«Ночной бухгалтер». Налоговики придумали новую методичку о том, как должна работать АУСН

Делайте хорошо, а плохо не делайте

Налоговики написали методичку о том, как в идеале должна работать новая автоматизированная упрощенка. Правда, от некоторых пунктов ощущение «кручу верчу, запутать хочу», но все же.

Изначальная благородная цель методички — помочь предпринимателям разобраться, как учитывать безналичные операции на новой системе.

Авторы документа так постарались, что расписали свои светлые мысли на целых...97 листов (это при том, что сам закон об АУСН в четыре раза меньше). И рассказали:

Почитать сам шедевр графоманства (зачеркнуто) пособие по новой упрощенке можно тут.

Новенькая СЗВ

Очередную отчетность принес бухгалтерам Пенсионный фонд. Это будет форма СЗВ-ДСО, сдавать ее надо будет на узкий круг сотрудников, а заработает она (если ее утвердят) с 2023 года.

Про бумажки и их копии

Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам. Госдума уже приняла закон.

Ай яй яй

Примерно в таком духе пожурила ФНС своих подчиненных на местах в очередном письме. «Наверху» рассказали, что чужая налоговая не имеет права истребовать у налогоплательщика документы по контрагенту.

Правильно, мол, направить поручение в «родную» налоговую для этого бизнеса.

О том, как налоговики жестят и идут напролом, наш эксперт написал тут: истории до мурашек по коже.

Обзоры дня

К чашке вечернего кофе:

Курсы и вебинары для бухгалтера

Встречайте пополнение в коллекции курсов повышения квалификации «Клерка»: мы обновили курс по актуальным изменениям в работе бухгалтера с 2022 года и готовы вас всему научить.

Но это, конечно, не отменяет бесплатных вебинаров, которые все равно стоит выбирать и смотреть по актуальным для вас темам.

Уже завтра расскажем все, что надо знать про госзакупки Разберем пошагово все, что надо знать участнику системы госзакупок про отличия в 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также про риски и ответственность по этим законам. Записаться

Ваша старается быть полезной редакция