Сотрудник заболел в командировке. Как разобраться в винегрете выплат?

Цифровой пример
Московская компания направила сотрудника в командировку в Краснодар с 1 по 15 апреля. 7 апреля он заболел и открыл больничный в краснодарской поликлинике.
Предупредите сотрудника, что закрыть больничный лист он сможет только в той поликлинике, где открыл. Поэтому до полного выздоровления он будет находиться в командировке в Краснодаре, а компания оплатит жилье.
14 апреля больничный закрыли. А для выполнения служебного задания командировку пришлось продлить до 21 апреля.
Бухгалтер начислил:
- суточные за 21 календарный день (с 1 по 21 апреля);
- больничное пособие за 8 календарных дней болезни (с 7 по 14 апреля);
- зарплату в размере среднего заработка за 9 рабочих дней, когда он был здоров (с 1 по 6 апреля (кроме выходных 2 и 3 апреля) и с 15 по 21 апреля (кроме выходных 16 и 17 апреля).
Всего за командировку сотрудник получит:
- Суточные - 14 700 руб. (700 руб./дн. × 21 дн.).
- Больничное пособие - 7320 руб. (915 руб./дн. × 8 дн.).
- Зарплату - 9270 руб. (1030 руб./дн. × 9 дн.).
Сложные случаи и типичные ошибки
Сложные случаи и типичные ошибки подробно разбираются в ходе курса профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате. Код А. Уровень квалификации 5». В течение курса вы постоянно на связи с преподавателями.
Главное о курсе:
- Старт – 1 мая.
- Обучение онлайн 2 месяца.
- Диплом о профессиональной переподготовке (250 ак.часов).
- Диплом внесут в государственный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
- Соответствует профстандарту «Бухгалтер» (код А, уровень квалификации 5).
Вы гарантированно получите навыки
- Проводить расчет зарплаты и других выплат работникам в любых ситуациях.
- Оформлять трудовые и ГПХ договоры.
- Рассчитывать страховые взносы и удерживать НДФЛ.
- Работать с электронными трудовыми книжками.
- Составлять налоговую отчетность.
- Оформлять документально и в учете премирование сотрудников.
- Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3.
- Оформлять прием и увольнение сотрудников.
- Без ошибок начислять отпускные.
- Предотвращать риски трудовых споров.
- Безрисково работать с подотчетными средствами.
Зачем вам профпереподготовка
Диплом о профессиональной переподготовке обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.
Для бухгалтеров, которые не работали на участке зарплаты, профпереподготовка даст полный комплекс нужных навыков и блестящее резюме.