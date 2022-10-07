Как освоить кадровый учет с нуля — 5 шагов

Шаг 1. Ознакомьтесь с документами компании по кадрам
Все зависит от штата сотрудников. Повезло, если работников мало — бюрократической волокиты будет меньше. Попали в крупную организацию — готовьтесь.
Какие типы документов вам нужно знать:
- Организационно-кадровые. Сюда входят локальные акты: коллективные договоры, штатное расписание, положения об оплате, персданных, премиях и.т.д. Эти документы не должны противоречить ТК, впрочем как и все остальные.
- Информационно-справочные. К ним относятся входящие, исходящие и внутренние документы компании. Письма, заявки, жалобы, отчетность.
- Распорядительные. То есть приказы о приеме на работу, увольнении, личные дела работников и пр.
Шаг 2. Создайте регламент по кадровому учету
Пропишите в нем важные моменты:
- где будут храниться документы, кто за это отвечает;
- как заводить локальные акты и как знакомить их с сотрудниками;
- порядок работы с штампами и печатями;
- как регистрировать, направлять и подписывать исходящую документацию;
- для каких документы вы выбрали типовую форму.
Шаг 3. Создайте шаблоны документов, базу бланков
Чтобы вы не мучали себя и не думали, как оформить тот или иной документ, сделайте шаблоны и просто подставляйте нужную информацию. Например:
- трудовые договоры;
- личные карточки персонала;
- приказы, акты, распоряжения;
- соглашения с сотрудниками.
Шаг 4. Подпишите трудовые договоры с сотрудниками
Обязательно ознакомьте работников с локальными актами, должностными инструкциями. Проведите инструктаж по тому, как будет проходить рабочий день сотрудника.
Не забудьте внести запись в трудовую.
Шаг 5. Пройдите профпереподготовку «Кадровик с нуля до профи»
Финальный шаг, который поможет вам резко ворваться в кадры и стать нужным специалистом.
Курс профпереподготовки длится два месяца, стоит 29 990₽. В него мы включили 15 модулей со всеми знаниями по кадрам. Коротко по темам, которые вы изучите:
- основы трудового законодательства;
- прием, увольнение, работа с сотрудниками;
- расчеты, оформление отпусков, больничных, пособий;
- работа с 1С: ЗУП;
- воинский учет в организации.
Курс построили на практике: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями.
Кто будет учить
Сколько вы будете получать
Все зависит от ваших умений, но цифры по регионам такие:
- Специалист по персоналу, опыт до 1 года — 45 000₽
- Старший специалист по персоналу, опыт от 1 до 3 лет — 70 000₽
- Начальник отдела кадров, опыт более 3 лет — 100 000₽