В Трудовом кодексе пропишут четкие критерии трудовых отношений, чтобы их не маскировали под ГПХ

Поправки в ТК РФ подготовил Минтруд.
Критерии сформулированы с учетом постановлений пленума Верховного суда (от 29.05.2018 № 15 и от 23.12.2021 № 45).
Всего Минтруд предлагает перечень из пяти критериев.
1. Работа во вредных и опасных условиях труда (по результатам СОУТ) либо с высоким риском получения производственных травм или профзаболеваний.
2. Работы, к которым предъявляются повышенные требования охраны труда (инструктаж на рабочем месте, стажировка на рабочем месте, получение наряда-допуска).
3. Работы по лицензируемым видам деятельности или требующие аккредитации, аттестации, сертификации, освидетельствования, специального допуска и т. п.
4. Работы, дающие право на льготное пенсионное обеспечение, дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
5. Работы в сфере образования при непосредственном взаимодействии с несовершеннолетними.
Работодатели называют предложенное регулирование избыточным, пишет «Коммерсантъ».
Профсоюзам идея нравится. Они предлагают даже добавить новые критерии.