Нужно ли вести раздельный учет по госконтракту

Что изменится в 2026 году

Согласно обновлениям Минфина и Казначейства, с 2026 года расширяется использование ГИИС «Электронный бюджет». Все участники ГОЗ и контрактов с казначейским сопровождением будут обязаны вести учет и предоставлять отчеты в цифровом формате.

Кроме того, усиливается контроль за достоверностью первичных данных: Казначейство планирует автоматически сверять сведения о затратах из учетных систем с отчетами, направляемыми заказчику и ФАС.

Также исполнителям придется учитывать изменения налогового законодательства — повышение ставки НДС до 22 %, изменение пределов для УСН и отмену ряда налоговых льгот. Все это требует гибкости и оперативной корректировки учетной политики.