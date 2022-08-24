6-НДФЛ

🔥 Меняют форму 6-НДФЛ. Для сроков уплаты налога там теперь всего 4 строки

С 2023 года расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать на новом бланке. Изменения связаны с введением единого налогового платежа и изменением порядка уплаты НДФЛ.

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Проект новой формы опубликован на федеральном портале.

С 2023 года для НДФЛ будет единая дата платежа — 28 число. Платить надо за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. При этом для декабря и января есть свои нюансы.

Таблицу с новыми сроками уплаты НДФЛ в 2023 году смотрите здесь.

В разделе 1 формы 6-НДФЛ вместо множества строк со сроками уплаты будет 4 строки по четырем срокам перечисления налога.

1

Смотрите в нашей таблице, какой НДФЛ отражать в этих строках в разных отчетных периодах.

 

 1-ый срок перечисления (стр. 021)

 2-ой срок перечисления (стр. 022)

 3-ий срок перечисления (стр. 023)

 4-ый срок перечисления (стр. 024)

1 квартал

 с 01.01 по 22.01

 с 23.01 по 22.02

 с 23.02 по 22.03

 -

полугодие

 с 23.03 по 22.04

 с 23.04 по 22.05

 с 23.05 по 22.06

 -

9 месяцев

 с 23.06 по 22.07

 с 23.07 по 22.08

 с 23.08 по 22.09

 -

год

 с 23.09 по 22.10

 с 23.10 по 22.11

 с 23.11 по 22.12

 с 23.12 по 31.12

В разделе 2 появится новая строка 161 — «Сумма налога, подлежащая перечислению за последние три месяца отчетного периода».

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