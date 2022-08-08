Обзоры для бухгалтера

Сегодня пятница, значит пришло время «Клерк.Дайджест». Показываем топ-5 статей блога за неделю

Начало августа посвятили зарплате, налогам и полезным инструментам для работы бухгалтеров и кадровиков. Чем помогли читателям — смотрите в статье.

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Сегодня пятница, значит пришло время «Клерк.Дайджест». Показываем топ-5 статей блога за неделю

Возглавляем бухгалтерию и учимся работать с УСН за два месяца

Рассказали что надо знать, чтобы стать профессионалом и поделились советами. Статья получилась жаркой — читатели в комментариях не поверили, что главбух на УСН может зарабатывать больше 90 тысяч. Раскрываем секрет: может, причем даже больше 100.

А что думаете вы? Нажмите сюда — поделитесь своим мнением в комментариях, заодно узнаете пару нюансов об УСН.

Полезные инструменты Excel, о которых вы не знали

Поделились функциями и горячими клавишами MS Excel, которые упростят жизнь пользователям. Бухгалтеры и кадровики оценили — теперь используют в работе.

Узнайте 5 полезных функций Экселя — нажмите сюда.

Как правильно оптимизировать налоги и не попасть на доначисления от ФНС

Объяснили какими схемами лучше не пользоваться, чтобы не доначислили на десятки миллионов рублей. Рассказали про легальные способы получить налоговую выгоду.

Почитайте о том, как легально сэкономить на налогах — нажмите сюда.

Чему вы должны научиться, чтобы стать бухгалтером по зарплате

Поговорили о системах оплаты труда и других нюансах, с которыми сталкиваются бухгалтеры по зарплате. Перечислили сложности и подсказали, чему учиться, чтобы начать зарабатывать больше.

Чтобы узнать полезную информацию нажмите сюда.

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Как не наделать ошибок в работе

Рассказали о трудностях нового ФСБУ и как работать с остальными федеральными стандартами. Поговорили о новых правилах, по которым заполняются отчеты.

Выясните, кого обязали применять стандарт и как оценивать капвложения — нажмите сюда.

Клерк
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Весь для бухгалтера

Повышение квалификации

Система быстрых платежей

Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду

В то время пока Apple Pay, Google Pay приостановили работу, способ оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) продолжает активно развиваться. Расскажем подробнее, какие выгоды получает бизнес, работая с СБП и как понять, что вам пора подключить новый способ оплаты.

Как понять, что вам пора подключить оплату по QR-коду
Экономика России

Международные санкции. Какие риски они несут российскому бизнесу

После просмотра этого ролика вы получите представление о существе санкций, их видах, а также узнаете на какие санкционные риски следует обращать внимание, принимая решение об участии в сделке.

Мероприятия

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Регистрация и ликвидация бизнеса

Неявка директора в инспекцию не доказывает фиктивность его работы

Налоговики внесли в ЕГРЮЛ запись о недостоверности сведений о руководителе и учредителе, потому что директор компании, он же единственный учредитель, не пришел по вызову в инспекцию. Суд отменил это решение.

Маркетплейсы

Онлайн-магазины будут отвечать за продажу подделок на своих торговых площадках

С марта следующего года Яндекс Маркет, Ozon и Wildberries будут нести ответственность за контрафактный товар, который они продают. Также они будут обязаны контролировать маркировку. За нарушения получат штрафы.

IT-компании

Сотрудникам исключенных из реестра IT-компаний сохранят льготную ставку по ипотеке. Но есть условия

Сотрудники компаний и банков, которые были исключены из реестра аккредитованных при Минцифры IT-компаний, не потеряют льготную ставку по жилищному кредиту, если они его уже оформили.

Инвестиции

Иностранцы из недружественных стран временно не смогут покупать и продавать акции российских банков и предприятий

Президент подписал указ об ответных мерах в финансовой и топливно-энергетической сферах, который до 31 декабря запрещает сделки с долями некоторых российских компаний, принадлежащих иностранным инвесторам.

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