Обзоры для бухгалтера

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

Осень стартовала с горячих споров бухгалтеров об аутсорсе и лайфхаков по дроблению. Рассказываем, чем помогли нашим любимым читателям на этой неделе.

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Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

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1. Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам

Поговорили о предстоящем ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Разобрались как его применять и не сойти с ума от прошлых пяти ФСБУ.

2. Для бухгалтеров есть специальный тайм-менеджмент. Не смейтесь, он правда работает

Оказывается, все успевать на работе и уходить вовремя можно. Мы это доказали вместе с экспертом. И дали советы, что вам делать, чтобы не зашиваться на работе до 23:00 каждый день.

3. Как считать взносы по льготному тарифу для МСП

Разобрали на примерах, как считать взносы с учетом МРОТ, по каким ставкам. Рассказали, почему нельзя отказаться от льготы и рассмотрели другие особенности пониженного тарифа для МСП.

4. Жаркий спор бухгалтеров об аутсорсе! Заработок в 25 тысяч рублей за ведение девяти компаний — жестокая реальность

История Елены из Брянска про 25 тысяч на аутсорсе поставила на уши весь «Красный уголок бухгалтера». Мы объяснили, как работать выгоднее для себя, клиента и заработать в четыре раза больше.

5. Лайфхак для бухгалтеров и директоров: законно раздробите бизнес и сэкономьте кучу денег на налогах

Создайте правильную структуру бизнеса и уменьшите ваши расходы на налоги. Мы показали, на каких налогах вы сэкономите, и как это сделать законно, без претензий из ФНС.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Обзоры для бухгалтера

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

Осень стартовала с горячих споров бухгалтеров об аутсорсе и лайфхаков по дроблению. Рассказываем, чем помогли нашим любимым читателям на этой неделе.

Еженедельный «Клерк.Дайджест». Пять лучших статей блога. Бухгалтерский тайм-менеджмент, новый ФСБУ, аутсорс за 25 тысяч

Повышение квалификации

Налог на прибыль

Полученная от контрагента договорная неустойка облагается налогом на прибыль

Штрафы, пени и иные санкции за нарушение договорных обязательств учитывают в составе внереализационных доходов, если должник признал эти санкции или есть решение суда об этом.

Мероприятия

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👷 Будут снижать утомляемость сотрудников в оборонке и повышать их работоспособность, чтобы они могли работать по выходным и сверхурочно

На предприятиях, связанных с оборонкой и ГОЗ, может быть работа по выходным, отмена отпусков и т.д. Но при этом работодатель будет создавать условия, чтобы люди могли совмещать работу с семьей, не утомлялись и были работоспособны.

✔ ФНС нашла исполнителя для обслуживания АИС «Налог-3» за 2 миллиарда рублей

Участвовать в тендере, объявленном налоговиками, изъявила желание только одна компания. При начальной цене контракта свыше 2 млрд рублей она победила со скидкой в 46 тыс. рублей. Объект закупки – две информационные системы.

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