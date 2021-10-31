Уголовка на бухгалтеров из-за 1С, новые отчеты по зарплате, платежки с 1 октября поменялись

Свежий выпуск нескучных бухгалтерских новостей (а вот тут, в описании к видео — подарок для бухгалтеров).

Сегодня в выпуске:

— уголовные дела на главбухов за пиратские 1С;

— про минимальные зарплаты придется отчитываться не только в налоговую;

— налоговики придумали новую страшилку для бизнеса; — платежки надо будет заполнять по-новому.

За пиратские 1С опять начинают заводить уголовные дела. В Белгородской области главбуху грозит реальный срок за программу без лицензии. А оперативники вообще понимают, что обычно главбух здесь вообще не причем? Может, лучше старый добрый Эксель, чем такие проблемы для бухгалтерии из-за автоматизации?

К зарплатам ниже МРОТ прикапываются теперь не только налоговики, но и местные власти. Просят не просто объясниться, а еще и отчитываться каждый месяц про это. https://www.klerk.ru/buh/news/519594/ И размер индексации зарплаты в таких отчетах тоже требуют указывать. Так что следите за письмами из Администрации города или региона.

Бизнес добивают ногами. Мало того, что налоговики массово банкротят бизнес. Так еще придумали вызывать предпринимателей в налоговую через ОБЭП. Мало того: полиция теперь непременный посетитель на налоговых комиссиях. https://www.klerk.ru/buh/news/519696/

Если вы тоже не заметили, как прошел сентябрь, скорее изучайте новшества октября. Самое важное — изменятся правила заполнения платежек по налогам. Лучше все сразу правильно вписать, чем потом получить геморрой с уплатой.

Кстати, астрологи объявили ретроградный Меркурий, так что если вдруг что не получается на работе, смело можете валить на него.