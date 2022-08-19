🔥 Неоформленные сотрудники сами смогут легализовать трудовой договор через Госуслуги

Такой механизм борьбы с теневой занятостью разработали в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР).

Упрощенный механизм заключения трудовых договоров включает в себя три этапа.

1. Работник, фактически допущенный к работе, через Госуслуги и портал «Работа в России» направляет уведомление о факте заключения трудового договора без письменного оформления в заинтересованные госорганы — Роструду, ФНС, фондам.

С этого момента, по умолчанию, трудовой договор считается фактически заключенным на неопределенный срок.

2. Получив эту информацию, Роструд информирует работодателя о регистрации факта трудовых отношений без письменного оформления трудового договора. Завершить оформление работодатель может с помощью платформы «Работа в России».

3. Если работодатель уклоняется от завершения оформления трудовых отношений, ему объявляют предостережение.

Если работодатель не согласен с действиями Роструда, он может подать в суд.

Таким образом, судиться будут работодатели, доказывая, что человек не работал. Тогда как сейчас судиться приходится сотрудникам, доказывая, что они работали.