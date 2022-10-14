Воинский учет в 1С: ЗУП 8.3. Как правильно вести и не наделать ошибок

Шаг 1. Делаем первоначальную настройку
На стартовой странице нажмите «Настройка», далее — вкладка «Кадровый учет».
Проставьте галочки на пунктах:
- ведется воинский учет;
- ведется учет бронирования граждан на период мобилизации и на военное время.
Здесь закончили. Теперь внесите в 1С: ЗУП данные военкомата:
Как перейти: в разделе «Кадры» выберите пункт «Военкоматы» — далее «Создать».
Появится карточка военкомата. Заполните графы, запишите и закройте вкладку.
Шаг 2. Создаем приказ об организации воинского учета
Как перейти: раздел «Настройка» — нажимаете «Предприятие» — «Реквизиты организации» — «Учетная политика и другие настройки». Далее вкладка «Воинский учет» — создаете приказ.
Заполняете приказ и закрываете вкладку.
Шаг 3. Оформляем данные воинского учета сотрудника
Как перейти: раздел «Кадры» — далее «Сотрудники». Далее выбираете нужного работника, нажимаете вкладку «Воинский учет» и заполняете графы.
Данные берете из справочника. Если сотрудник не военнообязанный, то выбираете пункт «не военнообязанный»
Шаг 4. Оформляем воинский учет в личной карточке сотрудника по форме Т-2
Как перейти: раздел «Сотрудники» выбираете нужного, нажимаете кнопку «Печать». Создаете карточку работника — туда подтягиваются данные, которые вы заполняли по воинскому учету.
Как отчитываться в военкомат, вносить изменения и не допускать ошибки
Вести воинский учет в 1С: ЗУП не самая простая задача. Помимо 1С кадровику нужно заниматься приемкой и увольнение сотрудников.
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