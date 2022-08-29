Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики придумали новую методичку о том, как должна работать АУСН

Если коротко, то бизнес сможет контролировать работу банков, а чтобы им было проще понимать друг друга, будут специальные коды.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Делайте хорошо, а плохо не делайте

Налоговики написали методичку о том, как в идеале должна работать новая автоматизированная упрощенка. Правда, от некоторых пунктов ощущение «кручу верчу, запутать хочу», но все же.

Изначальная благородная цель методички — помочь предпринимателям разобраться, как учитывать безналичные операции на новой системе.

Авторы документа так постарались, что расписали свои светлые мысли на целых...97 листов (это при том, что сам закон об АУСН в четыре раза меньше). И рассказали:

Почитать сам шедевр графоманства (зачеркнуто) пособие по новой упрощенке можно тут.

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Ай яй яй

Примерно в таком духе пожурила ФНС своих подчиненных на местах в очередном письме. «Наверху» рассказали, что чужая налоговая не имеет права истребовать у налогоплательщика документы по контрагенту.

Правильно, мол, направить поручение в «родную» налоговую для этого бизнеса.

О том, как налоговики жестят и идут напролом, наш эксперт написал тут: истории до мурашек по коже.

Обзоры дня

К чашке вечернего кофе:

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