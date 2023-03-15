Трудовое право

В Трудовом кодексе пропишут четкие критерии трудовых отношений, чтобы их не маскировали под ГПХ

Чтобы работодатели не злоупотребляли, прикрывая трудовые договора гражданско-правовыми, в ТК внесут критерии трудовых отношений. Таким образом хотят бороться с теневой занятостью.

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Поправки в ТК РФ подготовил Минтруд.

Критерии сформулированы с учетом постановлений пленума Верховного суда (от 29.05.2018 № 15 и от 23.12.2021 № 45).

Всего Минтруд предлагает перечень из пяти критериев.

1. Работа во вредных и опасных условиях труда (по результатам СОУТ) либо с высоким риском получения производственных травм или профзаболеваний.

2. Работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда (инструктаж на рабочем месте, стажировка на рабочем месте, получение наряда-допуска).

3. Работы по лицензируемым видам деятельности или требующие аккредитации, аттестации, сертификации, освидетельствования, специального допуска и т. п.

4. Работы, дающие право на льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

5. Работы в сфере образования при непосредственном взаимодействии с несовершеннолетними.

Работодатели называют предложенное регулирование избыточным, пишет «Коммерсантъ».

Профсоюзам идея нравится. Они предлагают даже добавить новые критерии.

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Трудовое право

В Трудовом кодексе пропишут четкие критерии трудовых отношений, чтобы их не маскировали под ГПХ

Чтобы работодатели не злоупотребляли, прикрывая трудовые договора гражданско-правовыми, в ТК внесут критерии трудовых отношений. Таким образом хотят бороться с теневой занятостью.

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