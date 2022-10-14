Воинский учет

Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок

Даем пошаговую инструкцию по начальной настройке ведения воинского учета в 1С. Разбираемся, какие флажки ставить, как заполнять карточки мобилизованных или состоящих на учете сотрудников.

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Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок

Шаг 1. Делаем первоначальную настройку

На стартовой странице нажмите «Настройка», далее — вкладка «Кадровый учет».

Проставьте галочки на пунктах:

  • ведется воинский учет;
  • ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время.

Здесь закончили. Теперь внесите в 1С: ЗУП данные военкомата:

Как перейти: в разделе «Кадры» выберите пункт «Военкоматы» — далее «Создать»

Появится карточка военкомата. Заполните графы, запишите и закройте вкладку.

Шаг 2. Создаем приказ об организации воинского учета

Как перейти: раздел «Настройка» — нажимаете «Предприятие»«Реквизиты организации» «Учетная политика и другие настройки». Далее вкладка «Воинский учет» — создаете приказ.

Заполняете приказ и закрываете вкладку.

Шаг 3. Оформляем данные воинского учета сотрудника

Как перейти: раздел «Кадры» — далее «Сотрудники». Далее выбираете нужного работника, нажимаете вкладку «Воинский учет» и заполняете графы. 

Данные берете из справочника. Если сотрудник не военнообязанный, то выбираете пункт «не военнообязанный»

Шаг 4. Оформляем воинский учет в личной карточке сотрудника по форме Т-2

Как перейти: раздел «Сотрудники» выбираете нужного, нажимаете кнопку «Печать». Создаете карточку работника — туда подтягиваются данные, которые вы заполняли по воинскому учету.

Как отчитываться в военкомат, вносить изменения и не допускать ошибки

Вести воинский учет в 1С: ЗУП не самая простая задача. Помимо 1С кадровику нужно заниматься приемкой и увольнение сотрудников. 

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