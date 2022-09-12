Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

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1. Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам
Поговорили о предстоящем ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Разобрались как его применять и не сойти с ума от прошлых пяти ФСБУ.
2. Для бухгалтеров есть специальный тайм-менеджмент. Не смейтесь, он правда работает
Оказывается, все успевать на работе и уходить вовремя можно. Мы это доказали вместе с экспертом. И дали советы, что вам делать, чтобы не зашиваться на работе до 23:00 каждый день.
3. Как считать взносы по льготному тарифу для МСП
Разобрали на примерах, как считать взносы с учетом МРОТ, по каким ставкам. Рассказали, почему нельзя отказаться от льготы и рассмотрели другие особенности пониженного тарифа для МСП.
4. Жаркий спор бухгалтеров об аутсорсе! Заработок в 25 тысяч рублей за ведение девяти компаний — жестокая реальность
История Елены из Брянска про 25 тысяч на аутсорсе поставила на уши весь «Красный уголок бухгалтера». Мы объяснили, как работать выгоднее для себя, клиента и заработать в четыре раза больше.
5. Лайфхак для бухгалтеров и директоров: законно раздробите бизнес и сэкономьте кучу денег на налогах
Создайте правильную структуру бизнеса и уменьшите ваши расходы на налоги. Мы показали, на каких налогах вы сэкономите, и как это сделать законно, без претензий из ФНС.