Ответственность по ГОЗ: как избежать штрафов и защитить компанию

Административная ответственность по ГОЗ

Основные категории нарушений

Представление недостоверных сведений контролирующим органам. За непредставление отчетности или намеренное искажение данных предусмотрен штраф до 500 000 рублей.

Нарушение правил ведения раздельного учета. Это одна из самых частых причин привлечения к ответственности: искажение данных учета даже на 10 % может повлечь штраф до 1 млн рублей или дисквалификацию руководителя.

Неисполнение авансовых обязательств. Просрочка выплаты аванса исполнителю по ГОЗ или несоблюдение условий его целевого использования влечет штраф до 100 000 рублей.

Ошибка в определении начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Если цена сформирована без нормативных обоснований или с нарушением установленного порядка, для должностных лиц возможен штраф до 50 000 рублей.

Нарушение сроков и качества исполнения контракта. Даже однодневная просрочка поставки или отклонение от утвержденных характеристик уже является основанием для привлечения к ответственности.

Среди наиболее распространенных административных правонарушений, зафиксированных контролирующими органами в 2025 году, можно выделить следующие:

Кого наказывают

Ответственность может нести любой участник цепочки ГОЗ — от заказчика до субподрядчика. На практике чаще всего привлекают:

генерального директора (как лицо, подписавшее госконтракт и распоряжавшееся средствами);

главного бухгалтера (при нарушениях в учете или отчетности);

технического директора или начальника производства (при несоблюдении качества, комплектности, сроков);

финансового директора и специалистов отдела снабжения (при некорректном ценообразовании или расходовании аванса).

При повторных нарушениях административная ответственность может перерасти в уголовную — особенно если ущерб бюджету превысил 5 % суммы контракта или составил 5 млн рублей и более.