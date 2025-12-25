Ответственность по ГОЗ: как избежать штрафов и защитить компанию

И если еще несколько лет назад многие компании относились к требованиям по ГОЗ формально, то с 2025 года ситуация изменилась: контроль ужесточился, ответственность стала персонализированной, а практика — показательной.
Правовое основание ответственности
Работу всех участников ГОЗ — заказчиков, головных исполнителей, подрядчиков и поставщиков — регулируют:
и, начиная с 1 марта 2025 года, — новая статья 7.30.3 КоАП «Нарушение порядка формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа».
С этой даты отменен целый ряд прежних статей административного кодекса (7.29, 7.32.1, 14.55 и др.) — все ключевые составы нарушения объединены под одной нормой, что упрощает правоприменение и исключает дублирование, но при этом делает ответственность шире.
Кроме того, ужесточены положения Уголовного кодекса — добавлены статьи 201.1, 201.2, 201.3, 285.4, 285.5, 285.6, прямо касающиеся исполнения ГОЗ. Они предусматривают ответственность вплоть до лишения свободы за злоупотребления, недобросовестное исполнение или срыв оборонного контракта.
Административная ответственность по ГОЗ
Основные категории нарушений
Среди наиболее распространенных административных правонарушений, зафиксированных контролирующими органами в 2025 году, можно выделить следующие:
Нарушение сроков и качества исполнения контракта. Даже однодневная просрочка поставки или отклонение от утвержденных характеристик уже является основанием для привлечения к ответственности.
Ошибка в определении начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Если цена сформирована без нормативных обоснований или с нарушением установленного порядка, для должностных лиц возможен штраф до 50 000 рублей.
Неисполнение авансовых обязательств. Просрочка выплаты аванса исполнителю по ГОЗ или несоблюдение условий его целевого использования влечет штраф до 100 000 рублей.
Нарушение правил ведения раздельного учета. Это одна из самых частых причин привлечения к ответственности: искажение данных учета даже на 10 % может повлечь штраф до 1 млн рублей или дисквалификацию руководителя.
Представление недостоверных сведений контролирующим органам. За непредставление отчетности или намеренное искажение данных предусмотрен штраф до 500 000 рублей.
Кого наказывают
Ответственность может нести любой участник цепочки ГОЗ — от заказчика до субподрядчика. На практике чаще всего привлекают:
генерального директора (как лицо, подписавшее госконтракт и распоряжавшееся средствами);
главного бухгалтера (при нарушениях в учете или отчетности);
технического директора или начальника производства (при несоблюдении качества, комплектности, сроков);
финансового директора и специалистов отдела снабжения (при некорректном ценообразовании или расходовании аванса).
При повторных нарушениях административная ответственность может перерасти в уголовную — особенно если ущерб бюджету превысил 5 % суммы контракта или составил 5 млн рублей и более.
Статья 7.30.3 КоАП: что изменилось
С 1 марта 2025 года все основные нарушения в рамках ГОЗ консолидированы в статье 7.30.3 КоАП. Теперь ответственность систематизирована по видам:
Нарушение
Ответственность для должностных лиц
Для юридических лиц
Нарушение порядка определения НМЦК
30 000–50 000 ₽
—
Отказ или уклонение от обязательного заключения контракта
30 000–50 000 ₽
300 000–1 000 000 ₽
Нарушение сроков размещения заказов или поставки
30 000–50 000 ₽
—
Несоблюдение сроков оплаты и порядка авансирования
50 000–100 000 ₽
—
Нарушение условий контракта (качество, количество, сроки)
30 000–50 000 ₽
—
Ведение учета с ошибками или отказ от раздельного учета
20 000–50 000 ₽
300 000–500 000 ₽
Грубое искажение данных учета (свыше 10 %)
50 000–100 000 ₽ или дисквалификация до 3 лет
500 000–1 000 000 ₽
Незаконные банковские операции по сопровождаемым счетам
100 000–1 000 000 ₽
—
Обновленная статья делает систему надзора более однозначной: теперь любое нарушение по ГОЗ напрямую коррелирует с отдельной частью 7.30.3 КоАП, что упрощает доказывание состава.
Ключевые тенденции правоприменения
По данным профильных изданий и судебных обзоров за 2024–2025 годы, в более чем 80 % дел о назначении административных штрафов по ГОЗ суды поддерживают позицию контрольных органов. Это означает, что рассчитывать на «понимание» или «предупреждение вместо штрафа» все сложнее — особенно при наличии признаков системных нарушений.
Тем не менее, законодательство предусматривает смягчающий фактор для малого и среднего бизнеса: если нарушение совершено впервые и не повлекло вреда или угрозы национальной безопасности, суд может заменить штраф административным предупреждением (ч. 3 ст. 1.4 и ст. 4.1.1 КоАП).
Уголовная ответственность в сфере ГОЗ
Административные штрафы — лишь верхушка айсберга. Основные риски для руководителей и ключевых сотрудников предприятий, задействованных в ГОЗ, заключаются в том, что повторное или системное нарушение обязательств по контрактам может квалифицироваться уже как уголовное преступление.
С 2025 года уголовное законодательство было дополнено рядом специализированных статей, прямо направленных на защиту интересов государства и предотвращение хищений при оборонных поставках.
Ключевые статьи УК, применяемые в сфере ГОЗ
Статья УК
Состав преступления
Санкции
Злоупотребление полномочиями при выполнении ГОЗ
Лишение свободы до 8 лет + штраф до 1 млн ₽ и лишение права занимать должности до 10 лет
Нарушение условий ГОЗ, повлекшее ущерб или срыв заказа
До 10 лет лишения свободы при ущербе свыше 5 % цены контракта или 5 млн ₽
Отказ или уклонение от обязательного контракта по ГОЗ
Штраф до 3 млн ₽ или лишение свободы до 8 лет
Злоупотребление полномочиями из корыстной или личной заинтересованности
До 10 лет лишения свободы при тяжких последствиях
Нарушение условий госконтракта, заключенного для исполнения ГОЗ
До 8 лет лишения свободы, штраф до 1 млн ₽
Отказ должностного лица от обязательного контракта, повлекший ущерб
До 8 лет лишения свободы
За последние три года следственные органы и суды по всей стране вынесли более 100 обвинительных приговоров по делам, связанным с ГОЗ, и только два — оправдательных. Это показывает общую тенденцию: по таким делам суды занимают крайне жесткую позицию.
За что возбуждают уголовные дела по ГОЗ
По материалам судебной практики и аналитике профильных юридических порталов, чаще всего уголовные дела возбуждаются по четырем категориям нарушений:
Завышение стоимости товаров или услуг. Применение неверных методов формирования цены или включение в себестоимость не относящихся к ГОЗ затрат. Пример: предприятие указывало рыночную цену на комплектующие, не имея расчетов, подтверждающих производственные издержки. Проверка выявила завышение в 28 %.
Несоответствие поставленной продукции условиям контракта. Даже формальное отклонение — иной серийный номер, отличающееся сырье или материалы — квалифицируется как нарушение условий ГОЗ, поскольку затрагивает вопросы обороноспособности.
Срыв сроков выполнения работ, о котором исполнитель знал заранее. Если компания заключает контракт, понимая, что не сможет исполнить обязательства в срок, это расценивается как умысел на причинение ущерба.
Фиктивное исполнение или подлог отчетных документов. Подписание актов выполненных работ до фактического завершения, двойное использование аванса, перераспределение средств между разными госконтрактами — все это рассматривается как хищение или злоупотребление полномочиями.
Персональная ответственность и зона риска
К уголовной ответственности могут привлекаться:
руководители предприятий — генеральный директор, исполнительный директор, руководитель проекта;
главные бухгалтеры и финансовые директора, если установлено искажение учетных данных или нецелевое использование аванса;
руководители подразделений военного приемочного контроля, в случаях согласования некачественной продукции;
руководители субподрядных организаций, участвующих в цепочке ГОЗ.
Следственные органы все чаще трактуют понятие «участие в исполнении ГОЗ» максимально широко, что делает уязвимыми даже компании второго и третьего уровня цепочки поставок.
Как минимизировать риски уголовной и административной ответственности
Нормы законодательства предполагают не только санкции, но и возможности защиты. Опыт судебной практики и рекомендации юристов показывают: снизить вероятность претензий можно системно, включая организационные, учетные и коммуникационные меры.
Стройная система внутреннего контроля
Внедрите локальные регламенты исполнения ГОЗ, включая отдельные инструкции по ценообразованию, согласованию авансов и отчетности.
Назначьте ответственных за каждый этап — от закупки материалов до формирования себестоимости и отчетов в уполномоченный банк.
Проводите регулярные внутренние проверки качества и расходования средств, включая фото-, видеофиксацию и электронные протоколы.
Раздельный учет как инструмент защиты
Раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности — не формальное требование, а главный аргумент при проверках. При наличии корректно организованного учета предприятие может доказать:
правомерность расходования средств;
экономическую обоснованность цены;
фактическое выполнение объемов работ.
А при отсутствии раздельного учета презумпция всегда действует против исполнителя: считается, что средства могли быть использованы не по назначению.
Документирование всех действий
Каждый этап исполнения контракта должен сопровождаться подтверждающими документами:
протоколами согласования цены;
актами сверки;
перепиской с заказчиком;
внутренними служебными записками о причинах переноса сроков или корректировке показателей.
Эти документы при необходимости становятся доказательством добросовестности исполнителя, что позволяет избежать перехода дела из административной плоскости в уголовную.
Повышение квалификации сотрудников
Ошибка в формулировке спецификации, неверная трактовка условий приемки или невнимание к структуре затрат часто становятся триггером для возбуждения дела. Регулярное обучение сотрудников требованиям 275‑ФЗ, приказам Минпромторга и положениям Банка России по казначейскому сопровождению — самая простая мера профилактики.
Как избежать ответственности по ГОЗ
Исполнение государственного оборонного заказа требует не просто финансовой дисциплины — оно требует системы. Любая ошибка в отчетности, стоимость без обоснования или неточный раздельный учет могут привести к серьезным санкциям: от административного штрафа до блокировки расчетов или уголовного преследования.
Практика последних лет показывает, что избежать проблем возможно только при постоянном профессиональном контроле каждой операции по контракту — от авансирования до заключительного отчета в казначействе.
