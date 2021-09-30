«Ночной бухгалтер». У всех, кто неправильно заполнит платежки, будут проблемы с уплатой налогов

В платежных поручениях грядут перемены прямо с завтрашнего дня: по-новому нужно будет заполнять сразу несколько полей.

Как спать спокойно

Платежки по налогам изменятся с 1 октября 2021 года. Если коротко, то отменяется код «ТР», статус «09», а к номеру документа «приклеиваются» две буквы.

ИП, адвокаты, нотариусы и главы КФХ теперь должны писать код 13 в поле 101. В поле 106 не будет значений «ТР», «ПР», «АП» и «АР». Обратить внимание нужно будет и на поле 108.

Почему это важно? Заполнять платежки нужно правильно как минимум для того, чтобы не пришлось лишний раз общаться с налоговиками по поводу своих ошибок.

Так что рекомендуем прямо распечатать основные изменения и периодически туда поглядывать, если в чем-то сомневаетесь.

Распечатать, кстати, можно наш материал из «Клерк.Разборов». Как, вы еще не в клубе «Клерк.Премиум»? Хорошая возможность это исправить.

Что еще?

Перевели больше 600 тысяч рублей на иностранный электронный кошелек? С завтрашнего дня компании и физлица должны отчитываться в налоговую о таких переводах.

Власти хотят расширить перечень операций, не облагаемых НДС. Мы выяснили, какие это операции.

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Забота

Очень заботливые представители Счетной палаты придумали оригинальный способ помочь семьям со школьниками: выдавать каждый год к школе по 20 тысяч на ребенка. Правда, деньги будут брать из вашего же собственного материнского капитала. Вот это помощь так помощь!

А еще там внезапно выяснили, что семьи с одним ребенком получают больше денег, чем семьи с двумя детьми: надо, дескать, устранить несправедливость. Забрать деньги у первых и отдать вторым?

В общем, борьба за справедливость — она такая. Бессмысленная и беспощадная, похоже.

Опять ковидное

Появилась судебная практика по отстранению от работы из-за отсутствия прививок. Суды сказали, все окей, отстранять — правильно.

Драматическая история про то, как Почту России оштрафовали за ковид у зама главбуха — почитайте.

Ваша краткая, потому что талантливая редакция