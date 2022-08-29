«Ночной бухгалтер». Налоговики придумали новую методичку о том, как должна работать АУСН

Делайте хорошо, а плохо не делайте
Налоговики написали методичку о том, как в идеале должна работать новая автоматизированная упрощенка. Правда, от некоторых пунктов ощущение «кручу верчу, запутать хочу», но все же.
Изначальная благородная цель методички — помочь предпринимателям разобраться, как учитывать безналичные операции на новой системе.
Авторы документа так постарались, что расписали свои светлые мысли на целых...97 листов (это при том, что сам закон об АУСН в четыре раза меньше). И рассказали:
- что бизнес будет проверять, какую информацию банки передают налоговикам для подсчета налогов;
- что чтобы упростить банкам жизнь, в платежках надо будет писать специальный код;
- что налог по АУСН на сумму начисленного НДС не начислят;
- а еще какие нюансы есть по данным ККТ для АУСН.
Почитать сам шедевр графоманства (зачеркнуто) пособие по новой упрощенке можно тут.
Новенькая СЗВ
Очередную отчетность принес бухгалтерам Пенсионный фонд. Это будет форма СЗВ-ДСО, сдавать ее надо будет на узкий круг сотрудников, а заработает она (если ее утвердят) с 2023 года.
Про бумажки и их копии
Электронные скан-копии бумажных документов приравняют к оригиналам. Госдума уже приняла закон.
Ай яй яй
Примерно в таком духе пожурила ФНС своих подчиненных на местах в очередном письме. «Наверху» рассказали, что чужая налоговая не имеет права истребовать у налогоплательщика документы по контрагенту.
Правильно, мол, направить поручение в «родную» налоговую для этого бизнеса.
О том, как налоговики жестят и идут напролом, наш эксперт написал тут: истории до мурашек по коже.
Обзоры дня
К чашке вечернего кофе:
- Зачем налоговики рекламируют налоговые оговорки, и есть ли смысл включать их в договор
- Как иностранному предпринимателю стать предпринимателем в России
Курсы и вебинары для бухгалтера
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Но это, конечно, не отменяет бесплатных вебинаров, которые все равно стоит выбирать и смотреть по актуальным для вас темам.
Уже завтра расскажем все, что надо знать про госзакупки
Разберем пошагово все, что надо знать участнику системы госзакупок про отличия в 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также про риски и ответственность по этим законам.
Ваша старается быть полезной редакция