Обзоры для бухгалтера

💣 💥Второй сезон Бухтуба!!! S2 E1: Бухгалтеров задолбали персональные данные, АУСН и единый налоговый платеж

Ура, мы дождались, пока дерзкий Бухтуб с особо дерзким Артемием Васенко снова начнут прокачивать бухгалтерскую рутину огненными обзорами новостей. Смотрите первый выпуск второго сезона и уберите от экранов детей. Шутка, мы приличные до неприличия! Смотреть всем!

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Сегодня в выпуске:

  • новый способ прижать нечистых на руку работодателей через Госуслуги;
  • налоговики разработали методичку по новую систему АУСН и еще по тому, как правильно вызывать бизнес в налоговую;
  • грядет революция в отчетности из-за единого налогового платежа;
  • с 1 сентября заработали новые правила по персональным данным

Новость 1. Профсоюзы нашли способ бороться с недобросовестными работодателями: через Госуслуги. Схема такая: если вас официально не оформляют на работу, но фактически к ней допустили, можно настучать (извините, заявить) об этом на Госуслугах. Тогда работодателем займется уже Роструд.

Новость 2. Налоговики опять занялись графоманством. В ФНС рассказали инспекторам на местах, как правильно вызывать налогоплательщиков на беседу. Так все красиво прописали, что аж за душу берет. И причину претензий объясните, и мотив вызова раскройте, и вообще будьте вежливы и обоснованы.

Новость 3. Но на этом мытари не остановились и решили аккурат ко Дню знаний выпустить специальную методичку про то, как теперь должен работать новый налоговый режим. Автоматическая упрощенка. Мы полистали шедевр из 97 страниц. В самом законе про АУСН кстати, 23. 23, Карл! Если не умерли от скуки, пока читали закон — умрите, пока будете в нем разбираться.

Новость 4. Осталось всего 4 месяца — и заработает единый налоговый платеж. Теперь уже принудительно и для всех. Он кардинально поменяет отчетность, в частности, 6-НДФЛ. Если начистоту, то там черт ногу сломит, так что разбирайтесь лучше прямо сейчас.

Новость 5. С 1 сентября заработали изменения в законе «О персональных данных». Теперь операторы должны сообщать Роскомнадзору про начало любой обработки персональных данных. Бизнес напугали чуть не до смерти этим законом, все кинулись подавать уведомления ДО 1 сентября, а оказалось, что спешка была не нужна. Закон,оказывается, говорит, что уведомлять надо начиная с 1 сентября, а не к этому сроку.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Обзоры для бухгалтера

💣 💥Второй сезон Бухтуба!!! S2 E1: Бухгалтеров задолбали персональные данные, АУСН и единый налоговый платеж

Ура, мы дождались, пока дерзкий Бухтуб с особо дерзким Артемием Васенко снова начнут прокачивать бухгалтерскую рутину огненными обзорами новостей. Смотрите первый выпуск второго сезона и уберите от экранов детей. Шутка, мы приличные до неприличия! Смотреть всем!

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Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Из Тайланда и Египта теперь онлайн не поработаешь?

​​​​​​​Вода — мокрая, огонь — горячий, а удаленка — онлайн (и неважно откуда). Так мы это понимаем. Но чиновник, он по-другому как-то устроен и отрицает очевидное. Роструд считает, что удаленные сотрудники российской компании должны работать только из России.

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