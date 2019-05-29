Срок владения земельным участком для целей НДФЛ предлагают считать по-другому

В настоящее время при разделении земельного участка на части, для каждой такой части срок владения начинает исчисляться «с нуля».

Дело в том, что на основании пунктов 1 и 2 статьи 11.4 ЗК при разделе земельного участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование.

Если участок земли разделить на части для продажи, то сроки владения этими частями начинаются с момента разделения, а значит с дохода от их продажи взимается НДФЛ.

Таким образом, продав целый участок, который был в собственности много лет, и получив больший доход собственник освобождается от налога, а продав только часть его и получив меньший доход ему вменяется налог.

Это не справедливо и не логично, считает автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Инициативный гражданин предлагает внести поправки в Земельный кодекс, приписав там, что срок владения образующимися в результате деления участка новыми участками исчислять с момента владения первоначальным земельным участком.