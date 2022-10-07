Кадры

Как освоить кадровый учет с нуля — 5 шагов

Рассказываем, как выстроить работу, если вы только пришли в компанию. Как разобраться с ТК, кадровыми документами, нормативными актами и прочими прелестями работы кадровика.

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Как освоить кадровый учет с нуля — 5 шагов

Шаг 1. Ознакомьтесь с документами компании по кадрам

Все зависит от штата сотрудников. Повезло, если работников мало — бюрократической волокиты будет меньше. Попали в крупную организацию — готовьтесь. 

Какие типы документов вам нужно знать:

  1. Организационно-кадровые. Сюда входят локальные акты: коллективные договоры, штатное расписание, положения об оплате, персданных, премиях и.т.д. Эти документы не должны противоречить ТК, впрочем как и все остальные.
  2. Информационно-справочные. К ним относятся входящие, исходящие и внутренние документы компании. Письма, заявки, жалобы, отчетность. 
  3. Распорядительные. То есть приказы о приеме на работу, увольнении, личные дела работников и пр.

Шаг 2. Создайте регламент по кадровому учету

Пропишите в нем важные моменты:

  • где будут храниться документы, кто за это отвечает;
  • как заводить локальные акты и как знакомить их с сотрудниками;
  • порядок работы с штампами и печатями;
  • как регистрировать, направлять и подписывать исходящую документацию;
  • для каких документы вы выбрали типовую форму.
Всегда держите регламент под рукой.

Шаг 3. Создайте шаблоны документов, базу бланков

Чтобы вы не мучали себя и не думали, как оформить тот или иной документ, сделайте шаблоны и просто подставляйте нужную информацию. Например:

  • трудовые договоры;
  • личные карточки персонала;
  • приказы, акты, распоряжения;
  • соглашения с сотрудниками.
Не забудьте собрать это все в одно приложение, подписать у директора компании и прикрепить к регламенту.

Шаг 4. Подпишите трудовые договоры с сотрудниками

Обязательно ознакомьте работников с локальными актами, должностными инструкциями. Проведите инструктаж по тому, как будет проходить рабочий день сотрудника.

Не забудьте внести запись в трудовую. 

Шаг 5. Пройдите профпереподготовку «Кадровик с нуля до профи»

Финальный шаг, который поможет вам резко ворваться в кадры и стать нужным специалистом.

Курс профпереподготовки длится два месяца, стоит 29 990₽. В него мы включили 15 модулей со всеми знаниями по кадрам. Коротко по темам, которые вы изучите:

  • основы трудового законодательства;
  • прием, увольнение, работа с сотрудниками;
  • расчеты, оформление отпусков, больничных, пособий;
  • работа с 1С: ЗУП;
  • воинский учет в организации.

Курс построили на практике: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями. 

Формат подачи — без воды, понятным языком. Наша цель — не просто дать теорию, а научить вас работать в компании, с текущими практическими задачами.

Кто будет учить

Сколько вы будете получать

Все зависит от ваших умений, но цифры по регионам такие:

  1. Специалист по персоналу, опыт до 1 года — 45 000₽
  2. Старший специалист по персоналу, опыт от 1 до 3 лет — 70 000₽
  3. Начальник отдела кадров, опыт более 3 лет — 100 000₽
В конце курса получите официальный диплом на 256 ак. часов. Плюсом сертификат ИПБР на 40 часов и бесплатный доступ «Клерк.Премиум» на 3 месяца.
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