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«Ночной бухгалтер». У всех, кто неправильно заполнит платежки, будут проблемы с уплатой налогов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

В платежных поручениях грядут перемены прямо с завтрашнего дня: по-новому нужно будет заполнять сразу несколько полей.

Как спать спокойно

Платежки по налогам изменятся с 1 октября 2021 года. Если коротко, то отменяется код «ТР», статус «09», а к номеру документа «приклеиваются» две буквы.

ИП, адвокаты, нотариусы и главы КФХ теперь должны писать код 13 в поле 101. В поле 106 не будет значений «ТР», «ПР», «АП» и «АР». Обратить внимание нужно будет и на поле 108.

Почему это важно? Заполнять платежки нужно правильно как минимум для того, чтобы не пришлось лишний раз общаться с налоговиками по поводу своих ошибок.

Так что рекомендуем прямо распечатать основные изменения и периодически туда поглядывать, если в чем-то сомневаетесь.

Распечатать, кстати, можно наш материал из «Клерк.Разборов». Как, вы еще не в клубе «Клерк.Премиум»? Хорошая возможность это исправить.

Что еще?

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Ваша краткая, потому что талантливая редакция

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