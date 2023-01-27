Три важные новости про ЕНП / БухСтрим

Коллеги, как ваш январь? Разобрались с ЕНП? Первые платежи сделали? А с ЕФС-1 разобрались? В любом случае, желаю всем бухгалтерам сил, терпения и поскорее все новинки уложить в голове.

А сейчас – самые важные для бухгалтера новости января.

❗️ У бухгалтеров в январе буквально истерика из-за ЕНП. Они требуют остановить этот бред с ЕНС, переход не получился и отложить на год. К сожалению, их мольбы пока никто не услышал. Бухгалтеры уже планируют объединяться и писать обращения в Минфин. Время покажет, может что и получится.

❗️ Пока что есть позитивные ласточки про проблеме отрицательного сальдо. Свежайшая новость, вот буквально ее сейчас получила – в личных кабинетах ИП появилась информация о сальдо по ЕНС. Пока, правда, не у всех.

Для тех, у кого нет времени читать лонгриды и кучу новостей про ЕНП, мы сделали блиц ответов про ЕНП. Да, он прямо вот для тех, кто не стесняется задавать глупые вопросы.

Еще одна важная новость. Стало понятно, что делать с фиксированными взносами ИП в этом году. Вышло официальное важное разъяснение. Деньги, перечисленные в счет уплаты фиксированных взносов, будут зачтены в счет исполнения обязанности только при наступлении сроков их уплаты:

31 декабря текущего года;

1 июля следующего года.

Но можно подать заявление о распоряжении путем зачета положительного сальдо на ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате фиксированных взносов.

Таким образом, ИП смогут уменьшить поквартально налог по УСН на взносы, которые будут «выделены» из ЕНП через заявление о зачете.

❗️ Обратите внимание: для уменьшения налога на фиксированные взносы у ИП должна быть ЭЦП. Бумажного заявления о зачете денег на ЕНС в счет взносов не предусмотрено. Честно, из эмоций одни неприличные смайлики.

❗️ Ну, и вишенка на торте ЕНП – банки ориентируются на приказ Минфина и отказываются проводить платежки по правилам ФНС. В связи с введением ЕНП должны поменяться правила оформления платежных поручений на уплату налогов. Должны, но не поменялись. Несмотря на это, ФНС опубликовала образцы платежек по новым правилам, которых не существует.

❗️ И не поверите: про ЕНП есть глобальная позитивная новость. ФНС обещает не взыскивать налоговые долги, пока ситуация с сальдо на ЕНС не придет в норму. Сейчас в ФНС идет регламентная обработка данных о платежах за 2022 и 2023 год. Поэтому пока в личных кабинетах нет платежей за декабрь. После окончания обработки информация об актуальном состоянии расчетов с бюджетом обновится. До актуализации мер взыскания задолженности не будет, обещают налоговики.

Ну и конечно, только с помощью наших новостей и статей с ЕНП, даже очень толковых и даже от таких спецов, как редакция «Клерка», не разобраться. Поэтому про то, как работать в 1С – у нас даже вышел новый курс повышения квалификации. Там сертифицированные преподаватели 1С на пальцах, коротко, понятно рассказывают, куда нажимать, чтобы все с ЕНП связанное в программе заработало. Курс короткий, но супер-важный. Плюс еще получите образцы заполнения уведомлений и платежек.

❗️ Идем дальше. Аванс за декабрь надо отражать в 6-НДФЛ за 2022 год: новые разъяснения ФНС.

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а зарплата за вторую половину месяца – в январе, то декабрьская зарплата частично войдет в 6-НДФЛ за 2022 год, частично – за 1 квартал 2023 года. Такое разъяснение дает ФНС в январском письме.

❗️ Люди жалуются на задержки с выплатой больничных. С 2023 года ФСС и ПФР объединились в Социальный фонд. Теперь выплачивать работникам больничные должен СФР. Но некоторые деньги так и не получили, хотя больничный закрыт еще в декабре. В личный кабинет на Госуслугах приходят сообщения о перерасчетах, в СФР советует обратиться к работодателю, бухгалтерия разводит руками, а сотрудник сидит без денег.

Коллеги делятся, что тоже сталкивались с подобным. По их словам, из-за объединения в новом фонде пока сбой. Надо немного подождать, и все наладится.