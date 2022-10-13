Обучение для бухгалтеров

Зачем бухгалтеру стопка корочек об образовании

На «Клерке» мы много говорим о том, чтобы учиться и повышать квалификацию. У многих из вас возникает вопрос: а зачем это вообще надо? Отвечаем и предлагаем высказать свое мнение в комментариях.

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Зачем бухгалтеру стопка корочек об образовании

Зачем вам нужны онлайн-курсы и профпереподготовки

Информация очень быстро меняется — за ней нужно следить. В бухгалтерской сфере постоянно выходят новые законы, письма, регламенты. Чего стоят пять ФСБУ, которые перевернули бухгалтерский учет с ног на голову в 2021 году.

Просто следить за новыми изменениями не достаточно — их нужно применять на практике. Голая теория мало чем поможет.

«Клерк» за то, чтобы вам было проще работать. Быть полезными — наш долг.

Какие у вас есть практические курсы?

У «Клерка» как минимум 10 курсов повышения квалификации, 2 курса профпереподготовки. По отдельности их приобретать — вещь хоть и очень полезная, но затратная.

Мы в «Клерке» подумали, как сделать так, чтобы вы научились всему и сразу. И нашли решение. Забирайте комплект из всех курсов повышения квалификации и профпереподготовок.

Вот какие курсы повышения квалификации предлагаем:

И еще курсы повышения квалификации. Про ФОТ, НДС, и страховые взносы.

И вот вам еще три курса: по госзакупкам, налоговым проверкам и исправлению ошибок в учете.

Мы все подсчитали — делимся интересными цифрами. В этом комплекте:
  • 1 269 академических часов учебного материала;
  • 10 удостоверений о повышении квалификации;
  • 2 красных диплома о профпереподготовке;
  • 14 месяцев обучения;
  • 36 тестов на разные бухгалтерские темы.

Сколько вся эта обучающая красота стоит

Если бы вы покупали курсы по отдельности, вышла бы круглая сумма — 220 020 рублей. Это примерно четыре средние зарплаты бухгалтера.

Для любимых читателей отдаем комплект по скидке 87% — за 30 000 рублей. 

Обучайтесь с выгодой, применяйте знания на практике и будьте классными бухгалтерами.

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