Прокуратура проверит Wildberries

Генпрокуратура поручила проверить данные о нарушении прав работников Wildberries, пишут «Ведомости».

Проверку проведет прокуратура Мособласти.

Инициировали ее после информации о нарушении трудовых прав сотрудников Wildberries, в том числе «о неправомерных удержаниях денежных средств из положенной им заработной платы».

Напомним, что вчера у офиса маркетплейса собрались недовольные условиями сотрудничества владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Претензий несколько, но в основном все не согласны с взысканиями за возврат товара. С августа Wildberries ввел штрафы для ПВЗ за возврат бракованного товара в размере 20% от его стоимости. А уже на прошлой неделе размер санкции увеличился до 100%.

В профильных Telegram-каналах распространяют информацию, что до 7 тыс. ПВЗ могут не открыться сегодня в знак протеста.

Wildberries заявил, что сведения о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствуют действительности, маркетплейс продолжает работать штатно.