Администрация муниципального района хочет от бизнеса отчет о том, что зарплаты у него не ниже 1,2 МРОТ. Ей не дают покоя лавры налоговиков? Не так давно подобные требования Росстат рассылал.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот такое вот письмо пришло. Даже не пойму как реагировать, что ответить? Да и обязана ли я сдавать подобные отчёты?».

«Больше всего удивляет „до 25 числа каждого (!) месяца“. Вот просто надо бросить всё и явиться к ним в кабинет с отчётом».

В комментариях указали на то, что в тексте много раз упомянуто слово «прошу».

«Если бы вы были обязаны, в тексте бы так часто не встречалось слово „прошу“. Нам одно из областных ведомств как-то выкатило требование по предоставлению сведений, в качестве основания сославшись на положение о своей деятельности, где таки да, полномочия по сбору сведений присутствовали, но документ — основание, который бы обязывал нас такие сведения давать, нам так и не предоставили».

Кто-то советует ничего не отвечать. Кто-то — написать жалобу в прокуратуру. А кто-то пишет, что ответ уже есть в самом запросе:

«Первый абзац этого письма — это готовый ответ на эту писульку, с допиской, что „региональные законы не могут быть главнее федеральных, любую подобную информацию они могут получить у смежников, в порядке межведомственного взаимодействия“».

Такое ощущение, что о зарплатах работников в бизнесе хотят знать все, кому не лень. И налоговики, и Росстат, теперь вот местная исполнительная власть.