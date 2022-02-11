Сейчас идеальный момент для обучения управленческому учету. Смотрите

В Центре обучения «Клерка» большой ажиотаж вызывает курс по управленческому учету. Нам приходится распределять желающих между группами и потоками, чтобы не превышать допустимый лимит в группе.

А все потому, что это курс про деньги. О том, как их заработать для себя лично и для компании. И что особенно важно — о том, как научиться объяснять все финансовые процессы своему директору.

Нас поначалу удивляло, что узкопрофильные бухгалтерские темы менее интересны, чем управленческий учет.

Но слушатели нам объяснили, что курс по управленческому учету прокачивает сверх-навыки. Те, которые по стандарту не требуются, а по жизни развивают профессиональное мышление и открывают новые возможности.

Топ-менеджмент компаний воспринимает тех, что учится управленческому учету, как специалистов с проактивной карьерной и жизненной позицией. Попросту они им нравятся. Потому что бухгалтер, который освоил управленческий учет, становится правой рукой директора. Он помогает ЗАРАБАТЫВАТЬ. Значит, и сам достоин больших денег.

Можете сами убедиться, прочитав интервью с финансовым директором Еленой Беловой – выпускницей нашего курса по управленческому учету.

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Понимая значимость курса, мы подошли к нему комплексно.

До 20 февраля при покупке курса слушатель получает от нас дополнительные профессиональные инструменты на целых три месяца – «Клерк.Консультации» и «Клерк.Разборы». БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Таким образом ваша выгода при покупке составит 19 097 руб.

Смета Вашей выгоды Курс повышения квалификации «Управленческий учет: от нуля до внедрения» – 32 890 руб. Доступ на 3 месяца к сервису «Клерк.Консультации» – 12 000 руб. Доступ на 3 месяца к «Клерк.Разборам» – 597 руб. Итого обычная стоимость комплекта – 45 487 руб. Дороговато! До 20 февраля при покупке курса по акции за 26 390 руб. 3 месяца безлимитных консультаций и разборов вы получаете в подарок. А значит экономите 19 097 руб.!

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В программе курса 10 модулей и практическая работа

В программе 10 тематических модулей: от основ до практической реализации в 1С. Даем полный цикл работы с УУ на предприятиях любого размера.

На курсе вы гарантировано получите навыки:

Анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений.

Структурировать доходы и расходы, настраивать аналитику.

Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс.

Автоматизировать управленческий учет в 1С.

Оперировать коэффициентами финансового анализа.

Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям.

Находить организационно-управленческие решения для увеличения прибыли.

Представлять в наглядной форме руководству компании информацию о текущем финансовом состоянии.

Помогать другим подразделениям компании выстраивать бизнес-процессы.

Посмотрите полную программу курса>>

Мы гарантируем результат, так как весь месяц в закрытом чате куратор будет помогать вам с учебой. Там же вы сможете с коллегами обсудить сложные моменты (там даже ответы на тесты иногда подсказывают).

Важная гарантия! Если в течение первого модуля изменятся ваши планы на учебу, мы вернем 100 процентов оплаты.

Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов

По итогам курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации на 120 часов. Его мы занесем в госреестр ФИС ФРДО. Там данные о нем сможет увидеть ваш работодатель.

Наше удостоверение создано по образцу Стэнфордского университета. Это потому, что наш курс повышения квалификации создан не по устаревшим методикам, а по инновационным принципам педагогического дизайна. Поэтому и удостоверение у нас не «олдовое», а современное.

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