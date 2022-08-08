Сегодня пятница, значит пришло время «Клерк.Дайджест». Показываем топ-5 статей блога за неделю

Возглавляем бухгалтерию и учимся работать с УСН за два месяца

Рассказали что надо знать, чтобы стать профессионалом и поделились советами. Статья получилась жаркой — читатели в комментариях не поверили, что главбух на УСН может зарабатывать больше 90 тысяч. Раскрываем секрет: может, причем даже больше 100.

А что думаете вы? Нажмите сюда — поделитесь своим мнением в комментариях, заодно узнаете пару нюансов об УСН.

Полезные инструменты Excel, о которых вы не знали

Поделились функциями и горячими клавишами MS Excel, которые упростят жизнь пользователям. Бухгалтеры и кадровики оценили — теперь используют в работе.

Узнайте 5 полезных функций Экселя — нажмите сюда.

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Объяснили какими схемами лучше не пользоваться, чтобы не доначислили на десятки миллионов рублей. Рассказали про легальные способы получить налоговую выгоду.

Почитайте о том, как легально сэкономить на налогах — нажмите сюда.

Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

Поговорили о системах оплаты труда и других нюансах, с которыми сталкиваются бухгалтеры по зарплате. Перечислили сложности и подсказали, чему учиться, чтобы начать зарабатывать больше.

Чтобы узнать полезную информацию нажмите сюда.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Как не наделать ошибок в работе

Рассказали о трудностях нового ФСБУ и как работать с остальными федеральными стандартами. Поговорили о новых правилах, по которым заполняются отчеты.

Выясните, кого обязали применять стандарт и как оценивать капвложения — нажмите сюда.