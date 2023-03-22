Срочные новости для бухгалтеров про новые отчеты / БухТуб

👉 Бухгалтеры уже отчитались по персонифицированным сведениям, а налоговики прислали пояснения по этому отчету. Оказывается, директора без зарплаты туда включать не надо. Вы знали?

Бухгалтеры не то чтобы удивились, но возмущены: не так давно чиновники уже делали другие выводы на эту тему.

👉 Системе ЕНП идет уже третий месяц, а воз, как говорится, и ныне там. В личных кабинетах ИП по-прежнему бардак, так что отчаявшиеся предприниматели пытаются сами узнать о своих долгах и провести с ФНС сверку.

О том, чтобы сверки продолжались и за несверенные долги никого не штрафовали, глава ФНС Егоров выпустил специальное письмо.

Доверьте разбираться с бесконечным потоком новостей по ЕНП экспертам: подключите Клерк.Премиум. Задавайте вопросы нашим гуру в налогах и бухучете: они это любят! Получайте консультации, разборы законов и писем, а еще – сотни полезных вебинаров и курсов. Кстати, прямо сейчас даем за подписку подарок - полный онлайн-курс по всем изменениям 2023 года. Подписывайтесь!

👉 Для всех, кто не теряет надежды на отпуск за границей в этом году: власти возобновили выпуск биометрических загранпаспортов.

Пока их готовят только по уже полученным старым заявкам, чуть позже начнут принимать новые заявки. Обещают, что об этом МВД дополнительно скажет.

👉 В сегодняшних «Объяснялках» разберемся еще раз, как сейчас считаются фиксированные взносы ИП.

Итак, с 2023 года разделения фиксированных взносов на ОПС и ОМС (как было раньше) нет. Теперь единая сумма взносов – совокупный фиксированный размер.

На 2023 год взносы составляют:

45 842 руб. + 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей.

Причем по взносам в 1% есть максимум – 257 061 рублей.

Доход же для взносов в 1% считают в зависимости от режима налогообложения.

Еще больше узнаете в этой инструкции.

👉 Многие бухгалтеры по-прежнему путаются с платежками и уведомлениями на ЕНП.

Так что есть и хорошие новости: за несдачу (и просрочку) уведомлений ЕНП налоговики обещают не штрафовать до 2024 года.

👉 Минтруд придумал, как бороться со схемами, когда трудовые отношения подменяют сотрудничеством с внештатниками – самозанятыми и ИП. Надо просто – барабанная дробь – внести новые поправки в ТК.

В этих поправках пропишут критерии трудовых отношений. Пока таких пять, но их еще разрабатывают. Теперь-то точно никаких схем не будет!

👉 И наконец, большой скандал прошедшей недели разгорелся с Wildberries.

Сумасшедшая система штрафов для собственников пунктов выдачи заказов привела их к протесту, а вот сам маркетплейс идет на контакт и решение проблемы с трудом.

Ситуацией заинтересовались Госдума и прокуратура с ФАС.