🔥 Меняют форму 6-НДФЛ. Для сроков уплаты налога там теперь всего 4 строки

Проект новой формы опубликован на федеральном портале.

С 2023 года для НДФЛ будет единая дата платежа — 28 число. Платить надо за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. При этом для декабря и января есть свои нюансы.

Таблицу с новыми сроками уплаты НДФЛ в 2023 году смотрите здесь.

В разделе 1 формы 6-НДФЛ вместо множества строк со сроками уплаты будет 4 строки

Смотрите в нашей таблице, какой НДФЛ отражать в этих строках в разных отчетных периодах.

1-ый срок перечисления (стр. 021) 2-ой срок перечисления (стр. 022) 3-ий срок перечисления (стр. 023) 4-ый срок перечисления (стр. 024) 1 квартал с 01.01 по 22.01 с 23.01 по 22.02 с 23.02 по 22.03 - полугодие с 23.03 по 22.04 с 23.04 по 22.05 с 23.05 по 22.06 - 9 месяцев с 23.06 по 22.07 с 23.07 по 22.08 с 23.08 по 22.09 - год с 23.09 по 22.10 с 23.10 по 22.11 с 23.11 по 22.12 с 23.12 по 31.12

В разделе 2 появится новая строка 161 — «Сумма налога, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода».

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