, подтверждающую перевод денег, расписку в получении наличных или чек из приложения «Мой налог», если физлицо является самозанятым.

Личный автомобиль

Оплата таких расходов может происходить несколькими способами. Если это авто организация брала в аренду у сотрудника на время командировки, то нужно смотреть условия договора аренды:

Если по договору в сумму аренды входят все сопутствующие расходы, в т.ч. топливо, то в авансовый отчет эти затраты не попадут. Они будут выплачены сотруднику по договору в сумме вознаграждения. В служебной записке достаточно сослаться на договор, к которому должны быть приложены копии (внесены сведения) водительского удостоверения и документа о праве собственности на авто.

Если ГСМ не входят в сумму аренды, то их расход можно компенсировать сотруднику отдельно, в т.ч. по авансовому отчету о командировке. Для этого нужно приложить чеки на бензин к отчету и указать на эти расходы в служебной записке.

По датам чеков можно косвенно определить сроки командировки и места, где побывал сотрудник. Если, например, он был командирован в Москву из Санкт-Петербурга, а чек на бензин у него из Тулы, то маршрут явно не совпадает и нужно запросить дополнительные объяснения или снять данные расходы из авансового отчета.

Главное — в служебной записке нужно отразить причины, по которым были понесены конкретные затраты. Примеры ситуаций, когда это может потребоваться:

Работник проживал не в гостинице, а арендовал квартиру.

Класс номера в гостинице выше, чем положено по положению о командировках

Кстати, тоже можно сказать и о проезде в поезде или самолете, если сотруднику положена оплата за эконом, а он купил билеты в бизнес-класс, то должен объяснить свой выбор. Если это было пожеланием сотрудника — лететь классом получше, то ему могут компенсировать только часть стоимости билета, соответствующую эконом-классу (для этого работник может запросить у перевозчика справку о стоимости). Если же билетов эконом-класса не было, а полет нельзя было перенести, то руководитель может решить компенсировать полную стоимость билета.

В счет включены дополнительные услуги — оплата стоянки, питания, интернета, бара и т.д.

Обратите внимание! В подпункте 12 пункта 1 статьи 264 НК указано, что принять в налоговом учете (по налогу на прибыль и аналогично для целей УСН) расходы на обслуживание в барах, ресторанах, в номере гостиницы нельзя (при условии, что такие услуги выделены в счете отдельно). Если же расходы включены в стоимость номера (например, по принципу all inclusive, «все включено») и отдельно не выделяются, то принять их в расходы можно.

Возместить сотруднику такие расходы и учесть их в бухгалтерском учете можно в любом случае, достаточно утверждения авансового отчета руководителем.

Наконец о суточных. Если иным образом утвердить срок пребывания в командировке нельзя, то бухгалтеру придется ориентироваться на отметки в служебной записке. Например, там может быть указано следующее:

Т.е. сделана отметка принимающей стороной. В форме служебной записки можно заранее предусмотреть соответствующие графы. Или приложить такое подтверждение как отдельный документ (справку).

Документальное подтверждение изложенных в служебной записке обстоятельств — обязательно. Без подтверждения, все, что написано в документе — только ничем не подкрепленные слова работника.

Образец служебной записки

Форма служебной записки может быть заранее разработана организацией и включена в комплект документов, участвующих в документообороте.

Целесообразно сделать бланк приложением к Положению о командировках, с которым нужно знакомить работников под роспись. В этом случае они также должны будут ознакомиться с формой и требованиями по ее заполнению.

Образец вы также можете скачать вот тут.

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