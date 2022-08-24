🔥 Меняют форму 6-НДФЛ. Для сроков уплаты налога там теперь всего 4 строки

Проект новой формы опубликован на федеральном портале.
С 2023 года для НДФЛ будет единая дата платежа — 28 число. Платить надо за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. При этом для декабря и января есть свои нюансы.
Таблицу с новыми сроками уплаты НДФЛ в 2023 году смотрите здесь.В разделе 1 формы 6-НДФЛ вместо множества строк со сроками уплаты будет 4 строки по четырем срокам перечисления налога.
Смотрите в нашей таблице, какой НДФЛ отражать в этих строках в разных отчетных периодах.
|1-ый срок перечисления (стр. 021)
|2-ой срок перечисления (стр. 022)
|3-ий срок перечисления (стр. 023)
|4-ый срок перечисления (стр. 024)
|1 квартал
|с 01.01 по 22.01
|с 23.01 по 22.02
|с 23.02 по 22.03
|-
|полугодие
|с 23.03 по 22.04
|с 23.04 по 22.05
|с 23.05 по 22.06
|-
|9 месяцев
|с 23.06 по 22.07
|с 23.07 по 22.08
|с 23.08 по 22.09
|-
|год
|с 23.09 по 22.10
|с 23.10 по 22.11
|с 23.11 по 22.12
|с 23.12 по 31.12
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