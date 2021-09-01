Блокировка ИП, позор ФНС, что с трудовыми книжками. Очень четкие бухновости

Чего-то наш ведущий Артемий Васенко разыгрался: откровенно выпендривается, да еще и главреда нашего ругает. Монтажер Влад Маджуга не отстает: вставляет в видос мемы на грани фола. А обнаглевший главред Марина Снеговская все это ставит на «Клерке». Зацените, в общем, старания молодых и борзых.

Итак, Бухтуб № 5. В выпуске:

блокировать счета ИП будут меньше;

компания отбилась от налогов в 6 млрд;

что делать с вашими бумажными трудовыми книжками;

налоговики признались в своем позоре.

И еще много чего.

Знаковое дело дошло до Верховного суда. Инспекторы послали в ВТБ требование заблочить счет ИП за неуплату налогов. Банк личный счет предпринимателя не тронул, а заблокировал только предпринимательский. ФНС за это выписала банку штраф. ВТБ пошел в суд и выиграл.

В общем, знайте, теперь у налоговиков нет шансов подобраться к вашим личным счетам!

Хотя, мы тут поговорили с юристами, и они считают, что ФНС будет пытаться и дальше слать незаконные требования в банки. Просто отбиваться придется в суде, который теперь, после решения Верховного суда, налоговикам откажет.

Проиграли налоговики и еще в одном знаковом деле. Они доначислили по итогам камералки шесть миллиардов рублей! Да, вы не ослышались. Компания применила нулевую ставку налога на прибыль по отчуждению долей дочернего общества. В суде была эпичная юридическая битва в стиле Звездных войн, где компания победила.

Сохраняйте все документы, связанные с работой — трудовой договор и бумажную трудовую книжку. Перешли на электронную и считаете все это пережитками прошлого? А вот и зря. Уже и Пенсионный фонд открыло признал — если будет сбой (О Боже, и у них!), доказывать стаж придется бумажными документами.

А в своем сбое уже совершенно официально призналась налоговая. На своем сайте она ответила на вопрос о том, что делать, если отчетность отправлена вовремя, а квитанции из-за сбоя нет. Переживать не стоит, успокаивают Будды из ФНС. Отсылать повторно отчет не надо. Потому что налоговики знают — задержка на их стороне.

И все отчеты засчитают как вовремя отправленные. Вообще, конечно, стыдоба — сбой идет уже четвертый год!

До 1 июля 2022 года не будут штрафовать за ошибки по прослеживаемости в счетах-фактурах. Ну то есть если компания не проставила в счете-фактуре регистрационный номер партии прослеживаемого товара, штрафа не будет еще год.

Если по прослеживаемости налоговики пока строят из себя няшей, стараясь не запугивать и так очумевших от новых правил бухгалтеров, то по самозанятым ситуация другая.

Налоговая уже вовсю проверяет компании, которые работают с самозанятыми. Смотрит, чтобы не было регулярных выплат, как со штатными работниками. Сверяет, не работал ли человек раньше в компании.

И вот на днях начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев сделал еще одно очень важное заявление. Самозанятый должен выдать компании-заказчику не только чек, но и акт. Это значит, что одного чека из «Моего налога» будет недостаточно, чтобы принять к расходам сумму, которую заплатили самозанятому за услугу.