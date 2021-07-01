НДФЛ по земельным участкам: налог и вычет при покупке/продаже

Как посчитать НДФЛ при продаже земельного участка? От какой даты отсчитывать минимальный срок владения? Можно ли получить вычет по НДФЛ при покупке земли? Мы подготовили подборку по сайту и форуму на эту «земельно-налоговую» тему.

Срок владения при разделении на части

По общему правилу минимальный предельный срок владения исчисляется с даты государственной регистрации права собственности.

Иногда участок делят на части. Но при этом не надо забывать, что в таком случае срок владения частью от некогда целого участка начинает идти с нуля — с момента разделения.

Минфин в письме № 03-04-05/30011 от 21.04.2021 пояснил, что при разделе земельного участка образуются несколько новых земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает существование.

В этой связи, поскольку при разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, а первичный объект прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты НДФЛ при их продаже следует исчислять с даты госрегистрации прав на вновь образованные земельные участки.

Таким образом фактически земля все та же, но после деления ее на части по документам это уже новый объект и срок владения надо исчислять с нуля.

Отметим, что подобных писем разъяснений выпущено немало. Например, аналогичная позиция ФНС изложена в решении № СА-4-9/20286@ от 04.10.19, письме № БС-4-21/5071@ от 21.03.2019.

Людям, конечно, такое положение дел не нравится. Ведь получается, что продав целый участок, который был в собственности много лет, и получив больший доход, собственник освобождается от НДФЛ, а продав только часть его и получив меньший доход, ему вменяется налог.

На сайте РОИ ранее была опубликована инициатива, призывающая поменять закон, чтобы срок владения новыми участками после разделения исчислялся с момента владения первоначальным земельным участком.

Срок владения при изменении вида

А вот изменение разрешенного вида использования земли не прерывает срок владению ее для целей НДФЛ.

Как пояснил Минфин в письме от 15.01.2020 № 03-04-05/1278, разрешенное использование земельного участка относится к числу дополнительных сведений об объекте недвижимого имущества.

Внесение в реестр прав на недвижимость дополнительных сведений об объектах недвижимости не влечет за собой переход, прекращение, ограничение прав и обременение объектов недвижимости.

Срок владения после решения суда

Бывает, что приходится через суд доказывать право на свое имущество. В этом случае если право собственности на участок признано решением суда, моментом возникновения этого права является дата вступления в силу решения суда.

Об этом, в частности, говорится в письме Минфина № 03-04-07/25455 от 03.07.2013.

В форуме этот вопрос обсуждают в теме «НДФЛ при продаже земельного участка помогите определить строк владения».

Имущественный вычет при продаже земли вместе с домом

При продаже в одном налоговом периоде жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, находившихся в собственности менее минимального срока владения (3 или 5 лет), можно применить вычет по НДФЛ в сумме, не превышающей в целом 1 000 000 рублей.

Таким образом, в случае продажи в одном налоговом периоде нескольких объектов недвижимости (дома с участком) общий вычет по всем этим объектам будет не более 1 000 000 рублей.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/53607 от 19.07.2019.

Вместо вычета можно уменьшить сумму своих доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

В форуме этот вопрос обсуждают в теме «3-ндфл при продаже земельного участка».

Имущественный вычет при покупке земли

Сам по себе факт покупки земельного участка — еще не повод для получения вычета по НДФЛ.

Имущественный вычет на покупку земли можно получить только после строительства на нем дома (при условии, что по статусу земля для строительства) и получения свидетельства на жилой дом.

Пока не построен дом и не оформлен в собственность — права на получение имущественного вычета на земельный участок нет.