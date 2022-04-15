Сотрудник заболел в командировке. Как разобраться в винегрете выплат?

Цифровой пример

Московская компания направила сотрудника в командировку в Краснодар с 1 по 15 апреля. 7 апреля он заболел и открыл больничный в краснодарской поликлинике.

Предупредите сотрудника, что закрыть больничный лист он сможет только в той поликлинике, где открыл. Поэтому до полного выздоровления он будет находиться в командировке в Краснодаре, а компания оплатит жилье.

14 апреля больничный закрыли. А для выполнения служебного задания командировку пришлось продлить до 21 апреля.

Бухгалтер начислил:

суточные за 21 календарный день (с 1 по 21 апреля);

больничное пособие за 8 календарных дней болезни (с 7 по 14 апреля);

зарплату в размере среднего заработка за 9 рабочих дней, когда он был здоров (с 1 по 6 апреля (кроме выходных 2 и 3 апреля) и с 15 по 21 апреля (кроме выходных 16 и 17 апреля).

Всего за командировку сотрудник получит:

Суточные - 14 700 руб. (700 руб./дн. × 21 дн.).

Больничное пособие - 7320 руб. (915 руб./дн. × 8 дн.).

Зарплату - 9270 руб. (1030 руб./дн. × 9 дн.).

Сложные случаи и типичные ошибки

Сложные случаи и типичные ошибки подробно разбираются в ходе курса профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате. Код А. Уровень квалификации 5». В течение курса вы постоянно на связи с преподавателями.

Главное о курсе:

Старт – 1 мая.

Обучение онлайн 2 месяца.

Диплом о профессиональной переподготовке (250 ак.часов).

Диплом внесут в государственный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).

Соответствует профстандарту «Бухгалтер» (код А, уровень квалификации 5).

Вы гарантированно получите навыки

Проводить расчет зарплаты и других выплат работникам в любых ситуациях.

Оформлять трудовые и ГПХ договоры.

Рассчитывать страховые взносы и удерживать НДФЛ.

Работать с электронными трудовыми книжками.

Составлять налоговую отчетность.

Оформлять документально и в учете премирование сотрудников.

Работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3.

Оформлять прием и увольнение сотрудников.

Без ошибок начислять отпускные.

Предотвращать риски трудовых споров.

Безрисково работать с подотчетными средствами.

Зачем вам профпереподготовка

Диплом о профессиональной переподготовке обязателен в том случае, если у бухгалтера не профильное образование. Допустим, диплом технического колледжа или ВУЗа. Подробнее про это мы писали здесь.

Для бухгалтеров, которые не работали на участке зарплаты, профпереподготовка даст полный комплекс нужных навыков и блестящее резюме.

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