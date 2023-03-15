Маркетплейсы

Прокуратура проверит Wildberries

Собственники ПВЗ Wildberries протестуют против новой системы штрафов. Они требуют убрать все долги по браку и подменам, получить возможность оспаривать долги и удержания и ввести справедливый размер удержания за брак и подмену.

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Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries, пишут «Ведомости».

Проверку проведет прокуратура Мособласти.

Инициировали ее после информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».

Напомним, что вчера у офиса маркетплейса собрались недовольные условиями сотрудничества владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Претензий несколько, но в основном все не согласны с взысканиями за возврат товара. С августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%.

В профильных Telegram-каналах распространяют информацию, что до 7 тыс. ПВЗ могут не открыться сегодня в знак протеста.

Wildberries заявил, что сведения о  забастовках и закрытии ПВЗ не соответствуют действительности, маркетплейс продолжает работать штатно.

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